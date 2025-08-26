¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹(R) ¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×È¯Çä 20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Éü¹ï¾¦ÉÊ¡ÖµþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä
¡¡¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¡¡¥·¥¢¥È¥ë¡¢CEO:¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ë¥³¥ë¡Ë¤È¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢¼ÒÄ¹¡§¾®Ìî¿¿µª»Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹(R) µþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×¤ÎÉü¹ï¾¦ÉÊ¤ò¡¢9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±2005Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2008Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤«¤é¥³ー¥Òー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¶ー¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖµþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·Éü¹ï¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëËõÃã¥Õ¥ìー¥Ðー¾¦ÉÊ¤Ç¡¢20¼þÇ¯¤ò¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤¿É÷Ì£Ë¤«¤ÊËõÃã¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯¤¬¿¥¤êÀ®¤¹ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎËõÃã¥é¥Æ
¡üÃæÌ£¤ÎÆÃÄ¹
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ß¥ë¥¯¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÏÈ¯ÇäÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ËõÃã¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤ÈËõÃã¤Î¿¼¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ç°ú¤Î©¤Æ¤¿¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÆÃÄ¹
È¯ÇäÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢¸Þ½ÅÅã¤äÄí±à¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÀ¤ë¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥êー¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿°õ¾Ý¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¿¼¤ß¤ÎÁý¤·¤¿ËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÇ»¤¤¥°¥êー¥ó¤Î¥ì¥¤¥äー¤ò²Ã¤¨¡¢¥´ー¥ë¥É¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤òÍÑ¤¤¤Æ¾å¼Á´¶¤òÉ½¸½¡£Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Éü¹ï¾¦ÉÊ¤ò¼¨¤¹ÂÓ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¼Ô¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Õー¥É¤ò¤´¾Ò²ð
¥É¥ê¥ó¥¯¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Õー¥É¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥É¥ê¥ó¥¯ÂÎ¸³¤ò¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ ¥·¥¢¥È¥ë¤Î¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ËÜ¼Ò¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖµþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ê¥Õー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥ÈR&D¥±¥Ëー¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¡Ë
¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Íー¥º¤ª¤Ë¤®¤ê
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤ªÃã¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖµþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Íー¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£³¤ÂÝ¤È¥Ä¥Ê¤Î»Ý¤ß¤Ë¤è¤êµþÅÔËõÃã¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉ÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤¬¥ß¥ë¥¯¤Î¥¯¥êー¥ßー¤µ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¹¤¬¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥º¾ø¤·¥±ー¥
¥¹¥¤ー¥Ä¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Áー¥º¾ø¤·¥±ー¥¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡ÖµþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×¤Î¥ß¥ë¥¯¤Î¥¯¥êー¥ßー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈËõÃã¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢¥Áー¥º¤ÎÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Áー¥º¾ø¤·¥±ー¥¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤É¤³¤ò¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÎ¸³¤ò¤è¤êÆü¾ïÅª¤«¤Ä¿È¶á¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¿·¤·¤¤1Æü¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤äµ¤»ý¤Á¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ê¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ä¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤½¤Ð¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤è¤ê¥ªー¥Ðー¥¥ã¥Ã¥×¤ò³°¤·¡¢Á´¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó15¡ó¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌ¤òºï¸º¤·¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¾¦ÉÊºî¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹(R) µþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤µ¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢¶Ã¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢º£¸å¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/131734/table/32_1_f2235ad5a9b2d1cf42c4a705dc959f9a.jpg?v=202508270225 ]
¢§È¯ÇäÃÏ°è Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¢¨
¢¨°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼è°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë http://www.starbucks.co.jp/rtd/
¢§¾¦ÉÊÆÃÀß¥Úー¥¸ https://enjoystarbuckschilled.jp/kyotomatchalatte.html
¢§¥ê¥êー¥¹»ÈÍÑ²èÁü¤Ï https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/ ¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚStarbucks Special Celebration Event Present-¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×20¼þÇ¯µÇ°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¡¦¥·¥¢¥È¥ë¤ÎÎ¹¤Ø¤´¾·ÂÔ¡Û
ÂÐ¾Ý¤ÎSNS¤Ç¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ø¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¡Ù¡É¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢1ÁÈ2Ì¾ÍÍ¤Ë¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥·¥¢¥È¥ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ø¤´¾·ÂÔ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎòÂå¤Î¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿20¼þÇ¯¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ãー¥à¥»¥Ã¥È¤òÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·ー¥ó¤Ç¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¼¤Ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¾ÞÉÊÆâÍÆ
A¾Þ¡§¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÃÂÀ¸¤ÎÃÏ ¥¢¥á¥ê¥« ¥·¥¢¥È¥ë¤Ø¤ÎÎ¹ 3Çñ5Æü ¥Ú¥¢1ÁÈ2Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡§ÎòÂå¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥× 20¼þÇ¯¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ãー¥à¥»¥Ã¥È 100Ì¾ÍÍ
¢¨±þÊç»þA¾Þ¡¢B¾Þ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢§±þÊçÊýË¡
¡ãX¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¡ä
X¤Ë¤Æ¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹CPG¸ø¼°¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@starbucks_j_cpg¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ÎÁªÂò»è¤«¤éÁª¤ó¤Ç¡¢¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ø¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¡Ù¡É¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ±þÊç
¡ãInstagram¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¡ä
Instagram¤Ë¤Æ¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹CPG¸ø¼°¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@starbucks_j_cpg¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° ¡Ö#¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×20¼þÇ¯¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ø¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¡Ù¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ±þÊç
¢§±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë23¡§59
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://enjoystarbuckschilled.jp/20th_celebrationevent/¡¡¢¨¾ðÊó¸ø³«¤Ï9·î2Æü¤Ç¤¹¡£
¢¦ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥µ¥ó¥È¥êー¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡http://suntory.jp/sbf/
°Ê¡¡¡¡¾å