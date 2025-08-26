ºä°æ¥ì¥ªÁª¼ê¤È·ÀÌó¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡ËÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëºä°æ¥ì¥ªÁª¼ê¤È¡¢2025-26¥·ー¥º¥óÁª¼ê·ÀÌó¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡Ë¤òÄù·ëÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºä°æÁª¼ê¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤ËÈ¼¤¤¡¢Ä¹Ã«ÀîÈæ¸»Áª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¶èÊ¬¤òÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä°æ¥ì¥ªÁª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÇØÈÖ¹æ¡§13
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§PF/C¡Ê¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É/¥»¥ó¥¿ー¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯8·î29Æü
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§195cm/102kg
½Ð¿ÈÃÏ/¹ñÀÒ¡§ÂçºåÉÜ/ÆüËÜ
·ÐÎò
ÂçºåÉÜÎ©ËÅç¹â¹»-µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø
2016-18 À¾µÜ¥¹¥Èー¥¯¥¹
2018-20 ¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
2020-22 ¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ
2022-23 Î©Àî¥À¥¤¥¹
2023-24 ¾ÅÆî¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉBC
2024-25 ¥Ð¥ê¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë
2025- ¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
ºä°æ¥ì¥ªÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
º£·î¤«¤é¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤Î¥Áー¥à³èÆ°¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂæÏÑ¥¥ã¥ó¥×¤Ø¤âÂÓÆ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£B1¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤Î³§ÍÍ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢¥Áー¥à¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ú¤Â³¤¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥êー¥°¤Ø¤ÎÄ©Àï¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
âÃÄí¾ëÀ»GM
¤³¤ÎÅÙ¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ºä°æ¥ì¥ªÁª¼ê¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥í¥¹¥¿ーÅÐÏ¿¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤Ç¤Ï8·î25Æü¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ2¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³¤³°¤Ç¤Î¶¯²½¹ç½É¡ÖSun Chlorella presents ÂæÏÑ¥¥ã¥ó¥×¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢6Æü´Ö¤Ç3»î¹ç¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¢¹ñ¸å¤Î9·î1Æü¤«¤é¤Ï¡ÖSHIGA¸ÐËÌ¥¥ã¥ó¥×2025¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÆü¤Î9·î7Æü¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤âÂÐÀï¤¹¤ëÅí±à¥Ñ¥¦¥¤¥¢¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥Ä¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ò¡¢3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉ§º¬³«ºÅ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£µ¨¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¥Áー¥à¤ò¼ÂÀï¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤¤¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÁá¤¤»þ´ü¤«¤éËÉÙ¤Ê»î¹ç¿ô¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¶¯²½¥×¥é¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ô²¬¥·¥çー¥óÁª¼ê¤È¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥Ö¥Ã¥·¥åÁª¼ê¤Î¹çÎ®¤¬½ô»ö¾ð¤ÇÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ªー¥¬¥¹¥ÈÁª¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ÎÁØ¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¡¢´û¤ËÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢ºä°æÁª¼ê¤ò¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÎý½¬»î¹ç¤ò´Þ¤à»î¹ç½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÁª¼êÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾¡Î¨5³ä¤òÌÜ»Ø¤·¡¢CS½Ð¾ì¤ÈÍ¥¾¡¤Ø²ÄÇ½À¤ò·Ò¤°¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î´ðÈ×¤òºî¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºä°æÁª¼ê¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºä°æÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤ËÈ¼¤¤¡¢Ä¹Ã«ÀîÈæ¸»Áª¼ê¤òÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ØÅÐÏ¿¶èÊ¬ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïºä°æÁª¼êÅÐÏ¿¤Î¤¿¤á¤ÎËÜÅÐÏ¿ÏÈ¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤êÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê¤¬µ¯°ø¤·¤Æ¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æºä°æÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é³«Ëë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¡¢Ç®¤¤À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Go LEO!! Go Lakes!!