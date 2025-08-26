ORENDA WORLD¡¢º´²ì¸©¤Î¥µ¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ËÅÐÏ¿
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ß§Ã« ÍÛ»Ë¡¢°Ê²¼ ORENDA WORLD¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Óº´²ì¸©»º¶È¥¹¥Þー¥È²½¥»¥ó¥¿ー¤Î¡Ö¥µ¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀ¸À®AIÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º´²ì¸©Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÀ¸À®AI¤Î¿»Æ©¤È³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Î¹ÖµÁ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡º´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢»º¶È¤äÃÏ°è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥ËーÀ©ÅÙ¡×¤òÀß¤±¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤ä¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾ÜºÙ¡§https://www.saga-smart.jp/support/¡Ë¡£º£²ó¤ÎÅÐÏ¿¤Ë¤è¤ê¡¢ORENDA WORLD¤Ïº´²ì¸©¤Î»ö¶È¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À¸À®AI¤ÎÍø³èÍÑ¤òÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ORENDA WORLD¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤«¤é¸½¾ì¼Ò°÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ù±ç¤¹¤ë°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
- ·Ð±Ä¼Ô¡¦´´Éô¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¡§À¸À®AIÆ³Æþ¤Î½ÅÍ×À¤ä³èÍÑÊýË¡¤ò²òÀâ
- À¸À®AIÌµÎÁÁêÃÌ²ñ¡§Æ³Æþ²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¥µ¥Ýー¥È
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¹ÖºÂ¡§90¤òÄ¶¤¨¤ëÆ°²è¤äÂÐÌÌ¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¾ì¼Ò°÷¤ò¶µ°é
- À¸À®AI¿»Æ©¥µ¥Ýー¥È¡§¸ú²ÌÂ¬Äê¤ä¥×¥í¥ó¥×¥ÈºÇÅ¬²½¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ»Ù±ç
- À¸À®AI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³«È¯¡§¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥àAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡
¡¡¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ä¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢º´²ì¸©Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÀ¸À®AI¿»Æ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¡Û
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤«¤«¤²¡¢¥²ー¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦±ÇÁüÊ¬Ìî¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î²»À¼¹çÀ®µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¡ÊORENDA WORLD Inc.¡Ë
Àß¡¡¡¡¡¡ Î©¡§2015Ç¯7·î15Æü
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³°ìÃúÌÜ3ÈÖ6¹æ SI¥Ó¥ëÀÄ»³
£Õ¡¡£Ò¡¡£Ì¡§https://orenda.co.jp
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ß§Ã« ÍÛ»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³«È¯»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
