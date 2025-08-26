¡Ö²¿ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤âÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×Ä¹¼÷»þÂå¤Îº£¤³¤½¶ÚÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸«Ä¾¤¹»þ¡ª¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯Ä¾ÅÁ¥ì¥Ã¥¹¥ó1Æü5Ê¬¤Î¡Ø·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¶Ú¥È¥ìÆþÌç¡Ù¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯ÆüËÜÈÇ9/2¹æ¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª

Âç³Ø»þÂå¤«¤é»Ï¤á¤¿¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òº£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï½µ1¡¢2²ó¤Î¥Úー¥¹¤Ç¶á½ê¤Î¸ø±Ä¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¼«Âð¤Ç¼«½Å¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Ú¥È¥ì¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï50Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤ì¤ÐÂç³Ø»þÂå¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ë¶á¤¤½Å¤µ¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¶ÚÆù¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±À®²Ì¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£8·î26ÆüÈ¯Çä¹æ¤ÎÆÃ½¸¡Ö·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¶Ú¥È¥ìÆþÌç¡×¤Ï¡¢¡Ö¶ÚÆùÅÁÆ»»Õ¡×¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¤¬É½»æ¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐ¾ì¡£¡Öº£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¶Ú¥È¥ì½Ñ¡×¤ò»ØÆî¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ¹²¬¡Ë



¡ÚSpecial Report¡Û

·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¶Ú¥È¥ìÆþÌç



¡Ö²¿ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤âÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×


Ä¹¼÷»þÂå¤Îº£¤³¤½¶ÚÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸«Ä¾¤¹»þ



¥Ø¥ë¥¹¡Ã·ò¹¯Ä¹¼÷ÌÜ»Ø¤¹¥·¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¶Ú¥È¥ìÆþÌç


¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ã¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¤¬³«¤¯¡Ö¶ÚÆù¤ÎÈâ¡×


¼ÂÁ©¡Ã1Æü5Ê¬¤«¤é»Ï¤á¤ë¥¨¥­¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯±¿Æ°¤Î´«¤á


¥È¥ì¥ó¥É¡Ã¡ÖÆüËÜ¼°¥¦¥©ー¥­¥ó¥°¡×¤Ïµæ¶Ë¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º


¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ã¥¹¥Þー¥È¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ç»°ÆüË·¼ç¤È¤ª¤µ¤é¤Ð!


Ç¾µ¡Ç½¡Ã±¿Æ°¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇºÇ¶¯¤ÎÇ¾¥È¥ì


¿çÌ²¡ÃÁá¿²¤ò½¬´·¤Å¤±¤ì¤Ð±¿Æ°ÉÔÂ­¤ò²ò¾Ã¤Ç¤­¤ë


¿©À¸³è¡Ã50ºÐ¤«¤é¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º ¤³¤ì¤¬¿©»ö¤ÎÃí°ÕÅÀ



¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯ÆüËÜÈÇ 2025/9/2¹æ ÆÃ½¸

¡ÚPeriscope¡Û

MYANMAR¡Ã·³»öÀ¯¸¢¤¬ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÍýÍ³


UNITED STATES¡ÃÊÆ·³¤Î¥á¥­¥·¥³ËãÌôÁÈ¿¥¹¶·â¤ÏÀµ²ò¤«


GERMANY¡Ã¥Î¥ë¥É¥¹¥È¥êー¥àÇúÇË»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ï


GO FIGURE¡Ã¥¢¥á¥ê¥«À¤ÏÀ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡Ö¹ñ²È¡×»Ù»ý


¡ÚCommentary¡Û

¼çÄ¥¡Ã¥È¥é¥ó¥×¤È¡Ö¥ëー¥º¥Ù¥ë¥ÈÎ®¡×Äë¹ñ¼çµÁ¨¡¨¡²ÏÅìÅ¯É×


Ê¬ÀÏ¡Ã¥¢¥é¥¹¥«ÃãÈÖ·à¤ÇÊÆ¹ñ¤¬¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¨¡¨¡¥°¥ì¥ó¡¦¥«ー¥ë


ÃæÅì¡ÃÆüËÜ¤¬¹ñ²È¾µÇ§¤è¤êÀè¤Ë¤¹¤Ù¤­¤³¤È¨¡¨¡Á¾²æÂÀ°ì



Superpower Satire¡ÃÉ÷»É²è¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÄ¶Âç¹ñ¡×¤Î¸½¼Â


¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¸ー¥Ñ¥ó¹­¹ð¤òÀä»¿¤ÎÌõ¨¡¨¡¥í¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹&¥Ñ¥Ã¥¯¥ó



Economics Explainer¡Ã·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹Ä¶²òÀâ


¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×³ô¹â¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¨¡¨¡²ÃÃ«·¾°ì



Help Wanted¡Ã¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤¬¸«¤¨¤ë


»Å»ö¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤òÃÇ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹



Petit¡Çs Punch¡Ã¤«¤·¤Þ¤·À¤³¦»þÉ¾


ËÜÅÄ·½Í¤¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ëÍýÍ³¨¡¨¡¥×¥Á¼¯Åç



Sustainability for the Future¡ÃÀ¤³¦¤ÎÄ©Àï¡¢ÆüËÜ¤Î¹×¸¥


µû¤Î¥Õ¥ó¤ÇÌîºÚ¤¬°é¤ÄÇÀ±à¡ª¡©


¡ÚWorld Affairs¡Û

¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡Ã¥È¥é¥ó¥×¤ÎÃç²ð¤¬À®²Ì¥¼¥í¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³


»ëÅÀ¡Ã¡Ö¹ç°Õ¤Ê¤·¡×ÊÆ¥í²ñÃÌ¤Î¿¿¤Î¾¡¼Ô¤ÏÃæ¹ñ


¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ã³³¤Ã¤×¤Á¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ


ÊÆÀ¯¼£¡ÃZÀ¤Âå¤¬±¦´ó¤ê¤ËµÞ·¹¼Ð¤¹¤ë¿´Íý


¡ÚFeatures¡Û

°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡ÃÅà¤Æ¤Ä¤¯ËÌ¶Ë³¤¤Ç¥í¥·¥¢¤ÎÀø¿å´Ï¤òÄÉ¤¨


¡ÚLife/Style¡Û

Television¡Ã¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¸ì¤ë¥Ï¥ï¥¤²¦¹ñ¤ÎÎò»Ë·à


Movies¡Ã¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦¥Ï¥¦¥¶ー¤ÎÅö¤¿¤êÇ¯


Finance¡Ã¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡ÖÉâµ¤¡×¤Ï¶ØÊª¡ª


Health¡Ã¿´¤ÎÉÔÄ´¤ÏAI¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬°ú¤­¼õ¤±¤Þ¤¹



