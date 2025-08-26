Aimsales³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÇ§Äê
Aimsales³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º¬Ï©ÌÃ ·¼¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤è¤ê¡ÖÅìµþÍý²ÊÂç³Ø³ØÆâÈ¯³ØÀ¸¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Aimsales³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼ÔÉÔÂ¤ä±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤ÎÈó¸úÎ¨¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë±Ä¶È»Ù±çAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAimsales¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÃÌ¥×¥í¥»¥¹¤Î³×¿·¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Aimsales¤ÎÆÃÄ§
1. ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹
¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤òÌÖÍå¤·¤¿523Ëü¼Ò¤Î¥ê¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼ÒÌ¾¤ä½»½ê¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¡¢¶¯¤ß¡¿¼å¤ß¡¢Í¥°ÌÀ¡¢²Á³Ê¹½Â¤¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥Ú¥ë¥½¥Ê¸¡º÷
¼«Á³¸À¸ì¤Ç²áÉÔÂ¤Ê¤¯¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸¡º÷Îã¡§DX²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤´ë¶È¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡Ë
3. AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¼«Æ°Ê¬ÀÏ¡¦¼«Æ°½¤Àµ
À®¸ù¤·¤¿´ë¶È¤Ë¶á¤¤ÆÃÄ§ÎÌ¤Î²ñ¼Ò¤ÏÂ³¡¹¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿´ë¶È¤Ë¶á¤¤ÆÃÄ§ÎÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ïºï½ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î±Ä¶È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀïÎ¬¤ò·ÑÂ³Åª¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§Äê¤ÎÇØ·Ê
ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ½Ð¤È¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Aimsales³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤È»ö¶ÈÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤È¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø»º³ØÏ¢·Èµ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø»º³ØÏ¢·Èµ¡¹½¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ½Ð¡õÀ®Ä¹»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tus.ac.jp/ura/startup/
ÂåÉ½¼èÄùÌò¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹ÎÎ°è¤Ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤«¤ÄÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤òµ¡¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾: Aimsales³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°Ï»ÃúÌÜ23ÈÖ4¹æ
ÂåÉ½¼Ô: º¬Ï©ÌÃ ·¼
ÀßÎ©: 2024Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ: AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ä¶È¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAimsales¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL: https://aimsales.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Aimsales³ô¼°²ñ¼Ò¡¡º¬Ï©ÌÃ ·¼
Email: contact@aimsales.jp