¡ÖdSPACE Japan User Conference 2025¡×³«ºÅ

dSPACE Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖdSPACE Japan User Conference 2025¡Ê°Ê²¼¡¢JUC2025¡Ë¡×¤òTAKANAWA GATEWAY Convention Center¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¡¢dSPACE Japan¤ÏÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJUC2025¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´»Ù±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½ÑÆ°¸þ¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤ò¶¦Í¤·¡¢Ì¤Íè¤Î³«È¯¸½¾ì¤ò¶¦¤ËÀÚ¤êÂó¤¯µ»½Ñ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ dSPACE Japan User Conference 2025
Æü»þ¡§ 2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡10:00 - 17:30
²ñ¾ì¡§TAKANAWA GATEWAY Convention Center 6F
»²²ÃÈñ: ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§dSPACEÀ½ÉÊ¥æー¥¶¡¢Æ³Æþ¸¡Æ¤Ãæ¤Î´ë¶È¤ÎÊý¡¢³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¸¦µæ¼Ô
¢¨¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡Ú´ðÄ´¹Ö±é¡Û
Sangeeta Theru »á¡ÊStellantis N.V.¡ÃXIL Architecture and Framework¡ÃDirector¡Ë
¡ÖStellantis Virtual Engineering Workbench SIL/HIL platforms¡×
¡ÚÆÃÊÌ¹Ö±é¡Û
ÅÄÃæ Âç²ð »á¡Ê¥Á¥åー¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ã¼èÄùÌòCOO¡Ë
¡Ö¼«Æ°±¿Å¾AI¤ÎºÇÁ°Àþ¤È¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×
¡Ú¤ªµÒÍÍ»öÎã¾Ò²ð¡Û
»°ÅÄÂ¼ ÏÂÉ§ »á¡Ê¥¢¥ó¥ê¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ÃæËÜ ±Ñ¿ »á¡ÊÆü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡ÖdSPACE¡¿SmartChargingSolution¤È¹âº½À½ºî½ê¡¿½¼ÊüÅÅÁõÃÖ¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿BEV½¼ÅÅ¥¨¥ß¥å¥ìー¥¿µ»½Ñ¡×
Á°Ìî ·ÃÂÀ »á¡Ê¥¦ー¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡ÖAURELION¤ÈESI¤ò³èÍÑ¤·¤¿AD/ADAS¸þ¤±HILS³«È¯¡×
Ä¹ß· Í´Ìé »á¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡Ö¥Ñ¥ïー¥È¥ìー¥óÀ©¸æ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó³èÍÑ»öÎã¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡×
Kim Min Tae »á¡ÊHYUNDAI MOBIS Co., Ltd.¡Ë
¡ÖSYNECT-Based Automation of HILS Evaluation Process¡×
ÁÈ ÂÙ¼ù »á¡¦½Ë±à ÎÃÂÀ »á¡Ê»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡Ö¥È¥é¥¯¥¿ー¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëASM/AURELION¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó´Ä¶¤Î³«È¯¡×
¡Ú¥Ñー¥È¥Êー¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û
µÌ ¹¬É§ »á¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë
¡ÖSDV³«È¯¤ËÉ¬Í×¤ÊdSPACE¤ÎDDD¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAWS¥¯¥é¥¦¥É¡×
ÌçÏÆ ¿·¸à »á¡ÊSCSK³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëECU¤ÈÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ëECU³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ÈÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×
Stefan Hausler »á¡¦Markus Gros »á¡ÊBTC Embedded Systems AG¡Ë
¡ÖAI¤Ë¤è¤ëdSPACE HIL Test¤Î½µ7Æü24»þ´ÖÏ¢Â³¼«Æ°¼Â¹Ô¡×
¸åÆ£ Ä«Ç· »á¡ÊPlaxidityX¡Ë
¡Ö¼«Æ°¼Ö¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÉ¬Í×À¤ÈdSPACE¤ÎHILS´Ä¶¤ò»È¤Ã¤¿¸¡¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾Ò²ð¡×
º´Æ£ Í¼²ð »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ë¥Õ¥©¡Ë
¡Ö¼ÖºÜ¸þ¤±AI¡¦²èÁü½èÍýµ»½Ñ¤ÎIVS³èÍÑ»öÎã¡×¡ÖAI¤Ë¤è¤ëdSPACE HIL Test¤Î½µ7Æü24»þ´ÖÏ¢Â³¼«Æ°¼Â¹Ô¡×
¢£ ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
ÃíÌÜ¥Æー¥Þ¡§¼«Æ°±¿Å¾¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¥Óー¥¯¥ë¡ÊSDV¡Ë
ÆÃÄ¹¡§
- ¶È³¦¥êー¥Àー¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ÈºÇ¿·»öÎã¤Î¶¦Í
- ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¡¦¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
- ³«È¯¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ
- º©¿Æ²ñ¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°µ¡²ñ
¢£ ½ÐÅ¸¡¦¶¨»¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
AbsInt Angewandte Informatik GmbH¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢¥¢¥ó¥ê¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¤ー¥½¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢SCSK³ô¼°²ñ¼Ò¡¢SGS¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÌîÂ¬´ï¡¢QNX¡¢¥¸¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥×¥í¡¢BTC Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Foretellix¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢PlaxidityX¡¢¥×¥í¥°¥ì¥¹¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ë¥Õ¥©¡Ê2025Ç¯8·î22Æü¸½ºß¡Ë
dSPACE Japan³ô¼°²ñ¼Ò
dSPACE¤Ï¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«ー¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤ª¤è¤ÓÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÂÅÅöÀ³ÎÇ§¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹ñºÝÅª´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥ä¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥¨¥ó¥É¥È¥¥¥¨¥ó¥É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼Â¼Ö¤Ç¤Î»î¸³Á°¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î³Æ¼ï¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¤ä»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤âdSPACE¤Ï³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¡¢Åö¼Ò¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤äÂÅÅöÀ³ÎÇ§¸þ¤±¤Î¥¨¥ó¥É¥È¥¥¥¨¥ó¥É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£dSPACE¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ñー¥Àー¥Ü¥ë¥ó¤Ë¤¢¤ëËÜ¼Ò¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Î3¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ë¤¢¤ë»Ò²ñ¼Ò¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç2,700Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë½¾¶È°÷¤¬À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïwww.dspace.com¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£