Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËë¸å¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡¡È¯É½¡¡Âè°ìÃÆ¤Ï¡¢¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¶µ°éµ¡´Ø¤Ø´óÂ£

¥¿¥«¥é¥Ù¥ë¥â¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§µÈÀî ½¨Î´¡Ë¤Ï¡¢2025ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ËÊÄËë¸å¡¢Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖNest for Reborn¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë¥ß¥é¥¤¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¾ー¥ó¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿´ë²è¡ÖÎÌ»ÒÈôÌö¤¹¤ëÈþ¤ÎÀ¤³¦¡ÊQuantum Leap for Beauty World¡Ë¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Å¸¼¨¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¡¢ËüÇî¥ì¥¬¥·ー¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¾®¡¦Ãæ¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÍýÈþÍÆÊ¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶µ°éµ¡´Ø¤Ø´óÂ£¤·¤Þ¤¹
¥¿¥«¥é¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¡¡ËüÇîÅ¸¼¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¡¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¤ÎÁÏÂ¤´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤È°åÎÅ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ÈÌ¤Íè¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥í¥ó¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÈþ¤ÎÀ¤³¦¤òÅ¸¼¨¤·¡¢2050Ç¯¤Î±§Ãè»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿¿¤ÎÈþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇîÊÄËë¸å¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë»ñ¸»½Û´Ä¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡ÖTHINK CIRCULAR for SPACE AGE¡Ê±§Ãè»þÂå¤Î½Û´Ä»×¹Í¡Ë¡×¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à´óÂ£¤Î±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËüÇîÊÄËë¸å¡¢½ç¼¡Åö¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.takarabelmont.com/¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ã¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¿¥«¥é¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¤ÎËüÇîÅ¸¼¨¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¸÷¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¸³¤½¤Î¤â¤Î¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¥¿¥«¥é¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿2ÅÙ¤ÎËüÇî¤ÎÎò»Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã ²ñ¼Ò³µÍ× ¡ä
¾¦¹æ ¡§¥¿¥«¥é¥Ù¥ë¥â¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹ µÈÀî ½¨Î´
½êºßÃÏ ¡§ÂçºåËÜ¼Ò(ËÜÅ¹) Âçºå»ÔÃæ±û¶èÅì¿´ºØ¶¶2-1-1
ÅìµþËÜ¼Ò¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä7-1-19
ÁÏ¶È ¡§1921Ç¯10·î5Æü
»ñËÜ¶â ¡§3²¯±ß
½¾¶È°÷¿ô ¡§ 1,629Ì¾¡Ê2025.3.31¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ÍýÈþÍÆ¡¦²½¾ÑÉÊ»ö¶È¡¦¥Ç¥ó¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë»ö¶È
https://www.takarabelmont.com/
¸ø¼°SNS¡§¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à ¡÷takarabelmont_japan
¥¿¥«¥é¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¤Ï¡¢2021Ç¯10·î5Æü¤ËÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î100 Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖÈþ¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤«¤Ê¤¨¤è¤¦¡£¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀ©Äê¡£
¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò¼´¤Ë¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡×¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥¿¥«¥é¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
