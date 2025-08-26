TCJ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÇ§ÄêÆüËÜ¸ì¶µ°éµ¡´Ø³èÍÑÂ¥¿Ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò
Áí¹çÆüËÜ¸ì¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTCJ¥°¥íー¥Ð¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæß· ¾¢¡Ë¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡ÖÇ§ÄêÆüËÜ¸ì¶µ°éµ¡´Ø³èÍÑÂ¥¿Ê»ö¶È¡ÊÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¸øÊç¡Ë¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¥Ó¥¶¤Ç½¢Ï«¤¹¤ë³°¹ñ¿Íºà¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊÆüËÜ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã´ë¶È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀèÃå10¼Ò¡¦ÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
ÇØ·Ê
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦¿ÍÅª»ñ¸»¤ÎÀ©Ìó¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤ä¶ÈÌ³¼ê½ç¡¢ÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¸À¸ì²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÆÍÑÅª¤ÊÆüËÜ¸ì¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¬ÌîÆÃ²½·¿¡¦¼ÂÁ©·¿¤Î¶µ°é¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊºÎÂò»ö¶È¡Ö¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤ÄÆüËÜ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¤Î³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï37Ç¯°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ÎÃßÀÑ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¡Ê³°¿©¡¢²ð¸î¡¢½ÉÇñ¡¢À½Â¤ Åù¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¶µºà¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿³Ø½¬¥Æー¥Þ¤Ç¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤ê¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ö¶È¤Î¼Â»Ü¡¦±¿±Ä¤ÏÅö¼Ò¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Äó¶¡ÆâÍÆ¡ÊÌµÎÁ¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/89067/table/172_1_2e89c942c79a1685128ca88488f58af9.jpg?v=202508270225 ]
±þÊçÊýË¡
°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://tcj-education.com/ja/foreign-recruitment/ (https://tcj-education.com/ja/foreign-recruitment/)
¢¨¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡ÊÆüËÜ¸ì¸¦½¤¤Ê¤É¡Ë¡×¤ò¤´ÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤
Äù¤áÀÚ¤ê
¿ï»þ¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¡¿ÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£Äù¤áÀÚ¤êÆü¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
³ô¼°²ñ¼ÒTCJ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¶µ°é¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëµ¡²ñ¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È ¡¢º£¸å¤â´ë¶È¤Î³°¹ñ¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÆüËÜ¸ì¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤È¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTCJ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- 1988Ç¯ÁÏÎ©¤ÎÁí¹çÆüËÜ¸ì¶µ°éµ¡´Ø¡£Ë¡Ì³¾Ê¹ð¼¨¹»¡¢ISO29991½àµò¡£
- ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¡¦ÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢ºÎÍÑ～½¢¶È¸å¤Þ¤Ç°ì´Ó»Ù±ç¡£
- ÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤Ë¤è¤ë4µ»Ç½¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤È¡¢Ê¬ÌîÆÃ²½¤Î¼ÂÁ©¶µºà¡¦e¥éー¥Ë¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¶µ°é¥â¥Ç¥ë¡£
- Î±³ØÀ¸¡¦ºßÆü¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¹ÖºÂ¤ò¹ñÆâºÇÂçµéµ¬ÌÏ¤Ç±¿±Ä¤·¡¢´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¼ÂÀÓ¤âÂ¿¿ô¡£
- ÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Î¾Ò²ð²ÄÇ½¿Í¿ô¡§¾ï»þ5000Ì¾°Ê¾å
²ñ¼Ò³µÍ×
- ²ñ¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼ÒTCJ¥°¥íー¥Ð¥ë
- ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæß· ¾¢
- ½êºßÃÏ: ¢©160-0016 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿®Ç»Ä®35 Îû´¤´Û2³¬
- URL: https://tcj-education.com/ja/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒTCJ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶ÈÃ´Åö
¥áー¥ë¡§global.hr@tcj-nihongo.com