³ô¼°²ñ¼ÒYELL-Teen¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹¤È»ö¶ÈÄó·È¤òÄù·ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à³ô¼°²ñ¼ÒYELL-Teen¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Áê¸¶ °ìÅÍ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤È»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã£²È ¹À°ì¡¢°Ê²¼ ¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹¼Ò¡Ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÃÏÊý¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ö¶ÈÄó·È¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Í¤¹¤ë¡Ö2¼¡¸µ¡ß3¼¡¸µ¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Î´ë²èÎÏ¤ÈÀè¿ÊÅª¤ÊITµ»½Ñ¤ò¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹¼Ò¤¬»ý¤ÄÃÏÊýÁÏÀ¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µÚ¤Ó»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤¬Êú¤¨¤ë¡È¸Ç¤µ¡É¤ä¡ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤µ¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»ý¤Ä¡Ö2¼¡¸µ¡ß3¼¡¸µ¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ÇÉ÷·ê¤ò³«¤±¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹¼Ò¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ËÅö¼Ò¤Î´ë²èÎÏ¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢»º³Ø´±Ï¢·È¤Î¤â¤ÈAI¤ä3D¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ËÌ²¤ë²ÄÇ½À¤ò²òÊü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÃÏÊý´ë¶È¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÇ®°Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ñ»º¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µìÍè¤Î´·½¬¤äÊÄº¿Åª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤ä¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Ë½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¿ÍºàºÎÍÑ¤Îº¤Æñ¡×¤ä¡Ö±ß³ê¤Êµ»½Ñ¾µ·Ñ¤ÎÄäÂÚ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö"Ä©Àï¤Î1¥Úー¥¸ÌÜ"¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬»ý¤Ä¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¡×¤Ç¼Ò²ñ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹¼Ò¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤È»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤ò¡ÖÌÌÇò¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×ËÝÌõ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ç°Õ¸«¤¬°ìÃ×¡£Åö¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ë²èÎÏ¤È¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹¼Ò¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Á¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢ËÜÄó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Äó·È¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«
Äó·È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ò¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¡ß¡ÖÆ°²è¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µá¿Í¥¨¥ó¥¿¥áÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¡ÖY¥¥ã¥ê¡×¤Î¶¦Æ±Å¸³«
Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢VTuber¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥Èー¥êー¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¡ÖY¥¥ã¥ê¡×¤ò¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏÊý¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶ÈÍÍ¤Ø¶¦Æ±¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Îµá¿ÍÆ°²è¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤ä»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡¢¼ÒÉ÷¤È¤¤¤Ã¤¿Ìµ·Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢ºÎÍÑ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖY¥¥ã¥ê¡×¤ò±þÍÑ¤·¤¿·Á¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÆ°²è¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Y¥¥ã¥ê¡§https://yell-laboratory.jp/ycareer
Æ°²èÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡§https://yell-laboratory.jp/y-douga
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=BLfNYKfKSE0 ]
Y¥¥ã¥ê¡¡～VTuber¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÎÍÑ¹ÊóÆ°²èÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹～
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜÄó·È¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¡¢º£¸å¤Ï¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡Ëµ»½Ñ¾µ·Ñ¤ÎDX¿ä¿Ê¡§ ÀèÇÚµ»½Ñ¼Ô¤¬»ý¤Ä°ÅÌÛÃÎ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢Æ°²è¤ä3D¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢±ß³ê¤ÊÀ¤Âå¸òÂå¤ò»Ù±ç¡£
£²¡ËÈÎÏ©³ÈÂç¡¦PR»Ù±ç¡§ ´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ³°¤Î¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤ØÁÊµá¡£
£³¡Ë¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¡§ Î¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏÊýÈ¯¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÁÏ½Ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¢£ Î¾¼ÒÂåÉ½¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò Ã£²È ¹À°ì
ÃÏÊý¤Î¸½¾ì¤òÊâ¤¯Ãæ¤Ç¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¤Ù¤µ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡È¾¼ÏÂ¡É¤ÎÀèÇÚÊý¤ÎÇ®°Õ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÀìÌçÅª¤Ç¡¢»þ¤Ë¤ÏÊÄº¿Åª¤È¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤½¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¡ØÌÌÇò¤µ¡Ù¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢YELL-Teen¼Ò¤¬»ý¤ÄVTuber¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¸°¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÎÎÏ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¡È¸Ç¤¤¡ÉÀ¤³¦¤È¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¿Æ¤·¤àÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢Æ°²è¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢ÂÔË¾¤Î¡ØËÝÌõµ¡¡Ù¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æñ²ò¤Êµ»½Ñ¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¼ã¤¤µ»½Ñ¼Ô¤¬¡ØÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡Ù¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê»º¶È¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î»º¶È¤¬¡¢µ»½ÑÎÏ¤È¤¤¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶¯¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤ò¡¢YELL-Teen¼Ò¤È¶¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒYELL-Teen ÂåÉ½¼èÄùÌò Áê¸¶ °ìÅÍ
¤³¤ÎÅÙ¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹ÍÍ¤ÈÄó·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã£²ÈÂåÉ½¤¬·Ç¤²¤ë¡ØÃÏÊýÁÏÀ¸¤È»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¡Ù¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¡¢²æ¡¹¤¬»ý¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤ÈÄ¾´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬»ý¤Ä¡Ø¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¡Ù¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄó·È¤òµ¡¤Ë¡¢ÃÏÊý¤ËÌ²¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ø¤ÈÆÏ¤±¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬µ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥Ùー¥¹¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©211-0053 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ã£²È ¹À°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ç¥ë¥Ùー¥¹³«È¯¡ÊMBD¡Ë¿ä¿Ê¡¢XR³èÍÑ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ·Ñ¾µ»Ù±ç¡¢AI¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ëDX¿ä¿Ê¡¢ÈÎÏ©³«Âó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¿Íºà¡¦´ë¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¸øÌ±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë»ö¶È´Ä¶¤Î¹½ÃÛ
URL¡§https://www.unicornbase.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒYELL-Teen¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æ ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F-C
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Áê¸¶ °ìÅÍ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¡¢IT¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢3¼¡¸µ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡ß2¼¡¸µ¡ÊVTuber¡Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÆ°²èÀ©ºî Â¾
URL¡§https://yell-teen.jp
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒYELL-Teen ¹ÊóÃ´Åö
E-mail: info@yell-teen.jp