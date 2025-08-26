³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¿¥¦¥ó¡¢ºë¶ÌåÑ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤Î¡Ö¤µ¤¤¤·¤ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ»»ñ·ÀÌóÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯7·î30Æü¤Ëºë¶ÌåÑ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¡Ö¤µ¤¤¤·¤ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ»»ñ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¤È¤Ï¡¢´ë¶È³èÆ°¤¬·ÐºÑ¡¦´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¡Ë¤òÆÃÄê¤·¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ú²Ì¤ò´ËÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ú²Ì¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹Í»»ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÈÄ¹¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×»°ËÜ¤ÎÃì¤ò·Ç¤²¡¢SDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¡¢½÷À¼Ò°÷¤Î¸ÛÍÑ³ä¹ç¤ÎÁý²Ã¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¥¨¥³¤ÇÄ¹¤¯½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë½»Âð¤Î¿ä¿Ê¡¦½»ÂðÀÇ½¤Î¸þ¾å¡¢ÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëKPI¤òÀßÄê¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÉ¾²ÁµÚ¤Ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹É¾²Á½ñ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ³ÊÉÕ¸¦µæ½ê¤è¤êÂè»°¼Ô°Õ¸«½ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÒ´ÑÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ï ー¥¯¤¬¹ñÏ¢´Ä¶·×²è¡¦¶âÍ»¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊUNEPFI¡Ë¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶âÍ»¸¶Â§¡×¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ³ÊÉÕ¸¦µæ½ê¤è¤êÂè»°¼Ô°Õ¸«¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÈÄ¹¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢SDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Î°Ù¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þÍ»»ñ³µÍ×
·ÀÌóÄù·ëÆü¡§2025Ç¯7·î30Æü
Í»»ñ¶â³Û¡§200É´Ëü±ß
»ñ¶â»ÈÅÓ¡§Ä¹´ü»ö¶È»ñ¶â
´ü´Ö¡§5Ç¯
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Þ¥¤¥¿¥¦¥ó¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.asaka-mytown.co.jp/
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¿¥¦¥ó²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¿¥¦¥ó
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô
ÀßÎ©¡§1992Ç¯11·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÆâÅÄÎ´À®
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢ÄÂÂß¤ÎÃç²ð¶ÈÌ³
¿·ÃÛÊ¬¾ù½»ÂðÈÎÇä
ÄÂÂß´ÉÍý¡¦ÃíÊ¸½»Âð¿·ÃÛ¹©»ö
¥ê¥Õ¥©ー¥à¹©»ö
·úÃÛÀß·×¡Ê°ìµé·úÃÛ»Î¡¦Æóµé·úÃÛ»ÎºßÀÒ¡Ë
ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³(Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒ¡Ë
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢ÆüÍÑÉÊ»¨²ß¡¢
²È¶ñÅù¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢²·ÇäµÚ¤Ó¾®Çä¡£
¥«¥ë¥Á¥ãー¶µ¼¼¤Î´ë²èµÚ¤Ó·Ð±Ä¡£
³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈµÚ¤Ó¶µ¼¼¤Î´ë²è¡¢À©ºîµÚ¤Ó±¿±Ä¡£