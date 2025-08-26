£Ì£É£Î£Å¤Ç£Å£Ã¥·¥ç¥Ã¥×³«Àß¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó£Å£Ã¥¢¥×¥ê¡Ö£Á£ô£ï£õ£ã£è¡×¤ÇÈ¯Á÷¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤òÂ¨Æü¤Ë¤·¤¿¡ÖSONA MADRA JP¡×ÍÍ¤Î»öÎã¸ø³«
£É£Ò£É£Ó¥Çー¥¿¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÃ£¶µ¸²¡Ë¤Ï¡¢ÅÅµ¤ÀßÈ÷¹©»ö¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦ÅìÏÂ¥æ¥Ë¥¾¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ú¥Ã¥È»ö¶ÈÉô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸¤¼Ë¡ÖSONA MADRA¡Ê¥½¥Ê ¥Þ¥É¥é¡ËJP¡×ÍÍ¤¬¡Ø£Á£ô£ï£õ£ã£è¡Ù¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ø¤ÎÆ³Æþ»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SONA MADRA JP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÅµ¤ÀßÈ÷¹©»ö¤ä£Å£Ö½¼ÅÅ´ï¤ÎÈÎÇä¡¦ÀßÃÖ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅµ¤¹©»ö¤ò¥á¥¤¥ó¤Î»ö¶È¤È¤¹¤ëÂ¾¤Ë¤âÉÔÆ°»º»ö¶È¤äÈþÍÆ±¡¤Î±¿±Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅìÏÂ¥æ¥Ë¥¾¥ó¤Î¥Ú¥Ã¥È»ö¶ÈÉô¤Î¸¤¼ËÌ¾¡£¥Ö¥êー¥Àー¤ä¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Á£ô£ï£õ£ã£è¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤ä¥±¥¢ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£
Æ³ÆþÁ°¤Î²ÝÂê¤ÈÇØ·Ê
¥ªー¥ÊーÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¹ç¤»Áë¸ý¤¬¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ä¸Ä¿Í£Ì£É£Î£Å¡¢£É£î£ó£ô£á£ç£ò£á£í¤Î£Ä£Í¡¢ÅÅÏÃ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¿Í¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¤ÎÎ®¤ì¤ÈÀ®²Ì
¥ªー¥ÊーÍÍ¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À£Ì£É£Î£Å¾å¤ÇÆü¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¹ØÆþ¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÅ¬¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤¬°µÅÝÅª¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¸å¤Ï¾¦ÉÊ¤òºÊñ¤·¤ÆÈ¯Á÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ¯Á÷¤Þ¤Ç¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÏÊ¿¶Ñ£³Æü¤«¤é¡¢Â¨Æü¤«ÍâÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥ÊーÍÍ¤¬µ¤·Ú¤ËÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢Çä¾å¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
»ö¶È¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¤ÎÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏËº¤ì¤º¤Ë£Á£ô£ï£õ£ã£è¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¤òÇä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¤Ä¤ÎÌ¿¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¡¢¹¬¤»¤ËÀ¸³¶¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¥ªー¥ÊーÍÍ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø£Á£ô£ï£õ£ã£è¡ÙÆ³Æþ¤ÎÍýÍ³¤ä´¶¤¸¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¡¢º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ³Æþ»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¤³¤Á¤é :
https://atouch.jp/casestudy/015
¡Ö£Á£ô£ï£õ£ã£è¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö£Á£ô£ï£õ£ã£è¡×¥µー¥Ó¥¹¤Ï£Ì£É£Î£Å¤Î¥Èー¥¯²èÌÌ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ·èºÑ¤Þ¤Ç´°Î»¡ª¤½¤ó¤ÊÊØÍøµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÇä¾åµ¡²ñ¤Î°ï¼º¤òËÉ¤®¡¢Çä¾å¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤¹¤°Atouch¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡ª :
https://atouch.jp/lp4/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=145
£É£Ò£É£Ó¥Çー¥¿¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£É£Ò£É£Ó¥Çー¥¿¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤è¤êÀ¯ÉÜ¤ä¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë£Ì£É£Î£Å¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î£Ì£É£Î£Å¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÂ¿¿ô¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë£Ì£É£Î£Å¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È£Á£Ð£É¥Äー¥ë¡Ö£Á£ô£ï£õ£ã£è¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥Á¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥Èー¥¯²èÌÌ¾å¤Ç¾¦ÉÊ°ÆÆâ¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡ÈÀÜµÒ·¿£Å£Ã¡É¤È¤·¤Æ¡¢¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¡¦ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤»ö¶È¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯¤Ë¤ÏÆüËÜÍ¹À¯¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤¹¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÀìÌçÅ¹¤«¤éÃÏÊý¤ÎÇÀ²È¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÈÎÇä»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬ÌÂ¤ï¤º»Ï¤á¤é¤ì¤ë£Å£Ã¡×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯¡¢¹ÔÀ¯£Ä£Ø¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢£Ì£É£Î£Å¥ä¥Õー¤Î¡Ö£Ç£ï£ö£ô£å£ã£è £Ð£á£ò£ô£î£å£ò¡Ê¹ÔÀ¯»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤Ï£¸£°£°¼Ò¤òÆÍÇË¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó£Å£Ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÈÎÇä¸½¾ì¤ÎÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§£É£Ò£É£Ó¥Çー¥¿¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
£Õ£Ò£Ì¡§https://iris-corp.co.jp/
ÀßÎ©¡§£²£°£±£¹Ç¯£³·î£µÆü
½»½ê¡§£±£°£·-£°£°£¶£² ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³£²ー£·ー£³£° ¥à¥é¥Ï¥ó¥Ó¥ë£±³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÃ£¶µ¸²