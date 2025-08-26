·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈTOKIUM¡¢°ìÉô¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤Î¤ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTOKIUM¤Ï¡¢½ÐÄ¥¼êÇÛ¤äµ¬Äø´ÉÍý¤Ê¤É°ìÉô¤Î¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤À¤±¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://contact.keihi.com/signup/(https://contact.keihi.com/signup?utm_campaign=16785431-ai-agent_pr_2605&utm_source=pr_times&utm_content=signup)
¢£ÇØ·Ê
·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖTOKIUM¡×¤Ï¡¢AI¤È¥×¥í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ï¢·È¤··ÐÍý¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë·ÐÍý"ºî¶È"¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©ÂØ·ÐÈñ¤Î¾µÇ§¤ä½ÐÄ¥¤Î»öÁ°¿½ÀÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö·ÐÍý"ºî¶È"¡×¤Ï¡¢·ÐÍýÉôÌç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TOKIUM¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡Ö·ÐÍý"ºî¶È"¡×¤ò·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TOKIUM¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢Æ³Æþ¤Þ¤Ç¿ô¥«·î¤òÍ×¤¹¤ë½¾Íè¤Î·ÐÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê½àÈ÷¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ê·Ú¤µ¤äÅö¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÉô¤Î·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤À¤±¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
TOKIUM AI½ÐÄ¥¼êÇÛ
¡ÖÍè½µ²ÐÍËÆü¤«¤é1Çñ2Æü¤ÇÂçºå¤Ø½ÐÄ¥¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇAI¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¼«¼Ò¤Î½ÐÄ¥µ¬Äø¤Ë±è¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤È½ÉÇñÀè¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ½ñ¤ÎºîÀ®¤Þ¤Ç¤òºÇÃ»2Ê¬¤Ç´°Î»¤·¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¼êÇÛ¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤·¤Þ¤¹¡£
TOKIUM AIµ¬Äø´ÉÍý
¡Ö½ÐÄ¥¤ÎÆüÅö¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÒÆâµ¬Äø¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤ò»²¾È¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Â¨ºÂ¤ËÊÖÅú¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TOKIUM AI·ÐÈñ¾µÇ§
Äó½Ð¤µ¤ì¤¿Î©ÂØ·ÐÈñ¿½ÀÁ¤òAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼«Æ°¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢°ì¼¡¾µÇ§¤òÂå¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£µ¬Äø°ãÈ¿¤äµºÜÏ³¤ì¤Ê¤É¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³ºÅö²Õ½ê¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¿½ÀÁ¼Ô¤Øº¹¤·Ìá¤·¤â¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¾µÇ§¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖTOKIUM AI·ÐÈñ´Æºº¡×¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
TOKIUM¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡Ö·ÐÍý"ºî¶È"¡×¤«¤é¿Í¡¹¤ò²òÊü¤·¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖTOKIUM¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖTOKIUM¡×¤Ï¡¢AI¤È¥×¥í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹âÅÙ¤ËÏ¢·È¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì¿Í¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Î§Åª¤ËÈ½ÃÇ¡¦¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢´ë¶È¤Î·ÐÍý¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°¤Ç´°Î»¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ò½ÐÄ¥¼êÇÛ¤ä»öÁ°¿½ÀÁ¡¢ÆÍ¹ç¤Ê¤É¤ÎÄê·¿Åª¤Ê·ÐÍýºî¶È¤«¤é²òÊü¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTOKIUM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©¡§2012Ç¯6·î26Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹õºê¸°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6ÃúÌÜ18-2¡¡ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¶äºÂ¥Ó¥ë12³¬
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ÐÈñÀº»»¡¦ÀÁµá½ñ´ÉÍý¤Ê¤É¤Î·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÄó¶¡
URL¡§https://corp.tokium.jp/