¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥¹¥¿¥¤¥ë GABA¡ß¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à20ÆüÊ¬¡Ù9·î£±ÆüÈ¯Çä
¡¡¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò Åìµþ¡¢¼ÒÄ¹ Àî¸¶¹À¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥¹¥¿¥¤¥ë GABA¡ß¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à20ÆüÊ¬¡Ù¤ò9·î1Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
- 1Æü2Î³ÌÜ°Â¤Ç¹òÊªÍ³Íè¤ÎGABA 100mg¡¢£±ÆüÉÔÂÊ¬¤Î¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à 70mg¢¨£±¡¢£±ÆüÊ¬¢¨£²¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óB6 ¤È¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹
- ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿
- Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹
¢¨£± ÎáÏÂ»ÍÇ¯¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº(20ºÐ°Ê¾å¡¢Ê¿¶ÑÃÍ)¤òÀÝ¼èÎÌ¡¢±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ(18ºÐ°Ê¾å¡¢´ð½àÇ®ÎÌ2200kcal)¤òÉ¬Í×ÎÌ¤È¤·¡¢ÀÝ¼èÎÌ¤¬É¬Í×ÎÌ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÂÎÌ¤òÇÛ¹ç¡¡
¢¨2 ±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ(18ºÐ°Ê¾å¡¢´ð½àÇ®ÎÌ2200kcal)¤è¤ê»»½Ð
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥¹¥¿¥¤¥ë GABA¡ß¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à20ÆüÊ¬
ÆâÍÆÎÌ¡§20ÆüÊ¬¡Ê40Î³¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§600±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¿648±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î1Æü
¢£¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡È¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤è¤¦¡£¡É¤ò¥ー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬µá¤á¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¡ÖÉÊ¼Á¡×¤È¡Ö°ÂÁ´À¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ü¥È¥ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¡×¡¢¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥´ー¥ë¥É¡×¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤Î4¥·¥êー¥º¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¹â¤Þ¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.dear-natura.com/