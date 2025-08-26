ÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ¤ÎºûÈøÌÀÆü¹áÁª¼ê¤¬¡ØÂî¥È¥ì¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤
ÁÏ¶È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥·¥óÎý½¬ÀìÍÑÂîµå¾ì¡ÖÂî¥È¥ì¡×¡ÊËÜÉô¡§Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ¤ÎºûÈøÌÀÆü¹áÁª¼ê¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âî¥È¥ì¤Ï10Ç¯Á°¡¢ÂîµåÌ¤·Ð¸³¤ÎÂåÉ½¤¬¡ÖÂîµå¤ÏÀ¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ç³Î¼Â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¡¢µ¤·Ú¤ËÂîµå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¤Ã¤¿1Å¹ÊÞ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âî¥È¥ì¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñ26Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ¤·Ú¤ËÂîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡¦ºÆ³«¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÂÐ¿Í¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÉßµï¤¬¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¡¢Âî¥È¥ì¤Ï¤½¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÂîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÁÇ¿ÍÈ¯¡É¤ÎÄ©Àï¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿Âî¥È¥ì¤Ï¡¢10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¶È³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¡¹¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Âîµå¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æº£²ó¡¢ºûÈøÌÀÆü¹áÁª¼ê¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾Ìç¹»¤Ç³èÌö¤·¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆT¥êー¥°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡È²¦Æ»¡É¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ºûÈøÁª¼ê¡£¤½¤ÎÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤»ÑÀª¡¢¤½¤·¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Âî¥È¥ì¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤È¿¼¤¯½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âî¥È¥ì¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö¤À¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤¹¤¤Ê¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¤â¶¯¤¯¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂîµå¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¶¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Âîµå¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òµ¡¤Ë¡¢Âî¥È¥ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡ÈÂîµå¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ëÂ¸ºß¡É¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÂî¥È¥ì¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºûÈøÁª¼ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿½êÂ°¡Ë¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
£µºÐ¤«¤éÂîµå¤ò»Ï¤á¡¢Æü»º¥¸¥å¥Ë¥¢¥¯¥é¥Ö¤ä²£ÉÍ¥¸¥å¥Ë¥¢¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¥Ûー¥×¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£ ²£ÉÍÈ»¿ÍÃæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¥«¥Ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´¹ñÂè»°°Ì¡£´ØÅì¹â¹»ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£²Ç¯Ï¢Â³»°´§²¦¡£ Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Í¥¾¡¤â²Ì¤¿¤¹¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢½Õ¡¦½©¡¦¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¡£Á´Æü³ØÁªÈ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£²ÅÙÍ¥¾¡¡£
¢þ¼ç¤ÊÀïÀÓ
2017Ç¯
Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¡¡Í¥¾¡
2018Ç¯¡¦2021Ç¯
¥¤¥ó¥«¥ì¡ÊÃÄÂÎ¡Ë¡õ Á´ÆüËÜ³ØÀ¸ÁªÈ´ÂîµåÂç²ñ¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡ËÍ¥¾¡
2019Ç¯
¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥¢ー¥É¡¡¥Ê¥Ý¥êÂç²ñ ÃÄÂÎ¡¡½àÍ¥¾¡ ¥À¥Ö¥ë¥¹¡¡£³°Ì
2022Ç¯
WTT ¥Õ¥£ー¥Àー¡¡¥Õ¥êー¥â¥ó¥È ¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¡¡Í¥¾¡
2024Ç¯
Á´ÆüËÜ¼Ò²ñ¿ÍÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ ¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¡Í¥¾¡
2025Ç¯
Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ ¥À¥Ö¥ë¥¹¡¡Í¥¾¡
¢þ½êÂ°¥Áー¥à
2019Ç¯～2020Ç¯¡¡¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°
2021Ç¯～¸½ºß¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ
¡¡
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊºÇ¿·¡Ë¡§77°Ì
²áµîºÇ¹âÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¡§62°Ì¡Ê2023Ç¯£µ·î¡Ë
ÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥ÕWEB¥µ¥¤¥È¡§
https://tleague.jp/player/detail.php?player=30043&year=2025(https://tleague.jp/player/detail.php?player=30043&year=2025)
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§
https://www.instagram.com/asukasasao_tabletennis/
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§
https://x.com/asukasasao_tt
ºûÈøÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡ØÂî¥È¥ì¤µ¤ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Âîµå¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¼«¿È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂîµå¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¼Ô¤Î»ëÅÀ¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤È¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âîµå¤ÈÂî¥È¥ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
¡ÖÂî¥È¥ì¡×¤È¤Ï
Á´ÂæÂîµå¥Þ¥·¥ó¾ïÀß¤Î¡¢¤Ò¤È¤êÎý½¬ÀìÍÑ¥¹¥Úー¥¹
¢¨ÂîµåÂæÁ´¤Æ¤Ë¹âÀÇ½Âîµå¥Þ¥·¥ó¤ò¾ïÀß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡öÄÌ¾ï¤ÎÂîµåÂæ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¡£¡Ë
¹âÀÇ½Âîµå¥Þ¥·¥ó¤¬»È¤¤ÊüÂê¡¢¥Þ¥·¥óÍøÍÑÎÁÌµÎÁ
¢¨Âå¶â¤Ï¡¢ÂîµåÂæÍøÍÑÎÁ¤Î¤ß¡£¥Þ¥·¥óÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£
´°Á´²ñ°÷À©¡õÌµ¿Í´ÉÍý¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡ÖÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ²Ä¡×
¢¨ÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£24»þ´Ö365Æü±Ä¶È¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¢¨ÆþÂàÅ¹¤Î¸·Àµ´ÉÍý¡¢¡Ö°ì¸«ÍÍ¤ªÃÇ¤ê¡×¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÎÊÝ¡£
´°Á´Í½ÌóÀ©¤À¤«¤é¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¥¼¥í¡ª
¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍèÅ¹»þ¤ËÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¢¨ÀìÍÑWeb¥µ¥¤¥È¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍ½Ìó²ÄÇ½¡£Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂîµå¶µ¼¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨Îã¡Ë¥°¥ëー¥×¹Ö½¬²ñ¡¢Âîµå¶µ¼¼¡¢¥é¥±¥Ã¥È¥é¥Ðー»îÂÇÂ¨Çä²ñ¡¢¹çÆ±Îý½¬²ñ¤Ê¤É
Web¥µ¥¤¥È¡§
https://www.taku-tore.com/
¡ØÂî¥È¥ì¡Ù¥ªー¥ÊーÊç½¸¡§
https://taku-tore.com/taku-tore-mate
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/channel/UCAkLv3Q5bimXGhe-9_Gip8w
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§
https://x.com/taku_tore(https://x.com/taku_tore)
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§
https://www.instagram.com/takutore_official/(https://www.instagram.com/takutore_official/)
Âè9²óÂî¥È¥ìÇÕ¡Ê6/7ÅÚ¡Ë 10¼þÇ¯µÇ°¡¡Á´°÷´°Á´½ç°ÌÉÕ¤± ¥Ñ¥éÁª¼ê¤â»²²Ã¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥ÖÂç²ñ¡ª
https://taku-tore.com/news/34002
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀÐ¸¶ÉÔÆ°»º
½êºßÃÏ¡§Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»ÔÃæ±û1-5-29-203
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐ¸¶¹¬°ì
ÀßÎ©¡§2015Ç¯4·î6Æü
URL¡§https://www.taku-tore.com/
⸻
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Ã´Åö¼Ô¡§¹ÊóÃ´Åö¡¡¹â²¬²íÉ§
TEL¡§090-9815-7246
E-mail¡§info@taku-tore.com