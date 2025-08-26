¾ì¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦¥«¥ó¥±¥ó¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö¥¸¥ª ¥²¥¹¥È¥µ¥í¥ó ¿·½É¡×¤¬¡Ö²°ÆâÎÐ²½¥³¥ó¥¯ー¥ë2025¡×¤Ç²°ÆâÎÐ²½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¾ì¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò ´Ä¶·×²è¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥«¥ó¥±¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¶õ´ÖÁ´ÂÎÀß·×¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥¸¥ª ¥²¥¹¥È¥µ¥í¥ó ¿·½É¡×¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²°ÆâÎÐ²½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¼çºÅ¤Î¡Ö²°ÆâÎÐ²½¥³¥ó¥¯ー¥ë2025¡×¤Ë¤Æ¡¢²°ÆâÎÐ²½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»×ÁÛ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤ò¡Ö¶õ´ÖÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½
ÅÔ»ÔÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Á³¤È¤Î¶¦Â¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¥«¥ó¥±¥ó¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¡ÖÂÎ¸³¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¸Þ´¶¤ËÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤Î´¶¾ð¤È¹ÔÆ°¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»×ÁÛ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤ò¡Ö¶õ´ÖÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥ª¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¡¢¤´Íè¾ì¼Ô¤¬Ì¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤òÉÁ¤±¤ëÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿¡Ö¥¸¥ª ¥²¥¹¥È¥µ¥í¥ó ¿·½É¡×¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ª ¥²¥¹¥È¥µ¥í¥ó ¿·½É¡×³µÍ×
¼«Á³¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð
¡Ö¥¸¥ª ¥²¥¹¥È¥µ¥í¥ó ¿·½É¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¡¢¡Ò¥¸¥ª¡Ó¤È¤³¤³¤«¤é¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´¡¦¿·½É¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ»ÜÀß¤Î¶õ´ÖÀß·×Á´ÂÎ¤òÃ´Åö¡£ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥°¥êー¥ó±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÀìÌç¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÎÐ±é¼Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²°ÆâÎÐ²½ºîÉÊ¡Öindoor rainforest¡×¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¼«Á³¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¼ù·Á¤Î¿¢ºÏ¡¢Î®ÌÚ¤äº½Íø¤Ê¤É¤Î¼«Á³ÁÇºà¡¢¥ß¥¹¥È¤äÉ÷¤Î±é½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÆ©ÌÀ¥¹¥¯¥êー¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òºÎÍÑ¡£ÅÔ»Ô¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ë¤Ç¿¹ÎÓ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤¢¤ë¶õ´ÖÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾ÞÍýÍ³
¡Ö¿¢ºÏ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈË¤«¤ÊÎÐ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£Æ©ÌÀ¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÄÌ¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥°¥êー¥ó¥Ó¥åー¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê£´ÌÌ¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÈËÜÊª¤Î¿¢ºÏ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¥¢ー¥È¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥¹¥È¤äÍÉ¤é¤á¤¯É÷¤¬¸Þ´¶¤òÉ½¸½¡£À¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Á³¼ù·Á¤Î¼ùÌÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈþ¤·¤¯É½¸½¡£¤Þ¤ë¤Ç¿¹¤ÎÃæ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤ÈÌþ¤·¡Öindoor rainforest¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢²°ÆâÎÐ²½¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯»öÎã¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²°ÆâÎÐ²½¥³¥ó¥¯ー¥ë2025¡×¼õ¾Þ·ë²Ì¥Úー¥¸
https://www.okunairyokka.jp/concour/concour2025-report/(https://www.okunairyokka.jp/concour/concour2025-report/)
²°ÆâÎÐ²½¥³¥ó¥¯ー¥ë2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²°ÆâÎÐ²½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬²°ÆâÎÐ²½¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ä¸ú²Ì¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ ²°ÆâÎÐ²½¤¬ ¿¦¾ì¤äÀ¸³è¶õ´Ö¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤ì¤¿»öÎã¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î±þÊçÅÀ¿ô¤Ï63·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã¿³ºº°Ñ°÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡ä
Ä®ÅÄ¡¡¤Ò¤í»Ò¡¡¡¡Ä®ÅÄ¤Ò¤í»Ò¥¢¥«¥Ç¥ßーÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ê¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡Ë
ÈÓÅç¡¡·òÂÀÏº¡¡¡¡ÅìµþÅÔ»ÔÂç³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¶µ¼ø
ËÅÄ¡¡ÀµÇî¡¡¡¡¡¡Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©·Ê´Ñ±à·Ý³Ø¹»¡¡µÒ°÷¶µ¼ø
ô¢Åç¡¡¤ß¤É¤ê¡¡¡¡ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø ·Ê´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¾¾ËÜ¡¡Çî¡¡¡¡¡¡¡¡Ë¶¶µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø·úÃÛ¡¦ÅÔ»Ô¥·¥¹¥Æ¥à³Ø·Ï¶µ¼ø
Á°ÅÄ¡¡¸ç¡¡¡¡¡¡¡¡²°ÆâÎÐ²½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹
»²¹Í¡Ë²°ÆâÎÐ²½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñHP¡¡https://www.okunairyokka.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò ´Ä¶·×²è¸¦µæ½ê¡Ê¥«¥ó¥±¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ì¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î´Ä¶·×²è¸¦µæ½ê¡ÊÄÌ¾Î¡§¥«¥ó¥±¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¸³Àß·×¤ÇË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢·úÃÛ¡¦ÆâÁõ¡¦Å¸¼¨¶õ´Ö¤Ê¤É¤ÎÀß·×¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛÅª¤Ê»×¹Í¤ÈÂÎ¸³Àß·×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¶õ´Ö¤ä¾ì¤Î¡ÖÌÜÅª¡×¤ä¡Ö°ÕÌ£¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Î´¶¾ð¤ä¹ÔÆ°¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êー¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥·¥çー¥ëー¥à¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡È¾ì¤Å¤¯¤ê¡É¤Î¾åÎ®¤«¤éÈ¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ´Ä¶·×²è¸¦µæ½ê
ÀßÎ©¡§1984Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡½©ÏÂ ¸çÇ·
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ1-8-8 F2¥Ó¥ë 4³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.epl.co.jp/