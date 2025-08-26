À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇËÉ±Ò¡¦ËÉºÒ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖICEYE¡×¡¢ºÇ¿·¤Î¹°è»£Áü¥âー¥É¡ÖScan Wide¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇËÉ±Ò¡¦ËÉºÒ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖICEYE¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î»£Áü¥âー¥É¡ÖScan Wide¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢1²ó¤ÇºÇÂç60,000km²¤Î¹ÎÎ°è¤ò»£Áü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ìー¥à¥¿¥¹¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢120,000km²¤ÎÎÎ°è¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹ÈÏ°Ï¤Î»£Áüµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê°ãË¡¤ÊÁ¥Çõ¤ÎÁÜº÷¤äÀÐÌýÎ®½Ð¤Î´Æ»ë¤È¤¤¤Ã¤¿³¤ÍÎÍÑÅÓ¤äISR¡Ê¾ðÊó¡¦´Æ»ë¡¦Äå»¡¡Ë¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊËÉ±Òµ¡Ç½¤È¤·³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ICEYE¡ÖScan Wide¡×¥âー¥É¤Ç»£Áü¤µ¤ì¤¿¥¹¥¨¥º±¿²Ï
¡ÖScan Wide¡×¥âー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ÖScan Wide¡×¥âー¥É¤Ï¡¢¹âÊ¬²òÇ½¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ê´ÑÂ¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥§ー¥º¥É¥¢¥ì¥¤»£Áüµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ200km x 300km¤È¤¤¤¦¤è¤ê¹ÈÏ°Ï¤ÊÎÎ°è¤Ç¤ÎÆ°¤¤òÃÏ¾åÊ¬²òÇ½27m¤È¤¤¤¦¤è¤ê¹â²è¼Á¤Ê²èÁü¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ë¹¤¤ÎÎ°è¤ÎÆ°¤¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹Âç¤Ê³¤°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯°ãË¡¤ÊÁ¥Çõ¤äÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËAIS¡Ê¼«Æ°Á¥Çõ¼±ÊÌÁõÃÖ¡Ë¤¬Ìµ¸ú²½¤µ¤ì¤¿Á¥Çõ¤ÎÆ°¤¤âÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊËÉ±Òµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖDwell Precise¡×¥âー¥É¡Ê¥·ー¥ó¥µ¥¤¥º¡§5km¡ß5km¡¢ÃÏ¾åÊ¬²òÇ½¡§25cm¡Ë¤ä¡ÖSpot Fine¡×¥âー¥É¡Ê¥·ー¥ó¥µ¥¤¥º¡§15km¡ß15km¡¢ÃÏ¾åÊ¬²òÇ½¡§50cm¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤ê¶¹¤¤ÎÎ°è¤ÎºÙ¤«¤¤Æ°¤¤ò»£Áü¤Ç¤¤ë¥âー¥É¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖScan Wide¡×¥âー¥É¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ê»£Áü¤«¤é¡ÖDwell Precise¡×¥âー¥É¤È¡ÖSpot Fine¡×¥âー¥É¤ÎºÙÉô¤Î»£Áü¤Þ¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²èÁü¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ICEYE COO ¥¸¥ç¥ó¡¦¥«ー¥È¥é¥¤¥È»á¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¹ÈÏ°Ï¤ÊÎÎ°è¤ò°ìÅÙ¤Ë»£Áü¤Ç¤¤ë¡ÖScan Wide¡×¥âー¥É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤éºÙÉô¤ÎÆ°¤¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ICEYE¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿×Â®¤Ë¤½¤·¤ÆÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦µ»½Ñ³×¿·¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ICEYE¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë54´ð¤ÎSAR±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃëÌë¤äÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤Ë±§Ãè¤«¤éÃÏµå¾å¤ÎÆ°¤¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾®·¿SAR±ÒÀ±¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ICEYE¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ®¤µ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ICEYE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ICEYE ¡Ê¥¢¥¤¥µ¥¤¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢¾®·¿¹çÀ®³«¸ý¥ìー¥Àー¡ÊSAR¡Ë±ÒÀ±¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹çÀ®³«¸ý¥ìー¥Àー¡ÊSAR¡Ë±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ëICEYE¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ç¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿¸·¤·¤¤´Ä¶¾ò·ï²¼¤Ç¤â¹ÔÆ°²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¤Ø¤ÎÌµÈæ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤ä¾¦¶È»º¶È¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ICEYE¤ÏËÉ±Ò¡¦¾ðÊó¡¢ÊÝ¸±¡¢¼«Á³ºÒ³²ÂÐ±þ¡¦Éü¶½¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢³¤»ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¶âÍ»¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²óÉüÎÏ¡Ë¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ICEYE¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢UAE¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢ÊÆ¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñºÝÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£700¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬¡¢ÃÏµå´ÑÂ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿¿¤Î¥Çー¥¿¶¡µë¼Ô¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÃÏµå¾å¤ÎÀ¸³è¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£