¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥°¥¼¤Î¼Ò°÷¤¬¡ÖMicrosoft Top Partner Engineer Award 2025¡×¤ò¼õ¾Þ
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥°¥¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Âç¾ì ¹¯¼¡¡¢°Ê²¼¡§¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥°¥¼¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡§ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖMicrosoft Top Partner Engineer Award 2025¡×¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊËÜÉô Azure¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô¤Î¾®ß· Î´¹°¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Microsoft Top Partner Engineer Award 2025¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°Æ·ï¤Î¼ÂÀÓ¤äÀè¿ÊÀ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¼ÒÆâÉáµÚ³èÆ°¤Ê¤É¤¬¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖAzure Data¡õAI¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤Î Microsoft Fabric ÍøÍÑ³ÈÂç¤Ø¤Î¹×¸¥¤ä¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ö¥í¥°È¯¿®¤Î¿ä¿Ê¡¢Azure»ñ³Ê¼èÆÀ¿ä¿ÊÅù¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯¤Ë¡¢ËÜÈÖ²ÔÆ¯Á°¤Îµ»½Ñ¸¡¾Ú¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ× PoC »Ù±ç for Microsoft Fabric(https://www.system-exe.co.jp/document-request/azuredl07)¡×¡¢¤Þ¤¿ÄãÍ½»»¤Ç Microsoft Fabric ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖMicrosoft Fabric ¤ª¼ê·ÚÂÎ¸³¥Ñ¥Ã¥¯(https://www.system-exe.co.jp/document-request/azuredl08)¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ñー¥È¥Êー ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¤¥äー 2024¡×¤Î¡ÖAnalytics ¥¢¥ïー¥É¡×¤ò¼õ¾Þ(https://www.system-exe.co.jp/20240731)¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢Microsoft Azure ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÀ½ÉÊ¤äÀè¿ÊÅª¤ÊAIµ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤äAI³èÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
Æüº¢¤è¤êÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÈÏ¢·ÈÄº¤¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¾®ß· Î´¹°ÍÍ¤Î¤´³èÌö¤ò¾Î¤¨¡¢Microsoft Top Partner Engineer Award 2025¤òÂ£Äè¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éý¹¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¹×¸¥¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÉáµÚ¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Microsoft Top Partner Engineer Award¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼ø¾Þ¤¬¾®ß· Î´¹°ÍÍ¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤òÎ¢ÉÕ¤±¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥°¥¼ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾®ß· Î´¹°ÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥Ñー¥È¥Êー»ö¶ÈËÜÉô¡¡¥Ñー¥È¥Êーµ»½ÑÅý³çËÜÉôÄ¹¡¡
ÆâÆ£ Ì
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥°¥¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ Âç¾ì ¹¯¼¡
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®3-4-4¡¡OVOLÆüËÜ¶¶¥Ó¥ë7³¬
ÀßÎ©¡§1998Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹ ³«È¯¡¦ÈÎÇä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
»ñËÜ¶â¡§4²¯7,500Ëü±ß
¢¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.system-exe.co.jp/
¢¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹ for Microsoft Azure ¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://www.system-exe.co.jp/solution/bi/analysis/azure/
¢¨ Microsoft¡¢Azure¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation ¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Þ¤¿¤Ï³Æ¼Ò¡¢³ÆÃÄÂÎ¤Î¾¦É¸¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥°¥¼¡¡ÁíÌ³Éô¡¡¹Êó¥Áー¥à
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://www.system-exe.co.jp/contact/