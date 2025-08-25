ÍÌ¾¥µ¥Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Î¡ÉÈÑ¤ï¤·¤µ²ò¾Ã¡É ¥»¥ì¥¯¥¿ーÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¥Ñー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÖÅìµþ¥Þ¥ë¥¤ MP5K¡Ê¥¯¥ë¥Ä¡Ë ¥é¥¤¥È¥»¥ì¥¯¥¿ー¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¡×¡¡9·î²¼½ÜÈ¯Çä¡ª¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¼Í·â½¸Ãæ¤òÁ´²òÊü¤»¤è¡ª
´³¾Ä¥¼¥í¡£¸íÁàºî¥¼¥í¡£¼Í·â¤Ø¤Î½¸Ãæ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¡ÖMP5K¡Ê¥¯¥ë¥Ä¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀìÍÑ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¾¯¤Ê¤¤±¦Â¦¥»¥ì¥¯¥¿ー¥ì¥Ðー¤ò¥ª¥ß¥Ã¥È¤·¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áàºî»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¸íºîÆ°¤òËÉ»ß¡£²÷Å¬¤Ç³Î¼Â¤ÊÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯9·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê
¾¦ÉÊÌ¾¡§Åìµþ¥Þ¥ë¥¤ MP5K¡Ê¥¯¥ë¥Ä¡Ë ¥é¥¤¥È¥»¥ì¥¯¥¿ー¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー
²Á³Ê¡§2,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
°ãÏÂ´¶¤ò²ò¾Ã¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½
¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Î´Ö¤ÇÄ¹Ç¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö±¦Â¦¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Î´³¾ÄÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÅìµþ¥Þ¥ë¥¤ MP5K¤Ï¥¢¥ó¥Ó»ÅÍÍ¤ÇÎ¾Íø¤ÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï±¦Â¦¥ì¥Ðー¤¬¥È¥ê¥¬ー¥Õ¥£¥ó¥¬ー¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢Áàºî¤ÎË¸¤²¤ä¸í¼Í¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥é¥¤¥È¥»¥ì¥¯¥¿ー¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¡×¡£±¦Â¦¥»¥ì¥¯¥¿ー¤òÊªÍýÅª¤Ë¥ª¥ß¥Ã¥È¤·¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£ÉÔÍ×¤Ê´³¾Ä¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤Î¼Í·â¥âー¥É¤ò°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¹çÍýÅª¤ÊÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸íÁàºî¥¼¥í¡¢Ã¯¤Ç¤â¼èÉÕ´ÊÃ±¢ö
Ä¾´¶Åª¤Ë¥âー¥É¤¬Ê¬¤«¤ë¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¥µ¥Ð¥²ーÃæ¤Î¸íºîÆ°ËÉ»ß¤È¼Í·â½¸ÃæÎÏ¤Î¸þ¾å
¡¦¼è¤êÉÕ¤±¤â´ÊÃ±¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ
¡¦½ãÀµ¤Î¼Á´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¥ß¥ê¥¿¥êー¥é¥¤¥¯¤Ê»Å¾å¤²¡£
¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥é¥¤¥Õ¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø
¥µ¥Ð¥²ー¥Þー¤ä¤ªºÂÉß¥·¥åー¥¿ー¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー¥ª¥¿¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÁàºîÀ¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤Ï±Ê±ó¤Î¥Æー¥Þ¡£¥é¥¤¥È¥»¥ì¥¯¥¿ー¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¤Ï¤½¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥é¥¤¥Õ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìÉÊ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
È¯Çä³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏLayLax¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¸ø³«¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Áá´üÍ½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊLayLax¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://laylax.com/products/4570189748803¡Ë
¢¨À½Â¤¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥é¥¯¥¹¤È¤Ï¡©
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à¥°¥Ã¥º¡¢¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤Î´ë²èÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥é¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦¤Î¥¨¥¢¥¬¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼Airsoft Players Choice Award¤Ë¤Æ¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ½é¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¨¥¢¥¬¥óÀìÌçÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¼çÍ×¼è°·¥Ö¥é¥ó¥É
¡¦SIG SAUER
¡¦KRYTAC
¡¦KRISS USA
¡¦MECHANIX WERE
¡¦LANCER TACTICAL
¡¦MAGPUL
¡¦MIDWEST INDUSTRIES
¡¦HKarmy
¢£Í¸Â²ñ¼Ò¥é¥¤¥é¥¯¥¹¡¡
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©577-0022
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¹ÓËÜ¿·Ä®2-36
ÂåÉ½¼Ô¡§°Â°æ µÁ°ìÏº
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
Ã´Åö¡§¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬»ö¶ÈÉô ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó²Ý ¼ã¾¾
TEL¡§ 06-6785-0880
E-mail¡§wakamatsu@laylax.com
LayLax¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È URL https://www.laylax.com/
LayLax¸ø¼°Twitter https://twitter.com/laylax_official
LayLax¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial
LayLax¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://page.line.me/ewm6042q