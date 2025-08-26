Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤Ã¤È¥®¥Õ¥È¡×¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ËºÎÍÑ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥¬¥¤¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÅÄ Õò¿Í¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤Ã¤È¥®¥Õ¥È¡×¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Âô °ìÃË¡¢°Ê²¼¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼¡Ë¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥ ¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯8·î´ü¤è¤ê³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Í¥ÂÔÉÊ¤ò½¾Íè¤ÎÃ±°ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Ã¤È¥®¥Õ¥È¡×¤Î¡ÖÁª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ã¤È¥®¥Õ¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢QUO¥«ー¥ÉPay¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³ô¼çÍÍ¤¬¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³ô¼ç
ËèÇ¯8·î31Æü¸½ºß¤Ç³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍÍ¤Î¤¦¤Á100³ô¡ÊÃ±¸µ³ô¡Ë°Ê¾å¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍÍ
¡Ê2¡ËÍ¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/123953/table/32_1_1030492c59946af76f6d9df19aaa3f11.jpg?v=202508270325 ]
¢¨£±¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤ª¼õ¼è´ü¸ÂµÚ¤ÓÍ¸ú´ü¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Ï¥®¥Õ¥È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ò´¹Àè¤Ï¼¡¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸ò´¹Àè¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¥®¥Õ¥È¤Ï¸ò´¹¥ìー¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É / QUO¥«ー¥ÉPay / PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È / d¥Ý¥¤¥ó¥È/ au PAY ¥®¥Õ¥È¥«ー¥É / Apple Gift Card / Edy¥®¥Õ¥ÈID / Google Play ¥®¥Õ¥È¥³ー¥É / ³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥®¥Õ¥È¥³ー¥É / V¥×¥ê¥«¥®¥Õ¥È
¢¨3¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ò¤ª¼õ¼èÄº¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢PCËô¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß¤Ç¤ª¼õ¼è¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡¡ËÜÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ³«»Ï°Ê¹ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ð½àÆü¡ÊËèÇ¯£¸·î31Æü¡Ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤Ë¡¢100³ô¡ÊÃ±¸µ³ô¡Ë°Ê¾å¤Î³ô¼°¤ÎÊÝÍ¤ò¡¢Æ±°ì¤Î³ô¼çÈÖ¹æ¤Ç£²²ó°Ê¾åÏ¢Â³¤·¤ÆµºÜËô¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¿ÊÄè»þ´ü
ËèÇ¯11·î¡Ê³ô¼çÍ¥ÂÔ¼õ¼èÊýË¡¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¡ÖÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¾·½¸¤´ÄÌÃÎ¡×¤ËÆ±Éõ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼¡¡HP¡§https://www.mkb.ne.jp/ir/ir_benefits.php
¢¨ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏAmazon¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼³ô¼çÍ¥ÂÔ»öÌ³¶É¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ°ÆÆâ¤ËµºÜ¡Ë¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Amazon¡¢Amazon.co.jp ¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤Ï Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖQUO¥«ー¥ÉPay¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥¯¥ª¡¦¥«ー¥É ¥Ú¥¤¡×¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ª¥«ー¥É¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡ÖQUO¥«ー¥ÉPay¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤Ë¥Ðー¥³ー¥É¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÁ°Ê§¼°»ÙÊ§¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó°Ê³°¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ª¤è¤Ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖQUO¥«ー¥ÉPay¡×¤Ë¤Ï È¯¹ÔÆü¤è¤ê3Ç¯´Ö¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢PayPay/PayPay¥«ー¥É¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½Ð¶â¡¦¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨d¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥«ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡÷¥®¥Õ¥È¡Êd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡×¤Ç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡÷¥®¥Õ¥È¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥«ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Öau PAY¡×¤Ï¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨(C) 2025 iTunes K.K. All rights reserved.
¢¨¡ÖEdy¥®¥Õ¥ÈID¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·Edy³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎÈ¯¹ÔµöÂú·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥«ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö³ÚÅ·Edy¡Ê¥é¥¯¥Æ¥ó¥¨¥Ç¥£¡Ë¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É·¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖEdy¥®¥Õ¥ÈID¡×¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÚÅ·Edy¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Google Play ¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö£Ö¥×¥ê¥«¥®¥Õ¥È¡×¤Ï¥é¥¤¥Õ¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
£²¡¥ ¤¢¤Ã¤È¥®¥Õ¥È¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀìÍÑ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¢¤Ã¤È¥®¥Õ¥È¡×¤Ï¡¢QUO¥«ー¥ÉPay¤äAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ÎÄ´Ã£¤«¤é¥¥ã¥ó¥Úー¥óµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¡¢CSÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î»öÌ³¶É±¿±Ä¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ë»Üºö¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔÀìÍÑ¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ÎÁª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢³ô¼çÍÍ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâÊ¸½ñ¤ÎºîÀ®¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾å¾ì´ë¶ÈÍÍ¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ª¤è¤Ó¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹HP¡§https://at-gift.jp/