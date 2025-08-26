¥¢¥ë¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢2026Ç¯3·î´ü Âè1»ÍÈ¾´ü·è»»ÀâÌÀÆ°²è¤ò¸ø³«¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3036¡Ë
¡Ô·è»»¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Õ
- Á°´üÈæ¤ÇÁý¼ýÈù¸º±×¡§Çä¾å¹â 52,506É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ ¡Ü14.5¡ó¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±× 2,052É´Ëü±ß¡ÊÆ± ¢¤1.2¡ó¡Ë
- ¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤ÏÁí¤¸¤Æ¤ä¤ä¶ìÀï¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ï·øÄ´¤ò°Ý»ý
- ¥Ë¥Ã¥±¥ë¤Ï°ú¤Â³¤²¼Íî´ðÄ´¡¢¥¢¥ë¥ß¡¦Æ¼¤ÏÊ¿¶ÑÃÍ¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤ò¼ã´³²¼²ó¤ë
- ÈóÅ´¶âÂ°¥¹¥¯¥é¥Ã¥×»Ô¾ì¤ÏÄãÌÂ
¡Ô¤½¤ÎÂ¾¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Õ
- ÈóÅ´¶âÂ°¥¹¥¯¥é¥Ã¥×½¸²ÙÎÌÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ØÅì¥äー¥É³«Àß¤Ë¸þ¤±ÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ
·è»»ÀâÌÀÆ°²è¡§https://www.youtube.com/watch?v=__NF1QQ3MoY
·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ¡§https://ssl4.eir-parts.net/doc/3036/ir_material_for_fiscal_ym/185988/00.pdf
¸ÇÄê»ñ»º¡ÊÅÚÃÏ¡Ë¤Î¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡§
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3036/tdnet/2637373/00.pdf
https://www.alconix.com/ir/library/
¡Ú¥¢¥ë¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥ë¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖÌ´¤ß¤¿Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö²·Çä¡¦Î®ÄÌ¡×µ¡Ç½¤òÃ´¤¦¾¦¼ÒÎ®ÄÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¡¢¡Ö²Ã¹©¡¦À½Â¤¡×µ¡Ç½¤òÃ´¤¦À½Â¤¥»¥°¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¥¢¥ë¥ß¤äÆ¼¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Ê¤É¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÈóÅ´¶âÂ°¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÁí¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼¡À¤Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥ë¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§3036¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO ¼êÂåÌÚ ÍÎ
½êºßÃÏ ¡§¢©100-6112 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®ÆóÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ¡¡»³²¦¥Ñー¥¯¥¿¥ïー12³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ÈóÅ´¶âÂ°µÚ¤Ó¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹Åù¤ÎÀ½ÉÊÊÂ¤Ó¤Ë¸¶ºàÎÁÅù¤ÎÍ¢½Ð¡¢Í¢ÆþµÚ¤Ó¹ñÆâÈÎÇä
¥¢¥ë¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò IR¹ÊóÉô
E-mail: ir@alconix.com
URL: https://www.alconix.com/
https://prtimes.jp/a/?f=d36770-28-5ac7435bf0b09cd26f890e8fe58e432f.pdf