¥¹¥êー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥ÉResmed¡Ê¥ì¥¹¥á¥É¡Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥«ー¸þ¤±¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¥¹¥Úー¥¹¡ÖSLOW AND STEADY¡×¤Ë¤Æ¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Î ¿çÌ² ¡ß ¸ÆµÛ¡×¤ò³«ºÅ
¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡ÊSAS¡Ë¤äËýÀ¸ÆµÛ´ï¼À´µ¡ÊCOPDÅù¡Ë¤Î°åÎÅµ¡´ï¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥ì¥¹¥á¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢£¹·î£µÆü(¶â) SLOW AND STEADY(TM)¡Ê¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºåÆî´Û£´³¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤¤Û¤ó¤Î¸ÆµÛ¡×¤ÈÀ¸»ºÀ¤ÎÂÎ´¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¨¥¯¥»¥µ¥¤¥º·¿¥»¥ß¥Êー¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Î ¿çÌ² ¡ß ¸ÆµÛ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï9·î12Æü¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿çÌ²¾õ¶·¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ö¿çÌ²¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¿çÌ²¥¯¥¤¥º¤ä¿çÌ²¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ëYouTubeÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ó¤¤Ë¡Öº¬¤Ã¤³¡×¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡ª¤¤Û¤ó¤Î¸ÆµÛ(R)︎¤ÈÀå¥Ý¥¸¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ÆµÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂç´Ó ¿òÀèÀ¸¤¬¡Ö¤¤Û¤ó¤Î¸ÆµÛ(R)︎¡×¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Þ¤¹¡£²£³ÖËì¤ò¾å²¼¤µ¤»¤Æ¡¢µÛ¤Ã¤ÆÅÇ¤¯¡Ö¤¤Û¤ó¤Î¸ÆµÛ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ´´¤¬¼«Á³¤Èµ¡Ç½¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÆ°¤¤ËÌµÍý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÂÎ¤Ë¡£¸ÆµÛ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âç´ÓÀèÀ¸¤È¶¦¤Ë¥»¥ß¥Êー¤Ç¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¹¥á¥É¤ª¤Ï¤è¤¦¥³ー¥Á¡£¿çÌ²²þÁ±»ØÆ³¼Ô¡¦CPAPÎÅË¡»Î¡¦¥¹¥êー¥×¥×¥é¥ó¥Êー¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¼ÇÂì¤¬¡¢¿çÌ²»þ¤Î¸ÆµÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
£¹·î£³Æü¤Ï¡Ö½©¤Î¿çÌ²¤ÎÆü¡×
£¹·î£³Æü¤Ï¡Ö9¡Ê¤°¤Ã¡Ë3¡Ê¤¹¤ê¡Ë¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é¡Ö½©¤Î¿çÌ²¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤Ïµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤äÆü¾È»þ´Ö¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤¬É½¤ì¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£¡Ö½©¤Î¿çÌ²¤ÎÆü¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸ÆµÛË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤é»Ï¤á¤ë¿çÌ²²þÁ±¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à
¥¨¥¯¥»¥µ¥¤¥º·¿¥»¥ß¥Êー ¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Î ¿çÌ² ¡ß ¸ÆµÛ¡×
¢£ ¹Ö»Õ
Âç´Ó¡¡¿ò¡¿¡ÊBP&CO.ÂåÉ½ÂçºåÂç³Ø°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê±¿Æ°´ï¥¹¥Ýー¥Ä°å²Ê³Ø¶¦Æ±¸¦µæ¹ÖºÂÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡Ë
¸ÆµÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー¡£2006Ç¯¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç±þÍÑ±¿Æ°À¸Íý³Ø¤ò½¤Î»¡¢2012Ç¯¤«¤é¥¢¥ê¥¾¥Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¤¥Êー¥êー¥°¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー¡£2013Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¤¤Û¤ó¤Î¸ÆµÛ(R)︎¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¿ÈÂÎ¤ÎÀìÌç²È¤ò°éÀ®¤¹¤ëËµ¤é¡¢´ë¶È¤È¤Î¸¦µæ¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¸ÆµÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤è¤êµþÅÔ¤Ë¤Æ¡Ö¸ÆµÛÀìÌç¥µ¥í¥ó¤Ö¤êー¤º¤×¤êー¤º¡×¤ò·Ð±Ä¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Ë¤ÆÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¤â¶Ð¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤Û¤ó¤Î¸ÆµÛ ²£³ÖËì¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÆ°¤±¤Ð¡¢¥à¥À¤Ê¤¯Æ°¤±¤ëÂÎ¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ª¡Ù¡ÊÅìÍÎ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
¼ÇÂì Ä¾Ìé / ¥ì¥¹¥á¥É³ô¼°²ñ¼Ò ¤ª¤Ï¤è¤¦¥³ー¥Á
¥ì¥¹¥á¥É¤Ë¤Ï¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö Ì²¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ó¤¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤ª¤Ï¤è¤¦¥³ー¥Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎÌ²µ¤¤Ë¶ì¤·¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ä²ÈÂ²¤Î¤¤¤Ó¤¤ËÇº¤à¿Í¤Ê¤É¡¢¿çÌ²¤ËÇº¤àÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿çÌ²¤Î·ò¹¯¡¢¿çÌ²¾ã³²¡¢¿çÌ²¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤ÄÀ½ÉÊÅù¡¢¿çÌ²¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä°åÎÅÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°å³ØÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ²ñ¾ì¡¦Æü»þ
£¹·î£µÆü(¶â) 11:30~12:10¡Ê1²óÌÜ¡Ë¡¢12:20-13:00¡Ê2²óÌÜ¡Ë
SLOW AND STEADY(TM)¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®5ÈÖ54¹æ ¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºåÆî´Û£´³¬¡Ë
¢£ Äê°÷¡¦ÎÁ¶â
ÌµÎÁ¡£»²²Ã²ÄÇ½¿Í¿ô¤Ï¡¢³Æ²ó40Ì¾¤Þ¤Ç¡£Í½Ìó¥Úー¥¸(https://resmed1.qualtrics.com/jfe/form/SV_26vEA66iA9m1F2K)¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÊýÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅÌÜÅª
¸ÆµÛ¤Ï24»þ´Ö¤¹¤ë¤â¤Î¡£¿çÌ²»þ¤Î¸ÆµÛ¤Ï¡¢ÍâÄ«¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤Û¤ó¤Î¸ÆµÛ¡×¤ò³Ø¤ó¤ÇÆüÃæ¤ÎÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤òÂÎ´¶¤·¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¸ÆµÛ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤ÓÅ¸¼¨¤Ï¡¢´ë¶È¤µ¤ÞÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢µ¤ÉÕ¤¤ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥ì¥¹¥á¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤Ç¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥¹¥á¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ì¥¹¥á¥É¡ÊNYSE¡§RMD¡¢ASX¡§RMD¡Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬°¦¤¹¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢140¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬¤è¤ê¹¬¤»¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÀÜÂ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢ºßÂð°åÎÅ¤ò¤è¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤·¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ºßÂð¥±¥¢¤òÄÌ¤¸¤¿¤è¤êÎÉ¤¤¿çÌ²¤È¸ÆµÛ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬ÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬¿çÌ²¤Î·ò¹¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Resmed.com¤Ç¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢@Resmed¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.resmed.jp/
¿çÌ²ÀìÌç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥¹¥á¥É ¥¹¥êー¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡§https://sleepspot.resmed.jp/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/resmedjp
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/resmedjp/
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@resmedjapan518/featured