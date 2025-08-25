¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¶âÍ»ÊñÀÝ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëHAKKI AFRICA¡¢¾¦¹©Ãæ¶â¤è¤ê1²¯±ß¤ÎÍ»»ñÏÈ¤ò³«Àß
³ô¼°²ñ¼ÒHAKKI AFRICA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§¾®ÎÓ Îæ»Ê¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾¦¹©ÁÈ¹çÃæ±û¶â¸Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Øº¬ÀµÍµ¡¢°Ê²¼¡Ö¾¦¹©Ãæ¶â¡×¡Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤È¤·¤Æ1²¯±ß¤ÎÍ»»ñÏÈ¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤ò¤Õ¤ä¤¹¿Í¤ò¡¢¤Õ¤ä¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥±¥Ë¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ»»ñ¤¬º¤Æñ¤Ê¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ãæ¸Å¼Ö¥íー¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×2000Ì¾°Ê¾å¤Î¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤ÎÊý¡¹¤¬Åö¼Ò¤Î¥íー¥ó¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼ÖÎ¾¼èÆÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÀ¸³è¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¡ÊÌµÃ´ÊÝ¡¢ÌµÊÝ¾Ú¡Ë¤Ï¡¢¥±¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¸Å¼Ö¥íー¥ó¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ö¶È´ðÈ×¶¯²½¤Ë½¼Åö¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£HAKKI AFRICA¤Î»ö¶È³µÍ×
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¶ä¹ÔÍ»»ñ¤ÎÍ¿¿®¤ËÃÍ¤¹¤ë½ñÎà¤äÆ¬¶â¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤º¡¢¸Ä¿Í¤Î¥ªー¥Êー¤«¤é¼Ö¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤Î¥¿¥¯¥·ー¸Ä¿Í»ö¶È¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Í¿¿®¿³ºº¤òµ¡³£Åª¤Ë¹Ô¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤¿¼ÖÎ¾¹ØÆþÍÑ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤ò¥±¥Ë¥¢¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤«¤éÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¤¥ó¥É¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£HAKKI AFRICA¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¤ÊÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×
¥Æ¥Ã¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤Ë¿®ÍÑ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Ø¤Î¶áÆ»¤À¡£¡×¤È¤¤¤¦À¤ÏÀ¤Î¸»Î®¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿®ÍÑ¡×¤ÎÁ´¤¯¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢18²¯¿Í¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶âÍ»¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤Ê¤¤¿·¶½¹ñ¤ÎÊý¡¹¤Î¶âÍ»ÊñÀÝ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHAKKI AFRICA
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º1-13-10 Âè3Åì±¿¥Ó¥ë8F
ÀßÎ©¡§2019Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¹½ÃÛ¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Åù¾®µ¬ÌÏ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤ÎÍ¿¿®¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡
»Ò²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢Ãæ¸Å¼ÖÃ´ÊÝ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È
URL¡§https://hakki-africa.com/
³ô¼°²ñ¼ÒHAKKI AFRICA¡¡
TEL¡§+254 745 332 177
ÆüËÜ»þ´Ö14»þ°Ê¹ß¤ÎÂÐ±þ²Ä¡¦Ã´Åö¼Ô¡¡°¤Éô
E-MAIL¡§contact@hakki-africa.com