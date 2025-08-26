À¶¿å·úÀß¡ÖDX-Core¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶õÄ´À©¸æ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¿Þ
¡¡»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶¦ÁÏ¶õ´Ö¡ÖSerendie Street Yokohama¡Ê¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥¹¥È¥êー¥È²£ÉÍ¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¡ÖSerendie(R)¡Ê¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¡Ë¡×¤ÈÀ¶¿å·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢À¶¿å·úÀß¡Ë¤Î·úÊªOS¡Ê¢¨1¡Ë¡ÖDX-Core¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¶õÄ´À©¸æ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò8·î26Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·úÃÛÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ó¥ë¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Î¶õµ¤´Ä¶¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î²÷Å¬À¤ä½¾¶È°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²ÔÆ¯¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¾Ê¥¨¥Í¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¶õÄ´À©¸æ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅö¼Ò¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤ÎÀßÈ÷µ¡´ï¤òÀ©¸æ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÀÜÂ³¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡ÖDX-Core¡×¤ò²ð¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÂ¾¼ÒÀ½¶õÄ´µ¡´ï¤Î²ÔÆ¯¥Çー¥¿¡¢Serendie Street Yokohama¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥»¥ó¥µー¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë²¹¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥Çー¥¿¤ä¿Í°ÌÃÖ¥Çー¥¿¡¢³°µ¤²¹¤äÆü¼ÍÎÌ¤Ê¤É¤Î¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤òÅö¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¡ÖSerendie¡×¤Ë½¸Ìó¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤ò¶õÄ´À©¸æ¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶õÄ´À©¸æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡ÖDX-Core¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤Î¾Ê¥¨¥Í¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¶õÄ´À©¸æ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Ë´°À®¤·¤¿¶¦ÁÏ¶õ´Ö¡ÖSerendie Street Yokohama¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶¦ÁÏ»öÎã¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤È¼ÂÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿¹âÅÙ¤Ê¶õÄ´À©¸æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÆÃÄ¹
1¡¥DX-Core¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¾¼ÒÀ½¶õÄ´µ¡´ï¤ÎÀ©¸æ¤ò¼Â¸½
¡¦Åö¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¡ÖSerendie(R)¡Ê¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¡Ë¡×¤È¡¢·úÊªÆâ¤ÎÀßÈ÷µ¡´ï¤òÀ©¸æ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÀÜÂ³¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡ÖDX-Core¡×¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¼ÒÀ½¶õÄ´µ¡´ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶õÄ´À©¸æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿À©¸æ¤¬²ÄÇ½
2¡¥Ê£¿ô¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¹âÅÙ¤Ê¶õÄ´À©¸æ¤ò¼Â»Ü
¡¦¡ÖDX-Core¡×¤ò²ð¤·¤Æ¥Ó¥ëÀßÈ÷¤Î²ÔÆ¯¥Çー¥¿¤òÅö¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¡ÖSerendie¡×¤Ë½¸Ìó
¡¦½¾¶È°÷¤ÎºßÀÊ°ÌÃÖ¤ä¡¢²ñµÄ¼¼¤Ê¤É¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¾ðÊó¡¢³°µ¤²¹¤äÆü¼ÍÎÌ¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥Çー¥¿¤â¡ÖSerendie¡×¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÀßÈ÷µ¡´ï¤Î²ÔÆ¯¥Çー¥¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õµ¤´Ä¶¤ò¥¨¥ê¥¢¤ä»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤ËÍ½Â¬
¡¦¶õµ¤´Ä¶¤ÎÍ½Â¬·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤¿¶õÄ´À©¸æ¤ò»öÁ°¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤Î¾Ê¥¨¥Í¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¶õÄ´À©¸æ¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×
¢£¾¦É¸´ØÏ¢
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/291_1_d7104b17595b48e2b3836371a013d2ad.jpg?v=202508270256 ]
¢£»²¹Í¾ðÊó
¡¡Serendie¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Serendie¤ÎÁÀ¤¤¤äÆÃÄ§¡¢²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãSerendie¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/serendie/
¢£»°É©ÅÅµ¡¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»ä¤¿¤Á»°É©ÅÅµ¡¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤¿¤æ¤Þ¤Ìµ»½Ñ³×¿·¤È¸Â¤ê¤Ê¤¤ÁÏÂ¤ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢³èÎÏ¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤òË¤«¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥È¥ìー¥É¡¦¥ª¥ó¡×¤Î³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¡ÖSerendie(R)¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë½¸Ìó¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤¬¶¯¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤êÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö½Û´Ä·¿ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1921Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤òÍ¤·¡¢¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ËÉ±Ò¡¦±§Ãè¥·¥¹¥Æ¥à¡¢FA¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼«Æ°¼Öµ¡´ï¡¢¥Ó¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶õÄ´¡¦²ÈÅÅ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë200°Ê¾å¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÈÌó15Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤Ï5 Ãû5,217 ²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.MitsubishiElectric.co.jp(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡¡Operating System
¢¨2¡¡·úÊªÆâ¤ÎÀßÈ÷¤äIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÍÆ°×¤ËÏ¢·È¡¦À©¸æ¤Ç¤¤ë·úÊª±¿ÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡ã¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¡¡DX¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
¢©221-0056 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¶â¹ÁÄ®1ÈÖÃÏ7 ²£ÉÍ¥À¥¤¥ä¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
E-mail¡§dx-ic@me.MitsubishiElectric.co.jp