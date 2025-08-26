ebure Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹¤¬9·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.Æî´Û¤Îebure Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹¤¬¡¢2025Ç¯9·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢µ¤·Ú¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÀß¤¨¤Ë¡£Å¹Æâ¤Ï¡¢Êâ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢±ü¤Ø¤È¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¹âÍÈ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Limited Items
Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¡¢5·¿¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¡Ú¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È/¥Ñ¥ó¥Ä/¥«¥Ã¥È¥½ー
¡Ú¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È/¥Ñ¥ó¥Ä
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤ËºÙ¤ä¤«¤Ê¥®¥ã¥¶ー¤ò´ó¤»¡¢
Á°¤òÎ±¤á¤Æ¤â³«¤±¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉÁ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥¹¥êー¥Ö¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¾æ´¶¤¬¡¢·Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±ÁÇºà¤Ç¿¼¤á¤Î¥¿¥Ã¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤·¤¿Ê¬ÎÌ´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÄ¾ÀþÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¥â¥À¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£²÷Å¬¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥È¥½ー¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥¢ーÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£Á¡ºÙ¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¼Á´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¸ÂÄêÉÊ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ä
¥Ï¥¤¥«¥¦¥ó¥È¥Á¥Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡¡¡
color¡§beige¡¡¡¡size¡§36/38¡¡\53,900¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥¹¥é¥Ö¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡¡¡
color¡§indigo¡¡¡¡size¡§36/38¡¡\53,900¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡ã¥Ñ¥ó¥Ä¡ä
¥Ï¥¤¥«¥¦¥ó¥È¥Á¥Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¡¡¡
color¡§beige¡¡¡¡size¡§36/38¡¡\36,300¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥¹¥é¥Ö¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¡¡¡
color¡§indigo¡¡¡¡size¡§36/38¡¡\36,300¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡ã¥«¥Ã¥È¥½ー¡ä
¥·¥¢ー¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥«¥Ã¥È¥½ー¡¡¡¡
color¡§blue/brown¡¡¡¡size¡§38¡¡\17,600¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§ebureÆó»Ò¶ÌÀîÅ¹¡¢ELLE SHOP¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯½©¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ê¾®²ÖÊÁ¤ò¥·¥ë¥¯ÁÇºà¤Ë¤Î¤»¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥«ー¥È¤ä¡¢Äø¤è¤¤¥Ï¥ê¤È½À¤é¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥®¥ã¥Ð¥¸¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¾å¼Á¤µ¤ÈÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢ebure¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢\77,000¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¶õ´Ö¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤ëebure¤Î½©¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¤¼¤ÒÆó»Ò¶ÌÀîÅ¹¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SHOP INFORMATION
ebure Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹
¢©158-0094
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî3-17-1
¶ÌÀî¹âÅç²°S¡¦C Æî´Û 1F
TEL¡§03-6805-6980
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-20:00
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨Á°Æü9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏµÙ¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¶ÌÀî¹âÅç²°S¡¦C Æî´Û 2F¤Î²¾ÀßÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
Instagram :
https://www.instagram.com/ebure_official/
HP¡§www.ebure.jp