¤é¤Ã¤¤ç¤Î±£¤ìÌ¾»ºÃÏ ÆÁÅç¸©ÌÄÌçÈ¯¡ª´õ¾¯¤Ê¡Ö¹ñ»º¾®Î³¤é¤Ã¤¤ç¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥ï¥¤¥ó¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÆÃ²½·¿¤é¤Ã¤¤ç¥Ô¥¯¥ë¥¹¡É¤ËÀÖ¡¦Çò¥ï¥¤¥ó¤Î¿·¥Õ¥ìー¥ÐーÃÂÀ¸
ÆÁÅç¸©ÌÄÌç»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡ÖÌÄÌç¤é¤Ã¤¤ç(R)¡×¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤â¤ä¤¤¼Ë¡ÊÆÁÅç¸©ÌÄÌç»Ô¡¢ÂåÉ½¡§Æ£°æ Î´¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¤é¤Ã¤¤ç¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ô¥¯¥ë¥¹¥·¥êー¥º¡Ø¤é¤Ã¤¤ç¤È¥ï¥¤¥ó¤È¤ï¤¿¤·¡Ù¤«¤é¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ê8·î20Æü¤«¤é¤â¤ä¤¤¼Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://moyaisha.comachicart.com)¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡Ë¡£
Åìµþ¤«¤éÌÄÌç¤Ø°Ü½»¤·¤¿ºî¤ê¼ê¤¬¡¢³¤³°ÉëÇ¤¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ø¤Î´¶À¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¡£¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡¢Ë§½æ¤ÊÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¥ï¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤é¤Ã¤¤ç¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡È¤é¤Ã¤¤ç¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É²½¤È»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤ä¤¤¼Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ :
https://moyaisha.comachicart.com
±¦¤«¤éÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ê¿·¾¦ÉÊ¡Ë¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡Ê¿·¾¦ÉÊ¡Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢¥¹¥âー¥¯
ÌÄÌç¤é¤Ã¤¤ç(R)¤È¥ï¥¤¥ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å
¿·ÅÐ¾ì¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó»ÅÎ©¤Æ¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¡Ö¥·¥éー¥º¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ù¥êー¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¥ï¥¤¥ó»ÅÎ©¤Æ¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¡Ö¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¡×¤ËÆÁÅç¸©»ºÍ®»ÒÈé¤È¥Ïー¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¶ÎÃ´¶¤¢¤ë¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£¸á¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ä¿©Á°¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ò³«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤é¤Ã¤¤ç¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¨¡¨¡ºî¤ê¼ê¤Î¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢ÏÂ»°Ëß¤äËÜ¸ÏÀá¤Î¤«¤Ä¤ª¤À¤·¡¢º«ÉÛ¤À¤·¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÆÃÀ½¥Ô¥¯¥ë¥¹±Õ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë»ÈÍÑ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÀÖ¤ÈÇò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬À¸¤à±ü¹Ô¤¤ÈÊª¸ì¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿©Âî¤òºÌ¤ë¼«Í³¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
¥Áー¥º¤äÀ¸¥Ï¥à¡¢¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¢¥°¥ê¥ëÌîºÚ¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÙÆü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¤Ë¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌë¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¡£
¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¤ÏÏÂ¿©¤À¤±¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÄ¶¤¨¡¢ÍÎ¤Î¿©Âî¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤àÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¾ðÊó
¡Ø¤é¤Ã¤¤ç¤È¥ï¥¤¥ó¤È¤ï¤¿¤·¡Ù¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡ÊÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¦Çò¥ï¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î20Æü¤è¤ê¡¢¤â¤ä¤¤¼Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://moyaisha.comachicart.com)¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¥¿¥¤¥×¡Ê230g¡Ë¡§ÀÇ¹þ1,500±ß
¥Ñ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡Ê100g¡Ë¡§ÀÇ¹þ850±ß
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÃ±ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢Ê£¿ôËÜ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÆÀ¤Ê³ä°ú¤ä¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä²Á³Ê¤Î¤Û¤«ÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ëÆÁÅç¸©¸ø¼°¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTurnTable¡×(http://turntable.jp/restaurant.html)¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò8·î30Æü¤Þ¤Ç¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ÎÁ°ºÚ¤ä¤ªÄÌ¤·¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¡Ö¥¹¥âー¥¯¡×¡ÖÀÖ¥ï¥¤¥ó¡×¡ÖÇò¥ï¥¤¥ó¡×¤ÎÁ´4¼ï¤ò9·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î30Æü¤Ë¤ÏÆÁÅç°¤ÇÈÍÙ¤ê¶õ¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¡Ê9:00～15:00¡Ë¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¡¢¤â¤ä¤¤¼Ë¤¬¥Ô¥¯¥ë¥¹4¼ï¤òÄ¾ÀÜÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÃÏ°è¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
ÌÄÌç¤é¤Ã¤¤ç(R)¤Ï¡¢¡Ö¾®Î³¤Ç¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡×¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÉÊ¡£¤·¤«¤·¡¢º¬ÀÚ¤êºî¶È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Î¤¿¤á¡Ö¾®Î³¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¸úÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤¬À¸»º°Ý»ý¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÄÌç¤é¤Ã¤¤ç(R)¤Î²ÁÃÍ¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤·¡¢¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¤È¤¤¤¨¤ÐÌÄÌç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î°ìÊâ¡£
¡Ö°Ü½»¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë»ëÅÀ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×°Ü½»2Ç¯ÌÜ¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤È´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=E9M0qKe9Fwg ]
¡ö5Ê¬²á¤®¤«¤é¤â¤ä¤¤¼ËÂåÉ½¤¬ÌÄÌç¤é¤Ã¤¤ç(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¤â¤ä¤¤¼Ë
½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©ÌÄÌç»ÔÌÄÌçÄ®¹âÅç»ú»³Ï©327 B-203
ÂåÉ½¼Ô¡§Æ£°æ Î´¹Ô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÌÄÌç¤é¤Ã¤¤ç(R)¤Î²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¡¢ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯
URL¡§https://moyaisha.comachicart.com
Instagram ¡§https://www.instagram.com/moyai_sha(https://www.instagram.com/moyai_sha?igsh=djR2aG85eGo2NDk2&utm_source=qr)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
E-mail¡§takafujii205@gmail.com
TEL¡§080-3123-2604