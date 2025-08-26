³ô¼°²ñ¼ÒLOWBAL¡¢¥×¥í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOWBAL Professional¡×¤è¤êCHROMATECH¡ÖCOLOR TUNER¡×¡ÖCOLOR SHAMPOO¡×¤ò9·î8Æü(·î)Æ±»þÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒLOWBAL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»³ºê·ò¸ã¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOWBAL Professional¡×¤«¤é¡¢¡ÖCHROMATECH COLOR TUNER¡×¤È¡ÖCHROMATECH COLOR SHAMPOO¡×¤ò2025Ç¯9·î8Æü(·î)¤ËÆ±»þÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡È¥Ø¥¢¥«¥éー¤ÎºÇÅ¬²ò¡É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤Î¥Ø¥¢¥«¥éー¥·¥êー¥º¡ÖCHROMATECH¡×¤ò¤ª»È¤¤¤ÎÈþÍÆ»Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LOWBAL Professional¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈþÍÆ»Õ¸þ¤±¥Ø¥¢¥«¥éー¶µ°é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡ÖHAIR COLOR ACADEMY¡×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÈþÍÆ»Õ¤Î²ÝÂê´¶¤äÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥í¸þ¤±ÈþÍÆ¾¦ºà¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÎÈþÍÆ»ÕÌÜÀþ¤Çºî¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÈÎÇä³«»Ï¤«¤éÀ½ÉÊÎß·×Çä¾åÅÀ¿ô¤Ï65ËüÅÀ¤òÆÍÇË¤·¡¢2025Ç¯8·î26Æü»þÅÀ¤ÇLOWBAL Professional¸ø¼°SNS¤Î¹ç·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï13.3Ëü¿ÍÄ¶¡¢Instagram¤Î¥êー¥ëÆ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÌó837Ëü²óºÆÀ¸¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÈþÍÆ»ÕÍÍ¤ËÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥Ö¥êー¥Á¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥éー¤ò³Ú¤·¤à¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÍèÅ¹µÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ï°ìÁØÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥í¥ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï Âà¿§¡¦¿§¥à¥é¡¦¿§¥Ö¥ì¡¦À÷ÎÁ¤Î»ÄÎ±¡¦¥À¥áー¥¸ ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÈþÍÆ»Õ¸þ¤±¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇLOWBAL¤Ï¡¢È¯¿§¡¦¿§¤â¤Á¡¦¼Á´¶¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖCHROMATECH COLOR TUNER¡×¤È¡ÖCHROMATECH COLOR SHAMPOO¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ººÌ¾¡§±ö´ðÀ¥«¥éー¡¦¥«¥éー¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÄ´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤ÎÈþÍÆ»Õ 120Ì¾Ä´ººÊýË¡¡§Instagram¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È»ÈÍÑ¡ËÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î21Æü～8·î22Æü¼Â»Üµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼ÒLOWBAL¡Ê¼«¼ÒÄ´ºº¡Ë
À½ÉÊ³µÍ×◼︎CHROMATECH COLOR TUNER
ÍÆÎÌ¡§400g
ÆÃÄ§
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥±¥¢¸ú²Ì
ÆÈ¼«¤Î¥±¥¢À®Ê¬¥±¥é¥Õ¥£¥ë½èÊý*¹¡¦¥¯¥í¥Þ¥¥ìー¥¿ー*²¤ò¹âÇ»ÅÙ¤ËÇÛ¹ç¡£È¯¿§¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ëÀ®Ê¬¤ò½üµî¤·¤Ä¤Ä¥À¥áー¥¸¤òÊä½¤¤·¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥Ä¥ä¤ÈÈ¯¿§¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿§Áê´Ä¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸¶¿§Àß·×
ÆÈ¼«¤ÎÀ÷ÎÁ¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¿§¥Ö¥ì¤äÂù¤ê¤Î¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¤ÊÈ¯¿§¤ò¼Â¸½¡£³¨¤Î¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Í³¤Ê¿§Ì£Ä´À°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
»ÄÎ±¤·¤Ë¤¯¤¤
»ÄÎ±¤·¤Ë¤¯¤¤ÆÈ¼«½èÊý¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ø¥¢¥«¥éー¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞÀ©¡£¤ªµÒÍÍ¤ØÉý¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
◼︎CHROMATECH COLOR SHAMPOO
ÍÆÎÌ¡§200mL
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÄ§
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥±¥¢¸ú²Ì
ÆÈ¼«¤Î¥±¥¢À®Ê¬¥±¥é¥Õ¥£¥ë½èÊý*¹¡¦¥¯¥í¥Þ¥¥ìー¥¿ー*²¤ò¹âÇ»ÅÙ¤ËÇÛ¹ç¡£È¯¿§¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ëÀ®Ê¬¤ò½üµî¤·¤Ä¤Ä¥À¥áー¥¸¤òÊä½¤¤·¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥Ä¥ä¤ÈÈ¯¿§¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹âºÌÅÙ¡õ¹âÈ¯¿§Àß·×
¹âºÌÅÙ¤Ç¶Ñ°ì¤ËÀ÷¤Þ¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ÷ÎÁ¹½À®¤ò¼Â¸½¡£È±1ËÜ1ËÜ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ÷ÎÁ¤¬ÄêÃå¤·¡¢1²ó¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¿§¥à¥é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
»ÄÎ±¤·¤Ë¤¯¤¤
»ÄÎ±¤·¤Ë¤¯¤¤ÆÈ¼«½èÊý¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ø¥¢¥«¥éー¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞÀ©¡£¤ªµÒÍÍ¤ØÉý¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
*¹ ÄãÊ¬»Ò¡¦ÃæÊ¬»Ò¡¦¹âÊ¬»Ò3¼ïÎà¤Î¥±¥é¥Á¥ó¤¬ÌÓÈ±ÆâÉô¡õ¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤Î¥À¥áー¥¸¤òÊä½¤
*² 2¼ïÎà¤Î¥¥ìー¥ÈÀ®Ê¬¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶âÂ°¥¤¥ª¥ó¤äÉÔ½ãÊª¤òÉõº¿¡¦½üµî
ÈþÍÆ»ÕÍÍÀìÍÑAI¥Äー¥ë¡ÖLOWBAL Intelligence(TM)¡×¤ÈÏ¢Æ°
LOWBAL¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈþÍÆ»ÕÀìÍÑAI¥Äー¥ë¡ÖLOWBAL Intelligence(TM)¡×¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¡ÖCHROMATECH COLOR TUNER¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±À½ÉÊ¤òÍÑ¤¤¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ø¥¢¥«¥éー¥ì¥·¥Ô¤¬¡ÖStyleBook¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÎÈþÍÆ»Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¥µ¥í¥ó¤Î¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://intelligence.lowbal.co.jp/
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÈþÍÆ»ÕÀìÍÑAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLOWBAL Intelligence(TM)¡×¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¢¥«¥éー¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ã¥È¤ä¥¹¥È¥ìー¥È¡¢¥«ー¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÎ°è¤Ë¤âÅ¸³«¤ò¹¤²¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁLOWBAL¤Ï¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
LOWBAL Professional¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SALON OPTIMIZATION
¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤ÎºÇÅ¬²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈþÍÆ¼¼ÀìÇäÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É
URL¡§https://intelligence.lowbal.co.jp/
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/FKorCik
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/lowbal_professional/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@lowbal.professional(https://www.tiktok.com/@lowbal.professional)
LOWBAL ONLINE STORE
³ô¼°²ñ¼ÒLOWBAL¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¡¢¥×¥í¸þ¤±ÈþÍÆ¾¦ºà¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.lowbal.store/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLOWBAL
½êºßÃÏ¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-6-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ºê·ò¸ã
ÀßÎ©Æü¡§2021Ç¯10·î29Æü
»ñËÜ¶â¡§20,000,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ¼¼ÀìÇäÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOWBAL Professional¡×¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢ÈþÍÆ»Õ¸þ¤±¥Ø¥¢¥«¥éーÆÃ²½¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡ÖHAIR COLOR ACADEMY¡×¤Î±¿±Ä