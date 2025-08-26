¿Í¤â¡¢¤ªÊÆ¤â¡£ ¡ÈÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡É40¤Î¼«¼£²ñ¤¬ËÌ³¤Æ»»º¡Ö¤Ê¤Ê¤Ä¤Ü¤·¡×¤ò¶¦Æ±¹ØÆþ
²Á³Ê¹âÆ¤ÎÉÔ°Â¡¢ÉÔºßÉ¼¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡£ ÃÏ°è¤Ç¼õ¤±ÅÏ¤¹ ¡È°Â¿´¡É
¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ëº£¡¢ÀôÂçÄÅ»ÔÆâ£´£°¤Î¼«¼£²ñ¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÆÏ¤±¤ë¡×¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÎÊÝ¤·¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»»º¡Ö¤Ê¤Ê¤Ä¤Ü¤·¡×¡£5kg¤ò3,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¼«¼£²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ì»²¹Í¡ÍÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎPOS¥Çー¥¿¡Ê8/11～8/17¡¢Ç¯»ºº®ºß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï4,268±ß¡¿5kg¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë～30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÃÏ°è¤Î¼«¼£²ñ´Û¡¦½¸²ñ½ê¤Ê¤É¤ò³«Êü¤·¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ÏÀ¼¤«¤±¤ä¼êÅÏ¤·¤Ç¥Õ¥©¥íー¡£ÉÔºßÉ¼¤Î¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¤â¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹â¤¤¡×¡ÖÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔºß¤¬¤Á¡×¡£¤½¤ÎÇº¤ß¤ò¡¢¶á½ê¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õÉÕ¤ÇÃúÇ«¤Ë°ÆÆâ / À¾¹ÁÄ®¼«¼£²ñ´Û¤Ç¤Î¤ªÊÆ¤Î¼õ¤±¼è¤ê 8·î23Æü»£±Æ¡Û
¤ªÊÆ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇº¤ß»ö¤ò¡¢¶á½ê¤Î¼«¼£²ñ¤¬²ò·è¤¹¤ë
²Á³Ê¹âÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¤Þ¤Ç¤ªÊÆ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯µ÷Î¥¤ä½Å¤µ¤¬ÉéÃ´¡£¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤ÇÎ±¼é¤¬¤Á¤ÊÊý¤Ë¤ÏºÆÇÛÃ£¤ÎÄ´À°¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¡£¿©¤ÙÊª¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÖ¤ÇÛ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Þ¤Á¤Î¼«¼£²ñ´Û¤ò³«¤¤¤¿¼õ¤±ÅÏ¤·¤ä¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¼êÅÏ¤·¤¬¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤Þ¤Ç¶á¤¯¤Ë¤·¡¢ÉÔ°Â¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÊÆ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ËÎó¤ò¤Ê¤¹¡£À¾¹ÁÄ®¤Ç¤ÏÌò°÷¤¬¼õÉÕ¤òÃ´Åö¡£²ñ·×¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÃÏ¸µº×¤ê¤Ç´·¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡Û
3¤Ä¤Î¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹»ÅÁÈ¤ß
1. ²Á³Ê¤ÎÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê
Áê¾ì¹â¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶¦Æ±¹ØÆþ¤ÇÁ÷ÎÁ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÞ¤¨¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¯²Á³Ê¤Ë¡£¡Ê5kg¡á3,750±ß¡Ë
2. ¹Ô¤¤Ë¤¯¤µ¤ÎÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê
¶á½ê¤Î¼«¼£²ñ´Û¤ÇÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡£Íè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ø¤Ï¡¢À¼¤«¤±¤ä¼êÅÏ¤·¤Ç¥Õ¥©¥íー¡£
3. ¼õ¤±¼è¤êÊý¤ÎÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê
¤Þ¤Á¤Î¼«¼£²ñ´ÛÅù¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢ÉÔºßÉ¼¤äÃÖ¤ÇÛ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡£
¡ÚÊÆÂÞ¤ò¼õ¤±¼è¤ë½Ö´Ö ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡× ¼ê¤ËÅÏ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£¡Û
¼«¼£²ñ¶¦Æ±¹ØÆþ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿ÇØ·Ê
£±¡¥»ºÃÏ¤È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÏ¢·È
ËÜ»Ô¤Ï¡¢ÊÆÉÔÂ¤ä²Á³Ê¹âÆ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°ÂÄêÍ×°ø¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤ÈÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶¨Äê¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¤Çº£²ó¶¡µë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯»º¤Î¡Ö¤Ê¤Ê¤Ä¤Ü¤·¡×¤Ç¤¹¡£
£²¡¥²ÈÄí¤ËÆÏ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀß·×
³ÎÊÝ¤·¤¿¤ªÊÆ¤ò»ÔÌ±¤Ë³Î¼Â¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ÖÅìÍÎ¥é¥¤¥¹¤¬»ÔÆâ¼«¼£²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÇÛÁ÷´Ä¶¤òÀ°È÷¡£³Æ¼«¼£²ñ¤ÏÇÛÉÛÊýË¡¤òÁÏ°Õ¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È°Â¤µ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¡É¤Î³Î¤«¤µ¤Ç¤¹¡£
¼«¼£²ñ¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¹ØÆþ¤Î³µÍ×
¡¦ »²²Ã¼«¼£²ñ¿ô¡§40¼«¼£²ñ
¡¦ ÃíÊ¸Áí¿ô¡§¡Î2,223ÂÞ¡¦11,115kg¡Ï
¡¦ ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§ÎáÏÂ7Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë～30Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ½Äê
¡¦ ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§ÃÏ°è¤Î¼«¼£²ñ´Û¤ä½¸²ñ½ê¤Ê¤É
¡ÚÃÊ¥Üー¥ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶â²êÊÆ¡£ ¤Þ¤Á¤Î¤´¤Ï¤ó¤È¤·¤Æ¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Û