¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGRAND¡Ù¡¢¥êー¥Á²ÄÇ½¤Ê´ë¶È¿ô¤¬20,000¼Ò¤òÆÍÇË¡¡¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤Ç

GRAND³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºä¾å¿Î¡¢°Ê²¼¡ÖGRAND¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¸þ¤±¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥µ¥¤¥Íー¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGRAND¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥êー¥Á²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¿ô¤¬20,000¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GRAND GREEN OSAKA(C)Akira Ito.aifoto
GRAND¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¼çÍ×¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÆâ³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー·¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¡ÊÅÔÆâ¡¦¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ê¤É´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÀßÃÖ³ÈÂç¤¬¿Ê¤ß¡¢2025Ç¯8·î¸½ºß¡¢¥êー¥Á²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¿ô¤Ï20,000¼Ò¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤ÎÇÞÂÎ»ñÎÁ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tokyo-grand.jp/document/mediasheet?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=release
¢£ÆÃÄ§
ÀßÃÖµ¬ÌÏ¡§Á´¹ñ5,000Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥µ¥¤¥Íー¥¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¥êー¥Áµ¬ÌÏ¡§·î´Ö¤Î¤Ù1²¯6,000Ëü²ó°Ê¾å¤ÎÀÜ¿¨µ¡²ñ
ÂÐ¾Ý´ë¶È¡§Âç¼ê¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢IT¡¦¶âÍ»¡¦¥áー¥«ー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
GRAND¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¡¢·èºÛ¼Ô¤Ë³Î¼Â¤ËÆÏ¤¯¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾¡¦ÃæÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀßÃÖ³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤Î²Ä»ë²½¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖºÇÅ¬²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
GRAND³ô¼°²ñ¼Ò
E-mail ¡§ads@grd.inc¡Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë
¡ÚÅö¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§GRAND³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£±ÃúÌÜ£±£¶-£¹-£³F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºä¾å¿Î
ÀßÎ©Æü¡§2017Ç¯2·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGRAND¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¡¦³«È¯¡¦¹¹ðÈÎÇä
¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://tokyo-grand.jp/
´ë¶È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://grd.inc/