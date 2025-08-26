SIIFIC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢·§ËÜÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦C-HAS¥×¥é¥¹¤Ë½Ð»ñ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¼Ò²ñÊÑ³×¿ä¿ÊºâÃÄ¡ÊÍý»öÄ¹¡§ÂçÌî ½¤°ì ¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖSIIF¡×¡Ë¤Ï¡¢SIIF¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇßÅÄÏÂ¹¨¡¦»°±ºÎïÍý¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖSIIFIC¡×¡Ë¤È¡¢¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëSIIFIC ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖSIIFIC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢2025Ç¯8·î13Æü¤Ë¡¢·§ËÜÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î³ô¼°²ñ¼ÒC-HAS¥×¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÆÃÓ ÀµÉ§¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO¡§¼óÆ£ ¹ä¡¢½êºßÃÏ¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖC-HAS¥×¥é¥¹¡×¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
C-HAS¥×¥é¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë2017Ç¯ÅÙ¤Ë¡¢·§ËÜÂç³Ø¤È·§ËÜ¸©¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·ÁÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤Ï¡¢Æ°Êª¼Â¸³¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀþÃî¡ÊC¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡Ë¤òÍÑ¤¤¡¢¿©ÉÊ¤äÌôÉÊ¤ÎÁÇºà¤¬·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£C¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï¤ï¤º¤«30Æü´Ö¤Î¼÷Ì¿¤Ê¤¬¤é¡¢¿À·Ð¡¦Ä²´É¡¦¶ÚÆù¤È¤¤¤Ã¤¿´ï´±¤ò°ìÄÌ¤êÈ÷¤¨¤¿À¸¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£C¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î°ìÀ¸¤ò¿Í´Ö¤Î°ìÀ¸¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÁÇºà¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¡¢À¤³¦½é¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¼Â¸³¤ò¸º¤é¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Î¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤ÎÇØ·Ê¡§ÃÏÊý¤Ç¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤È¡Ö¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿Êë¤é¤·¡×¤Î¼Â¸½
SIIFIC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢£´¤Ä¤ÎÅê»ñ¥Æー¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖÃÏÊý¤Ë¤Æ¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤¤¤¤¤¤¤ÈÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¤¬´õÇö²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬ÀìÌçÀ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÉÔÂ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Í¸ýÎ®½Ð¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢SIIFIC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡Ö ¸ÛÍÑ¤Î¼Á¡×¤ËÃåÌÜ¡£ÀìÌç¿Íºà¤ä¼ã¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¡¢½÷À¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ ¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëC-HAS¥×¥é¥¹¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌç¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤é¤ì¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñÈ½ÃÇ¤Î¥×¥í¥»¥¹
SIIFIC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë´ð¤Å¤Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥·¥¹¥Æ¥àÊ¬ÀÏ¤Î¼Â»Ü¡Ê¿Þ1¡Ë¡§ C-HAS¥×¥é¥¹¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡§ÀìÌç¿Íºà¡¢³°¹ñ¿Í¡¢¼ã¼Ô¡¢½÷À¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤È¼Ò²ñÅªÊñÀÝ¤òÂ¥¿Ê¡£
¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡§ÃÏ°è½»Ì±¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢Ë¤«¤Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ê¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ë¤ò¾úÀ®¡£
- Theory of Change(¥í¥¸¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë)¤Î¹½ÃÛ¡Ê¿Þ2¡Ë¡§
C-HAS¥×¥é¥¹¤Î ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò3ÃÊ³¬¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿
¡¦Ã»´ü¡§ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð
¡¦Ãæ´ü¡§¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿Æ¯¤Êý¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î¼Â¸½
¡¦Ä¹´ü¡§ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëË¤«¤Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¾úÀ®
¿Þ1 ¡§ÃÏÊý¤Ë¤Æ¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤¤¤¤¤¤¤ÈÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×
¿Þ2 ¡§Theory of Change
SIIFIC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î Åê»ñ¥Æー¥Þ¡¡*ËÜ·ï¤Ï4¤Ë³ºÅö
1. °Â¿´¤Ç¤¤ë°åÎÅ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤ëÆÀ¤ëÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹
2. Á°¸þ¤¤«¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¤¹À½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹
3. ÆÈÎ©¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸Ä¿Í¤¬¤æ¤ë¤¯·Ò¤¬¤ëÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹
4.ÃÏÊý¤Ë¤Æ¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤¤¤¤¤¤¤ÈÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×
³ô¼°²ñ¼ÒC-HAS¥×¥é¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÆÃÓ ÀµÉ§»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼ÒC-HAS¥×¥é¥¹¤Ï¡¢·§ËÜÂç³Ø¤ª¤è¤Ó·§ËÜ¸©¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·ÁÀ®¥×¥í¥°¥é¥àUpRod¤ò·Àµ¡¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢·§ËÜÂç³Ø¤Î½Ð¿È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç³Ø¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£C-HAS¥×¥é¥¹¤Ï¡¢·§ËÜÈ¯¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°Êª¼Â¸³¤ËÂå¤ï¤ë³×¿·Åª¤Ê·ò¹¯¼÷Ì¿É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤´»Ù±ç¤òµ¡¤Ë¡¢ÃÏ°è¤«¤é¿·¤¿¤Ê¸ÛÍÑ¤äÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼ã¼Ô¤äÀìÌç¿Íºà¤¬°Â¿´¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ÈÌ±´Ö¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢C-HAS¥×¥é¥¹¤Îµ»½Ñ¤òÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒC-HAS¥×¥é¥¹¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO¡§¼óÆ£ ¹ä»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·§ËÜÂç³Ø¤Ç¤Î¸¦µæ³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢UpRod¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢Âç³ØÈ¯¥³¥¢µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëC-HAS¤Î³ÎÎ©¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·§ËÜÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæÉôÉíÂ°¥°¥íー¥Ð¥ëÅ·Á³Êª²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Å·Á³ÊªÃµº÷»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó»º¶È±þÍÑ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
C-HAS¥×¥é¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤ÈÃÏ°è´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤´»Ù±ç¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌç¿Íºà¤ä¼ã¼ê¡¢½÷À¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â³èÌö¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢·§ËÜÈ¯¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äÃÏ°è¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ù±çÊý¿Ë
º£¸å¡¢SIIFIC¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢C-HAS¥×¥é¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢B CorpÇ§¾Ú´ð½à¡ÊÊÆ¹ñ¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎB Lab¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñºÝÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ê¤É¤Î¸·³Ê¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿´ë¶È¤ËÍ¿¤¨¤ë¡Ë¤ò»²¹Í¤È¤·¤¿¼ÒÆâµ¬ÄêÀ°È÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤äÀâÌÀÀÕÇ¤¡¢Æ©ÌÀÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬ÃÏÊý¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë´ë¶È´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÎÎ°è¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂ¬Äê¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒC-HAS¥×¥é¥¹¡Û
ÀßÎ©¡§2019Ç¯4·î1Æü¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤Þ¤â¤È¥Õ¥¡ー¥Þ¤È¤·¤Æ¡Ë
½êºßÃÏ¡§¡ÊËÜ¼Ò¡Ë·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÂç¹¾ËÜÄ®£µÈÖ£±¹æ»º¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¥é¥È¥êー301¹æ
½¾¶È°÷¡§3Ì¾
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÆÃÓ ÀµÉ§¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO¡§¼óÆ£ ¹ä
³ô¼°²ñ¼ÒC-HAS¥×¥é¥¹ (2022-) ¤Ï¡¢·§ËÜÂç³Ø¤Ç¤ÎÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·ÁÀ®¥×¥í¥°¥é¥à UpRod¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡ÊÀþÃî·ò¹¯¼÷Ì¿É¾²Áµ»½Ñ¡¢ÁÏÌô»Ö¸þ·¿ÍÍÑ¿¢Êª¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ·Á³Êª¥¨¥¥¹¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢°åÌô¡¦¿©ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊÊ¬Ìî¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ï¥Öµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·¿¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹·§ËÜÂç³ØÇ§Äê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¡£UpRod¸¦µæ¼Ô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦Åê»ñÌÜÀþ¤òÍ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÍË¾¤Ê³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×À¸¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç³Æ¼ï»ö¶È¤ò¿ä¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£
https://c-hasplus.co.jp/
¡Ú¼Ò²ñÊÑ³×¿ä¿ÊºâÃÄ¡ÊSIIF¡Ë¡Û
2013Ç¯¤è¤êÆüËÜºâÃÄÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ËÃå¼ê¤·¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤«¤é½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2017Ç¯¼Ò²ñÅªÅê»ñ¿ä¿ÊºâÃÄ¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¼Ò²ñÊÑ³×¿ä¿Êµ¡¹½¤È¹çÊ»¤·¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¿ä¿ÊºâÃÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£GSG¹ñÆâ»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÎ©¤ä»¿Æ±¥á¥ó¥Ðー¤Î¾·½¸¤ä¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄó¸À½ñ¤ä¸½¾õ¤òµ¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢¶âÍ»Ä£¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¶âÍ»µ¡´ØÅù¤È¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«½õ¡¦¸ø½õ¡¦¶¦½õ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò²ñÅª¡¦·ÐºÑÅª¤Ê»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.siif.or.jp/
¡ÚSIIF¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊSIIFIC¡Ë¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§SIIF¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©Æü ¡§2022Ç¯9·î8
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÇßÅÄÏÂ¹¨¡¦»°±ºÎïÍý
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ
±¿ÍÑÃæ¥Õ¥¡¥ó¥É¡§SIIFIC ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºâÌ³Åª¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñÅª¡¦´Ä¶Åª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÆ±»þ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î»Ù±ç
https://siific.co.jp/