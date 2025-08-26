¡Ö(²¾¾Î)CBREIM-LOGI¡ÆQ¿·»Ò°Â¡×¤Ë¤Æ¡¢F-LINE¤ÈÌó31,500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡¿·»Ò°ÂÆÃÄêÌÜÅª²ñ¼Ò¤«¤é»ñ»º´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëCBRE¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCBRE IM¡Ë¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµÞÉÔÆ°»º¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¤Ç³«È¯Ãæ¤Î3²¹ÅÙÂÓ¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËCBRE IM-LOGI¡ÇQ¿·»Ò°Â¡×¡ÊÃÏ¾å5³¬·ú¤Æ¡¢ÄÂÂß²ÄÇ½ÌÌÀÑÌó80,500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢2027Ç¯1·îËö½×¹©Í½Äê¡Ë¤Ë¤Æ¡¢£Æ-£Ì£É£Î£Å³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê£Æ-£Ì£É£Î£Å¡Ë¤ÈÂß¼ç¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ê²¾¾Î¡ËCBRE IM-LOGI¡ÇQ¿·»Ò°Â ³°´Ñ¥Ñー¥¹¡ä
¶áÇ¯¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊÝ´É¥¹¥Úー¥¹¤ÎÉÔÂ¤äÊªÎ®¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ£»¨²½¡¢¿Í¼êÉÔÂÅù¤Î²ÝÂê¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ËÜÊª·ï¤Î»ý¤ÄÎ©ÃÏÀ¡¦µ¡Ç½À¤¬¡¢º£¸å¤â»ýÂ³Åª¤Ë¹â¤Þ¤ëÎäÅàÊªÎ®¥Ëー¥º¤Ø¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÍøÊØÀ¡¦¸úÎ¨À¡¦´Ä¶ÂÐ±þ¤ËÍ¥¤ì¤¿Àè¿ÊÅªÊªÎ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ËÜÊª·ï¤Ç¤ÎÄÂÂß¼Ú·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¡¢CBRE IM¤ÈÅìµÞÉÔÆ°»º¤Î2¼Ò¤Ç¶¦Æ±³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¼¡À¤Âå·¿ÊªÎ®»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®¿ÀÆàÀî1¹æ²£±©Àþ¡Ö»Ò°ÂIC¡×¤«¤é1.1km¤Î°ÌÃÖ¤Ë½êºß¡£¹ñÆ»1¹æ¡ÊÂèÆóµþÉÍ¡Ë¤È¹ñÆ»15¹æ¡ÊÂè°ìµþÉÍ¡Ë¤Ë¤â¶áÀÜ¤·¡¢²£ÉÍ¹Á¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¤È¼óÅÔ·÷¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò·ë¤ÖÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ãæ¹°èÇÛÁ÷¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JR¤ÈµþÉÍµÞ¹Ô¤Î¡Ö¿·»Ò°Â±Ø¡×¤«¤é¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¹¥Î©ÃÏ¤ÎÊª·ï¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜÊª·ï¤Ï¡¢ÃÜ»ºÊª¤ÎÍ¢½ÐÆþ¸¡ºº¡ÊÆ°Êª¸¡±Ö¡ËµÚ¤Ó¿¢Êª¸¡±Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤ÊÂçÊÑ´õ¾¯¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿©ÉÊÅù¤ÎÍ¢½ÐÆþÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦´ë¶È¤«¤é¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ØÄê¸¡ºº¾ì½ê¤ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä¾ÀÜ¾ÃÈñÃÏ¤Ø¤ÎÍ¢ÇÛÁ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÊª·ï¤ÏÄÂÂß¼Ú²ÄÇ½ÌÌÀÑÌó80,500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÂç·¿¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢1³¬¤«¤é3³¬¤Þ¤Ç¤ÏÎäÅà¡¦ÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¡¢4¡¦5³¬¤Ï¥É¥é¥¤ÁÒ¸Ë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢3²¹ÅÙÂÓÅù¤ÎÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë·×²è¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó£Æ-£Ì£É£Î£Å¤Ï2³¬µÚ¤Ó3³¬¤ÎÎäÅà¥Õ¥í¥¢¤ò·ÀÌó¤·¡¢ËÜÊª·ï¤Î·ÀÌóÎ¨¤ÏÌó40¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ê¶è²è¡Ê1³¬¤ÏÎäÅàÎäÂ¢²ÄÊÑ(C&F)¥Õ¥í¥¢¡¢£´³¬µÚ¤Ó5³¬¤Ï¾ï²¹¥Õ¥í¥¢¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢°ú¤Â³¤¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼þÊÕÃÏ¿Þ¡ä
¢£¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËCBRE IM¡¾LOGI¡ÆQ¿·»Ò°Â¡×Êª·ï³µÍ×
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è·ÃÈæ¿ÜÄ®3-1¡¢Â¾
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡¦µþµÞ¡Ö¿·»Ò°Â±Ø¡×1.2km¡¢⾸ÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¿ÀÆàÀî1¹æ²£±©Àþ¡Ö»Ò°ÂIC¡×1.1km
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§38,733.29Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê11,716.82ÄÚ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§97,007.13Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê29,344.66ÄÚ¡Ë
¹½Â¤¡§Å´⾻Â¤
³¬¿ô¡§ÃÏ¾å5³¬·ú
Ãå¹©¡§2025Ç¯3·î
½×¹©¡§2027Ç¯1·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
´Ä¶Ç§¾Ú¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§CASBEE AÇ§¾Ú