Î®¹Ô¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î£µ¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ç°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥¯¥¿ー¥º¡×¤Ï¡¢ËÜÆü2025Ç¯8·î26Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½Ìò°å»Õ¤¬´Æ½¤¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò¸¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµ»öURL¡Û
https://www.onlinedoctors.jp/columns/mounjaro/5point_online_consultation/
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢GLP-1¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·ò¹¯Åª¤ËÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ê·Ú¤µ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»Ï¤á¤ëÊý¤¬µÞÁý¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÉûºîÍÑ¤¬¿´ÇÛ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°å»Õ¤ÎÀµ¤·¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸ø³«¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê°å»Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò¸¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×³µÍ×
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Î½àÈ÷¤«¤é¡¢¿Ç»¡Ãæ¤ÎÅª³Î¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£¡¢¤½¤·¤Æ¼£ÎÅ³«»Ï¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È1¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÎò¡×¤È¡ÖÌÜÉ¸¡×¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯
²áµî¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·Ð¸³¡ÊÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔÃÌ¡Ë¡¢¸½ºß¤Î¿©À¸³è¡¢ÌÜÉ¸ÂÎ½Å¤äÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°å»Õ¤¬ºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅ¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È2¡Û°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÃÎ¤ë
BMIÃÍ¤ä´û±ýÎò¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊý¤Î¾ò·ï¤ä¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¼£ÎÅ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼£ÎÅË¡¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È3¡Û¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡×¤ä¡Ö¤ªÌô¼êÄ¢¡×¤ò½àÈ÷¤¹¤ë
Ä¾¶á¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ä¡¢¸½ºßÉþÍÑÃæ¤ÎÌô¤¬¤ï¤«¤ë¤ªÌô¼êÄ¢¤ò¼ê¸µ¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê½èÊý¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤·ò¹¯¾õÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¹©É×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È4¡Û¼£ÎÅÆâÍÆ¤äÈñÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¼ÁÌä¥ê¥¹¥È¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
½èÊý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌô¤Î¼ïÎà¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤ÈÉûºîÍÑ¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤«¤«¤ëÁí³Û¡¢¼£ÎÅ´ü´Ö¤ÎÌÜ°Â¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È5¡Û¼£ÎÅ³«»Ï¸å¤Î¡Ö¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÎ®¤ì¤òÍý²ò¤¹¤ë
Ìô¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤«¤é¡¢Äê´üÅª¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤Î½ÅÍ×À¡¢ÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¤Ê¤É¡¢¼£ÎÅ³«»Ï¸å¤ÎÎ®¤ì¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥¯¥¿ー¥º Ãæ»³°å»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢°å»Õ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý²¼¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËºÃÀÞ¤·¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÊÊý¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢³§ÍÍ¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÀìÌç²È¤È¶¦¤Ë°ÂÁ´¤ÊÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÚÆüËÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥¯¥¿ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÆüËÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥¯¥¿ー¥º¡×¤Ï¡¢¡ÚÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤Ç¼«Í³¿ÇÎÅ¡Û¡Ú¹âÉÊ¼Á¤ÊÌôºÞ¤òÎÉ¿´Åª¤Ê²Á³Ê¤Ë¡Û¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÏÉÔ°Â¡×¡ÖÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬ÉÔÌÀÎÆ¡×¡ÖÁàºî¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤³¤½¡¢µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¡¢À¿¼Â¤Ê°åÎÅ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢GLP-1¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ±¡¤ÎÉéÃ´¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê°å»Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ½Å´ÉÍý¤òÌÜ»Ø¤»¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÈÀÕ»ö¹à¡Û
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢°å³ØÅª¤Ê¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄÊÌ¤Î°åÎÅÁêÃÌ¤ËÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼£ÎÅ¤Î¸ú²Ì¤äÉûºîÍÑ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¤ËÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢É¬¤ºÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¡¦°å»Õ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£