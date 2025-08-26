2025Ç¯ÅÙ¡Ö¶µ°÷¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¸¦½¤¡×¤ò¼Â»Ü
JCOM³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJ:COM¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äÌÚ ÍÛ°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î21Æü¤ª¤è¤Ó22Æü¤Î2Æü´Ö¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ·ÐºÑ¹Êó¥»¥ó¥¿ー¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¶µ°÷¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¸¦½¤¡×¤Ë»²²è¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤«¤é47Ì¾¤Î¶µ°÷¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢¶µ°÷¤¬Ì±´Ö´ë¶È¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢1983Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥ëー¥à¡ÊÉûÄ´À°¼¼¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷Åý³ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÂÎ¸³¤ÇÈ¯À¼Îý½¬
J:COM¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤¤áºÙ¤«¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ä¼¡À¤Âå¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦½¤¤Ø¤Î»²²è¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¶µ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·Ì¤Íè¤Î¿Íºâ°éÀ®¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤1ÆüÌÜ¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿Íºâ³èÍÑ¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢±é·à¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¶µ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î±é·à¤ò´°À®¤µ¤»¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¶µ°é¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿ICT¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·ー¹ÖºÂ¤äÈÖÁÈºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤¬Ê¬¤«¤ë»ÜÀß¸«³Ø¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü´Ö¤Î¸¦½¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹±¿±Ä¡¦³ØÇ¯±¿±Ä¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Ïー¥È¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿Íºâ¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÊÏ©»ØÆ³¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¡ÖÈÖÁÈÀ©ºîÂÎ¸³¤ÏÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³³Ø½¬¤Ç¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢Â¾¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤È¤ÎÆ±Î½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦½¤³µÍ×
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö
»þ´Ö¡§9»þ¤«¤é16»þ30Ê¬
¾ì½ê¡§ËÜ¼Ò¤ª¤è¤Ó¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê²£ÉÍ¡Ë
¢£J:COM¤Î¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1701_1_ca9d1511a65dfe4aa485ea5e11f96b86.jpg?v=202508270256 ]
J:COM¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤¤ò¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢½ÅÍ×²ÝÂê¡Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¤ËÉ³¤Å¤¯¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±ç¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶µ°é»Ù±ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*Åö¼Ò¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.jcom.co.jp/corporate/sustainability/community/education/)
¢£¥ì¥Ýー¥È
1ÆüÌÜ ¸áÁ°
¡¦J:COM¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä
Åö¼Ò¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³¤È¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¡×¡Ö¿ÌºÒ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¡ÖDE¡õI¡Ê¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¿Íºâ°éÀ®
VUCA»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¼«Î§Åª¤Ê¿Íºâ¤ä¡Ö¥êー¥Àー¤È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î°ã¤¤¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥È»×¹Í¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò¼õÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦À¸À®AI³èÍÑ»öÎã¾Ò²ð¤ÈÍøÍÑÂÎ¸³
¼«¼Ò³«È¯¤ÎÀ¸À®AI¡ÖJGAIS¡Ê¥¸¥§¥¤¥¬¥¤¥º¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀ¸À®AI¤Î´ðÁÃÍý²ò¤È¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þºö¤ò¾Ò²ð¡£»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤òºîÀ®¤·¡¢Ê¸¾Ï¤Î¹»Àµ¤ä¥¤¥é¥¹¥ÈÀ¸À®¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
1ÆüÌÜ ¸á¸å
¡¦±é¤¸¤Æµ¤¤Å¤¯¡ª¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¼ÂÁ©Åª¤Ê±é·àÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡¦¼õ¤±¼è¤ëÎÏ¤ä¡¢Èó¸À¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Ïー¥È¡¡¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿Íºâ
Åö¼Ò¤ÎÆÃÄê»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Ïー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌµé³Øµé¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤¬³èÌö¤Ç¤¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜ¸áÁ°
¡¦ICT¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·ー¹ÖºÂ
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿À¸ÅÌ´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¸¶°ø¤ä²ò·èºö¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ»þ¤ÎÎ±°ÕÅÀ¤ä¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤âµÄÏÀ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦J:COM¤ÈÃÏ°è¤Î´Ø¤ï¤ê
ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à/¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±þ±ç»öÎã¡¢·Ù»¡¡¦¼«¼£²ñ¤È¤Î¡Ö°Â¿´°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¼èÁÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢GREEN¡ßEXPO2027¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥ÊÃµ¸¡Ââ¡¡¤«¤Ê¤¬¤ïGREENs¡Ù¤Î¶µ°é¶µºàÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜ¸á¸å
¡¦ÈÖÁÈºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦
ÃÏ°è¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¹â¹»Ìîµå¡¦²Ö²Ð¡¦¤ªº×¤ê¤Ê¤É¤ÎÃæ·ÑÆÃÈÖ¤Î¶¯²½¡¢ËÉºÒ¡¦À¸³è¾ðÊó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Áー¥à¤ÎÈ¯Â¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª»ÜÀß¸«³Ø¡¦ÂÎ¸³
¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¹©Äø¤äÌò³ä¤òÀâÌÀ¤·¡¢Ãæ·Ñ¥ì¥Ýー¥¿ー¡õ¥«¥á¥é¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ãー¤ÎÂÎ¸³¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥ËÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£