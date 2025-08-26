IT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO³«ºÅ¤Þ¤Ç¤¢¤È1½µ´Ö¡ª¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹ ¾Ú·ô¥³ー¥É3970¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹¬Å¯»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖInnovation & Co.¡×¡Ë¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO2025 Summer¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢»²²ÃÅÐÏ¿¡õÍè¾ì¤·¤¿Êý¤ÎÀèÃå10,000Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¢¨1¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-26
¢¨1 ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÍøÍÑµ¬Ìó¡§https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served
¢¨ ¥¯¥ê¥¢¾ò·ï ¡§ £±.¥Ó¥¸¥Í¥¹¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Î¤´ÅÐÏ¿ £².²ñ´üÃæ¤Î¤´»²²Ã
¢¨ »²²ÃÅÐÏ¿½ç¤Ç¤ÎÀèÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
IT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO2025 Summer¤Î£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±¡§¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò´Þ¤àÌó80¤Î¹Ö±é¤äÌó400¤ÎÅ¸¼¨¤¬½ÐÅ¸
ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È ÅÄÂ¼ ½ß »á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¿¼Â¶È²È¡¿¿ÈÂÎÈþÍÆ²È¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥µ¥¤¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¿ÈÂÎÈþÍÆ²ÈÇ§Äê¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö Í¥ÌÚ ¤Þ¤ª¤ß »á¡¢·Ý¿Í ¾®Åç ¤è¤·¤ª »á¡¢¥Ë¥åー¥¹²òÀâ¼Ô ¡¿¡ÖThe HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹ ÀÐÅÄ ·ò »á¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¶âÍ»·ÐºÑ¸¦µæ½ê ÂåÉ½Íý»ö¡¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÇÏÞ¼ ËáÍý»Ò »á¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー »°±º Åí¹á »á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥é¥¤¥º ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃãÔ¤ ¾Íµ »á¤Û¤«¡¢Âô»³¤Î¶È³¦ÃøÌ¾¿Í¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ìó400¤Î´ë¶È¤¬½ÐÅ¸·èÄê¡£AI¡¦IT¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿IT¥«¥Æ¥´¥êー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ä¶ÈDX¡¦¿Í»öDX¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DX¤Ê¤É¤Î¿¦¼ïÊÌ¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¡¢À½Â¤DX¡¦·úÀß/ÉÔÆ°»ºDX¡¦¥ê¥Æー¥ëDX¤Ê¤É¤Î¶È¼ïÊÌ¥«¥Æ¥´¥êー¤ÈËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
£²¡§´°Á´ÌµÎÁ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È
»²²ÃÈñÍÑ¤Ï¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Î±ÜÍ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥²¥¹¥È¹Ö±é¤âÁ´¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³¡§ÊØÍø¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ·Á¼°
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤Ê¤·¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢²áµîÅÐÏ¿¼ÂÀÓ¤Î¤Ù18Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü¡¦ÇÛ¿®¤ÎÉÊ¼Á¤â¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æº£¤Ê¤é¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£»²²ÃÅÐÏ¿¡õÍè¾ì¤·¤¿Êý¤ÎÀèÃå10,000Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¢¨1¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-26
¢£IT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO¤È¤Ï¡©
IT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¤ÎÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¥µ¥¤¥È¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥É¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£²áµîÅÐÏ¿¼ÂÀÓ¤Î¤Ù18Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡¢»²²Ã·Ð¸³Î¨No1¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¢¨2¤È¤·¤Æ¤â¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¢¨2021Ç¯9·î ¡Ê³ô¡Ë¥¤¥ó¥Æー¥¸Ä´¤Ù ¡ÖITÀ½ÉÊ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ »²²ÃÄ´ºº¡×
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ú ¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬ÌÀÆü¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÊÑ¤¨¤ë ¡Û¤Ç¤¹¡£
Ç¯´ÖÌó2,000Ëü¿Í¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëITÀ½ÉÊ¤ÎÈæ³Ó¥µ¥¤¥È"IT¥È¥ì¥ó¥É"¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ÎËèÆü¤Ï¤¤¤Ä¤âË»¤·¤¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎÙ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ëÀè¶î¼Ô¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤·¤¿¥×¥í¤¿¤Á¤Î»öÎã¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤À¤±¤Ï¡¢¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
IT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬ÌÀÆü¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÊÑ¤¨¤ë ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤ä¥¥ã¥ê¥¢¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡IT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO2025 Summer
³«ºÅ¥Æー¥Þ¡¡¡§¡¡¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬ÌÀÆü¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÊÑ¤¨¤ë
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡§¡¡2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
Íè¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÌµÎÁ
URL        :  https://it.expo.it-trend.jp/
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒInnovation ¡õCo.
»ëÄ°ÊýË¡¡¡¡¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ë¤ÆÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ÇËÜ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥í¥°¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ »ëÄ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆ°ºî¤¬Àµ¾ï¤«»öÁ°¤Ë´Ä¶¤Î¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¿ä¾©¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÊPC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¡Ë
¢£º£¡¢¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó"¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¼ý½¸¤Ç¤¤ë4Æü´Ö
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡¢¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë½½Ê¬¡©¡×¡ÖAI¤äDX¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢ÄÉ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ìó80¤Î¹Ö±é¤ÈÌó400¤ÎITÀ½ÉÊÅ¸¼¨¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È ÅÄÂ¼½ß»á¡¢·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÇÏÞ¼ ËáÍý»Ò»á¡¢SB¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò ÄÔ ¿¹°»á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥é¥¤¥º ÃãÔ¤ ¾Íµ»á¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー »°±º Åí¹á»á¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ°ú¤²¼¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ñ ÂåÉ½ ²»´îÂ¿ ½Ù»á¤Ê¤É³Æ¶È³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¡£
https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-26
¢£ IT¥È¥ì¥ó¥É¡Êhttps://it-trend.jp/¡Ë¤È¤Ï
IT¥È¥ì¥ó¥É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co.¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¤ÎÈæ³Ó¡¦»ñÎÁÀÁµá¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£2007Ç¯¤è¤ê±¿ÍÑ³«»Ï¡¢2021Ç¯3·î¤Ë¤ÏÎß·×Ë¬Ìä¼Ô¿ô4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡¢1700À½ÉÊ°Ê¾å¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥È¤ò±ÜÍ÷¤·ÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶ÈÆâ¸Ä¿Í¤Ç¤¢¤ë¥æー¥¶¤Ï¡¢·ÇºÜÀ½ÉÊ¾ðÊó¤ä¸ý¥³¥ß¥ì¥Ó¥åー¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¼«¼Ò¤Î²ÝÂê¤ËÅ¬¤·¤¿ITÀ½ÉÊ¤òÊ£¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¡¦²ñ¼Ò¤«¤éÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»ñÎÁÀÁµá¤¬°ì³ç¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚIT¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¡Û
·ÇºÜ´ë¶È¤Ï½é²ó·ÇºÜ»þ¤Î½é´üÈñÍÑ¤Î¤ß¤ÇÀ½ÉÊ¿ô¤ä¥µー¥Ó¥¹¿ô¤Ë´Ø¤ï¤é¤º·ÇºÜ¤¬²ÄÇ½¡£
»ñÎÁÀÁµá¡Ê¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¾ðÊóÆþ¼ê¡Ë¤Î1·ïËè¤ÎÀ®²ÌÊó½·²Ý¶â¡£
¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î½¸µÒ¤Ï¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ãæ¿´¡£
¥µ¥¤¥È¤ò±ÜÍ÷¤·ÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ñÎÁÀÁµá¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤·¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co.¤Ï¡¢¡ÉÆüËÜ¤ÎÌÀÆü¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡É ¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ¶È»þ¤è¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö±Ä¶È¡×¡¢¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¶¯¤ß¤È¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-10-13 TOKYU REIT ½ÂÃ«R ¥Ó¥ë3F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2019Ç¯9·î2Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¹¬ Å¯»Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.innovation.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ BtoB¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1 ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2 IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-10-13 TOKYU REIT ½ÂÃ«R ¥Ó¥ë3F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2000Ç¯12·î14Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÉÙÅÄÄ¾¿Í
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.innovation.co.jp/