¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖTrustee¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡¡À¸À®AI¤Ë¤è¤êµ¶Â¤¡¦²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤ë¡ÈÌµËÉÈ÷PDF¡É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂ®1,000Ê¸½ñ/1ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³«È¯
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯£±£ó£ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§ÅÄÃæ ½á¡¢°Ê²¼¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅ»ÒÊ¸½ñ¤Î¿®ÍêÀÃ´ÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖTrustee¡Ê¥È¥é¥¹¥Æ¥£¡Ë¡×¤ò2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ä¢É¼¡¦Ê¸½ñ´ÉÍýÀ½ÉÊ·²¤Ë¤ª¤±¤ë1,000Ê¸½ñ/1ÉÃ¤ÎÆüËÜºÇÂ®(¢¨1)¤ÇÄã¥³¥¹¥È¤Î¡ÖTrustee ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ò³«È¯¤·¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ëÇ§Äê¡Ê¢¨3¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï5±ß/1¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡Ê¢¨4¡Ë°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯¤Ç1,000¼Ò¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡À¸À®AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø´Ö¤Ç¤ÎÅÅ»ÒÊ¸½ñ¡ÊÀÁµá½ñ¡¢·ÀÌó½ñ¡¢¹ñÀÇ´ØÏ¢Ê¸½ñ¡¢ÃÎÅª´ØÏ¢Ê¸½ñ¤Ê¤É¡Ë¤Îµ¶Â¤¡¦²þ¤¶¤ó¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¡¢Åö¼Ò¼Â»ÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢23.6¡ó¤¬¡Ö½ÅÍ×½ñÎà¤ÎAI¤Ë¤è¤ë²þ¤¶¤ó¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨5¡Ë
¡¡ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Î²þÀµ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Ê¸½ñ¤Î¼õÎÎÂ¦¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕÍ¿¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤ÏÊ¸½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¸å¤«¤é¼õÎÎ¤µ¤ì¤ë´Ö¤Ë¡¢²þ¤¶¤ó¤ä¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÌµËÉÈ÷¤ÊPDF¡×¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ûー¥ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»ÒÊ¸½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¼Ô¤¬ÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¹Ô»þÅÀ¤«¤é¤ÎÅÅ»ÒÊ¸½ñ¤ÎÂ¸ºß¾ÚÌÀ¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÈó²þ¤¶¤ó¾ÚÌÀ¤Î³ÎÊÝ¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤Ï¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤äÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¤ò°ÍÑ¤·¤¿µ¶ÁõÊ¸½ñ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ëË¡µ¬À©¤Ø¤Î¶¯²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ê¤É´íµ¡´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢2030Ç¯º¢¤Ë¤Ï556²¯±ßµ¬ÌÏ¡Ê¢¨6¡Ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤¬¤â¤Ä¼Ò²ñÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÇØ·Ê¤ò´Õ¤ß¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢(¢¨7)¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢Ä¢É¼¡¦Ê¸½ñ´ÉÍýÀ½ÉÊ·²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê³«È¯¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ®¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÇÊ¸½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þ¤¶¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò¤è¤êÄã¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTrustee ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¦1,000Ê¸½ñ/1ÉÃ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¹âÂ®½èÍý
ÆÈ¼«¤ÎPDF²òÀÏµ»½Ñ¤ä¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀß·×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÃ´Ö1,000Ê¸½ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÂ®½èÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥µー¥Ðー¤ËÉÔÀµ¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔÀµ¤Ê¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×È¯¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆÃµö¿½ÀÁÃæ¡Ë
¡¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Ê£¿ôµòÅÀ¡¦¾éÄ¹²½¹½À®
Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¤¦¤ë¤¦ÉÃ¤ÎÂÐ±þ¡¢¤Þ¤¿½èÍý¥¨¥éー»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¹â²ÄÍÑÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦5±ß/1¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊÀÇÈ´¡Ë°Ê²¼¤ÎÄã¥³¥¹¥È
²Á³Ê¤Ï5±ß/1¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊÀÇÈ´¡Ë°Ê²¼¤È¤Ê¤êÍøÍÑÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤è¤ê°Â²Á¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤¬Å¬±þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯¤¬Äó¾§¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ¢É¼´ðÈ×
ËÜÈ¯É½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥È¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê50²»½ç¡Ë
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯£±£ó£ôÍÍ¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³²þ³×¤äDX¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡ÂÐ±þ¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ï¹â¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖTrustee¡×¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯£±£ó£ôÍÍ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëµ»½ÑÎÏ¤È»Ô¾ì¤Ø¤Î¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡¢²è´üÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¢É¼À¸À®¤Î»þÅÀ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ñÎà¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¸¶ËÜÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÊ¸½ñ¤Î¿®ÍêÀ¤òº¬´´¤«¤é¹â¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤²ÄÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖTrustee ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ÈÊÀ¼Ò¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÀÆð¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥È¥ì¥Ã¥É¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ËÜ ¹¯¹ÍÍ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥ÈÎÎ°è¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë»¿Æ±¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Trustee ¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤êÅÅ»ÒÄ¢É¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖinvoiceAgent¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Trustee ¤ÏÄ¢É¼¡¦Ê¸½ñ´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿®ØáÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ÎºîÀ®¤ËÂç¤¤¤Ê¤ë¹×¸¥¤È¤Ê¤ë»ö¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¢É¼È¯¹Ô¤Ï»þ´Ö¤È¤ÎÆ®¤¤¡£Ç¡²¿¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯È¯¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢È¿ÌÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È¤Î³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Trustee ¤Î»ý¤Ä¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×µ»½Ñ¤È³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·ÈÅ¸³«¤â¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ï¥¶¥ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ÉÍýËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹¡¡±óÆ£ Íµ´øÍÍ
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖTrustee¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¹Ô¤Ï¡¢invoiceAgent¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹ÅÅ»ÒÇÛ¿®¤äÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡ÂÐ±þ¤Ë¤ÆÍ¹Á÷Èñ¤Îºï¸º¤äºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È´Ö¤ÎÅÅ»Ò¼è°ú¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿ÊÝ´É¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¶½¶È¶ä¹Ô¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉô ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÄ¹ ËÙÆâ¡¡½ÓÏÂÍÍ
NEC¤Ï£²£°Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¦Æ±¤Ç¤Î»Ô¾ì³«Âó¤äµ»½Ñ¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¡¢¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·¾¦ºà¤Ï¡¢AI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È»þÂå¤¬µá¤á¤ë°ÂÁ´À¡¦¿®ÍêÀ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë²è´üÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊÑ³×¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯NEC¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖBluStellar¡×¤Ë¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯1stÍÍ¤Î¿·¾¦ºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹¹¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Corporate SVP ¸» ÏÂ·ûÍÍ
¡Ê¢¨1¡Ë´ûÂ¸À½ÉÊ¤Î1,000ÇÜ¤ÎÂ®ÅÙ¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë¸Ä¿Í¤äË¡¿Í¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¾ðÊó¤¬²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡Ë¡ÖTrustee ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ÏÎáÏÂ3Ç¯ÅÙÁíÌ³¾Ê¹ð¼¨Âè146¹æ¤Ë·¸¤ëÇ§Äê»þ¹ïÇ§¾Ú¶ÈÌ³¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00245.html
¡Ê¢¨4¡ËÍøÍÑÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤è¤ê°Â²Á¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤¬Å¬±þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨5¡ËÄ´ºº³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹ ¡£
¡¦Ä´ººÌ¾¡§ÅÅ»ÒÊ¸½ñ¤ä¥Çー¥¿¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ä´ºº
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ç¯´ÖÇä¾å100²¯±ß°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×´ØÏ¢¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÃ´Åö¼Ô
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§500Ì¾
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î18Æü～Æ±Ç¯7·î18Æü
¡¦Ä´ººµ¡´Ø¡§¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯¼«¼ÒÄ´ºº¡¡¡ÊÄ´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒIDEATECH¡Ë
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ó¥±ー¥È
¢£À¸À®AIµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¤Ç¼è¤ê°·¤¦ÅÅ»ÒÊ¸½ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢23.6%¤¬¡Ö½ÅÍ×½ñÎà¤ÎAI¤Ë¤è¤ë²þ¤¶¤ó¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò·üÇ°
¡¡¡ÖQ.À¸À®AIµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¤Ç¼è¤ê°·¤¦ÅÅ»ÒÊ¸½ñ¤Ë´Ø¤·¤ÆºÇ¤â·üÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=500¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½ÅÍ×½ñÎà¤ÎAI¤Ë¤è¤ë²þ¤¶¤ó¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬23.6%¡¢¡Ö¼è°úÀè¤«¤é¤ÎÊ¸½ñ¤Î¿¿ÀµÀ³ÎÇ§¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬22.4%¡¢¡Ö¹ªÌ¯¤Êµ¶Â¤Ê¸½ñ¤ÎºîÀ®¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬20.4%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3³ä°Ê¾å¤¬¡¢¡Ö¼è°úÀè¤«¤éÊ¸½ñ¤¬ËÜÊª¤«¤É¤¦¤«µ¿¤ï¤ì¤¿¡×·Ð¸³¤¢¤ê
¡¡¡ÖQ.²áµî3Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¶Ð¤áÀè¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=500¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼è°úÀè¤«¤éÊ¸½ñ¤¬ËÜÊª¤«¤É¤¦¤«µ¿¤ï¤ì¤¿¡×¤¬32.2%¡¢¡Ö²þ¤¶¤ó¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬29.6%¡¢¡Ö¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ê¸½ñ¤¬ËÜÊª¤«¤É¤¦¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¡×¤¬22.2%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨6¡Ë¡Ö¥È¥é¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¸¡Æ¤¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡×¤ÎºÇ½ª¼è¤ê¤Þ¤È¤á³µÍ×[2]
¡Ê¢¨7¡Ë¥Ç¥í¥¤¥È¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼ÒÈ¯´© ¥ß¥Ã¥¯IT¥ê¥Ýー¥È2024Ç¯11·î¹æ¡¡¡ÖÄ¢É¼Àß·×¡¦±¿ÍÑÀ½ÉÊ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ 2024Ç¯ÅÙÈÇ¡×¿ÞÉ½2-3-1 ¡Ú±¿ÍÑ¡ÛÀ½ÉÊ/¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¡¦¥·¥§¥¢¿ä°Ü 2023Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ
¢£¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯£±£ó£ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯£±£ó£ô¤Ï¡¢¶ÈÌ³½èÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¤Æ¤ÎÄ¢É¼¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÄ¢É¼¡¦Ê¸½ñ´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¡¢À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¶ÈÌ³²þ³×¤ò¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Çー¥¿¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ»×·èÄê¡¦¹ÔÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¥Çー¥¿¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤»¤ë¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2025¡×ÁªÄê´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯£±·î31ÆüÉÕ¤Ç¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È³¦¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡ÖISO 30414¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
