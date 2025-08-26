¡ÚÀÅ²¬¸©¡Û£¹·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÖÀÅ²¬¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥Õー¥º£Å£Ø£Ð£Ï £²£°£²£µ¡×¤ò½é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
£±¡¡Í×¡¡»Ý
¡¡ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£´·î¤«¤é¡¢¿©ÉÊ¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»º¶È¤Î¿¶¶½¤ä·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤òÄÌ¤¸¡¢¸©Ì±¹¬Ê¡ÅÙÆüËÜ°ì¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀÅ²¬¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬È¯¤Î¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¸©Æâ´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Åù¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯Åù¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤Ê¤É41¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¤ò¾·æÛ¤·¡¢¡ÖÀÅ²¬¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥Õー¥º£Å£Ø£Ð£Ï £²£°£²£µ¡×¤ò£¹·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç½é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¡³«ºÅ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/625_1_d28baa1c4cdedd67826a787e507787b9.jpg?v=202508270225 ]
¡» ¥»¥ß¥Êー²ñ¾ì
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/625_2_7e0bb5b2bbee8124ce93da077e1314a9.jpg?v=202508270225 ]
¡» Å¸¼¨²ñ¾ì
¸©Æâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É41¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Åù¤Î¥Öー¥¹Å¸¼¨
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/625_3_068118b782d2bed95d6bff472a247136.jpg?v=202508270225 ]
£³¡¡Æþ¾ìÎÁÅù
¡¡¡¦Æþ¾ìÎÁÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¡¡¡¦°Ê²¼¤ÎURLËô¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤éÍè¾ì¤Î»öÁ°¿½¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡https://shizuoka-wellnessfoods-expo.com
£´¡¡¼èºà¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¡¡¼èºàÅù¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ë»öÌ³¶É¤Ë¸æÏ¢Íí¤Î¾å¡¢³«»Ï»þ¹ï¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡» ÀÅ²¬¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡¡·ÐºÑ»º¶ÈÉô»º¶È³×¿·¶É¡¡¿·»º¶È½¸ÀÑ²Ý¡¡¿·»º¶È½¸ÀÑÂè£²ÈÉ
¡¡¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§054-221-2985
¡¡¡¡ÅöÆüÏ¢ÍíÀè¡§090-3332-6538¡ÊÃ´Åö¡§Ìø¡Ë
¡» ¡ÖÀÅ²¬¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥Õー¥º£Å£Ø£Ð£Ï £²£°£²£µ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡¡ (¸øºâ)ÀÅ²¬¸©»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¡¡¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥Õー¥º»º¶È»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§054-254-4513
¡¡¡¡ÅöÆüÏ¢ÍíÀè¡§080-3623-4431¡ÊÃ´Åö¡§»¨²ì¡¢Ä¹ºê¡Ë