De Capital Digital³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Forbes JAPAN 2025Ç¯10·î¹æ¤Ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×µ»ö¤¬·ÇºÜ
De Capital Digital³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄ ÃÎÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖDe Capital Digital¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØForbes JAPAN 2025Ç¯10·î¹æ¡Ù¤Ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ÇºÜµ»ö¤Î³µÍ×- µ»ö¥¿¥¤¥È¥ë
°å»Õ¸þ¤±»ñ»º»Ù±ç¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹(R)¤Î²ÄÇ½À
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢De Capital Digital¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖiWealth(R)¡×¤òÆÃ½¸¡£°å»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤Î·Ð±Ä¤È»ñ»º¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡¢¤½¤Î¹½ÁÛ¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷À©¤Ë¤è¤ëÈó¸ø³«¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÅê»ñµ¡²ñ¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¿·¤·¤¤»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤¬»ïÌÌ¾å¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Forbes JAPAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Õ¥©ー¥Ö¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡ØForbes¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¤È¤·¤Æ2014Ç¯6·î¤Ë¿·ÁÏ´©¡£
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢¡ØForbes¡ÙUSÈÇ¡¢³Æ¹ñÈÇ¤Îµ»ö¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤È¶¦¤Ë¹½À®¡£Ëè¹æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëµ»ö¤òÆ±ºÜ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎWebÈÇforbesjapan.com¤Ç¤ÏForbes.com¤¬Æü¡¹ÇÛ¿®¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ»ö¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
¡¡ËÜ»ïµ»ö¡¢ÀìÌçÀ¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤È¹ç¤ï¤»¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
- Forbes JAPAN ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://forbesjapan.com/
- Forbes JAPAN 2025Ç¯10·î¹æ Amazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKD3CCT6
¢£De Capital Digital³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡
¡¡De Capital Digital³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢De Capital³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÏ¢Â³µ¯¶È²È¤ä¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ÎÁÏÀß¼ÔÅù¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤ò¸ÜµÒ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î°å»Õ²ñ°÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCareNet.com¡×Åù¤ò±¿±Ä¡Ë¤¬Ï¢·È¤Î¤â¤ÈÈ¯Â¤·¤¿¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê»ñ¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤ÈÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÀìÌç²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢°å»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º¤È¿ÍÀ¸Àß·×¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù¤¨¤ë¡¢¡Ö¼¡À¤Âå·¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦ ²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡§De Capital Digital³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ ½êºßÃÏ ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6ÃúÌÜ10ÈÖ1¹æ Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー16³¬
¡¦ ÀßÎ©¡¡ ¡¡¡§2024Ç¯7·î
¡¦ ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§µÈÅÄ ÃÎÍÎ
¡¦ »ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¦ Website ¡§https://de-capital.co.jp/
