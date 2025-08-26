¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà ²áµîºÇ¹â¤Ë±ð¤Ã¤Ý¤¯Ì¥¤»¤ëÉ½»æ¡õ´¬Æ¬10P¡ªº£°æ½Õ²Ö¡¢³²ì¶×è½¡¢¿·ÅÄÈÞÆà¡¢¤Ä¤ó¤³¡¢¿·¾Â´õ¶õ·ÇºÜ¤Î¡ØFLASH¡Ù¤Ï8·î26Æü(²Ð)È¯Çä
£±.¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¤¬¡ØFLASH¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥Úー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡ª»Ë¾åºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¯¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡ª
¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¿ý»Î¡¢Ëã¿ý¥«¥Õ¥§¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤ò¤¹¤ëÃæÅÄ²ÖÆà¤¬8·î26ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFLASH¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¿¿²Æ¤Î¥×ー¥ë¤äÃ¸¤¤¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÅ¡Âð¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥ª¥È¥Ê¤Î½÷À¤Î±ð¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò10¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤êÈäÏª¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢M¥êー¥¬ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤Îº£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤Ê¤«¤À¤«¤Ê¡¡31ºÐ¡¡1994Ç¯8·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡T158¡¡2011Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤ÎÂè1´ü¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2020Ç¯Æ±¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁÂè37´üÁ°´ü¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëËã¿ý¥«¥Õ¥§¡Öchun.¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£2023Ç¯¡¢BEAST Japanext¡Ê¸½¡¦BEAST X¡Ë¤è¤ê¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆM¥êー¥°¤Ë»²Àï¡£2025Ç¯5·î¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÁß¤Î©¤Æ¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯Çä¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@nakada_official¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷nakadakana_official¡Ë¤Ë¤Æ
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ðÃÎ¡Û
FLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØBloom¡Ù¤¬¡Ökokode digital¡Ê¥³¥³¥Ç¥¸¡Ë¡×¡õ³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÈ¯Çä¡ª
£².¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª ¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿ーº£°æ½Õ²Ö¤¬¡ØFLASH¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª ¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëº£°æ½Õ²Ö¤¬¡ØFLASH¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£²Æ¤é¤·¤¤°áÁõ¤Ç¡¢7¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤êÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢É¬¸«¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤¤¤Þ¤¤¤µ¤¯¤é¡¡26ºÐ¡¡1999Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡T160¡¡¼ñÌ£¡§À±¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¡¢ÍÓ¤ò°¦¤Ç¤ë¤³¤È¡¡ÆÃµ»¡§Æýºñ¤ê¡¡2022Ç¯8·î¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¥¦¥§¥¶ー¥Þ¥Ã¥×½êÂ°¤È¤Ê¤ë¡£2023Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª ¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@imaisakura_¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@imaisakura_¡Ë¤Ë¤Æ
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ðÃÎ¡Û
Ì¤·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¶áÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª
£³.¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¡ô¤èー¤èー¤èー¡×Â´¶È¤Î³²ì¶×è½¤¬¡ØFLASH¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ªµæ¶Ë¥¹¥ì¥ó¥Àー¥Ü¥Ç¥£¤ÇÌ¥Î»
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¡ô¤èー¤èー¤èー¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÌó3Ç¯È¾³èÆ°¤·¡¢º£Ç¯5·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿³²ì¶×è½¤¬¡ØFLASH¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£6¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ç¼«Ëý¤Î¥¹¥ì¥ó¥Àー¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¥é¥¤¥Ö¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤«¤¤¤¬¤³¤È¤ê¡¡23ºÐ¡¡2002Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡¡T162¡¡ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»1Ç¯À¸¤ò·è¤á¤ë¡Ö¹âー¥ß¥¹¥³¥ó2017¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¡ô¤èー¤èー¤èー¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢º£Ç¯¤Î5·î¤ËÆ±¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¡£ÆÃµ»¤Î¥´¥ë¥Õ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¶¦´¶¡¦»²²Ã·¿¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¡ÖGo¡ªGo¡ª¥´¥ë¥Õ½÷»Ò¡×(BS10)¤Ë½Ð±éÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@0112Kako¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@0112kako¡Ë¤Ë¤Æ
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ðÃÎ¡Û
FLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø·¯¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ï¥¿¥·¡Ù¤¬¡Ökokode digital¡Ê¥³¥³¥Ç¥¸¡Ë¡×¡õ³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÈ¯Çä¡ª
£´.¡ØFLASH¡Ù¤¬È¯·¡¡ªÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³ØÂ´¡¦¿·ÅÄÈÞÆà¤¬H¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤ÇÌ¥¤»¤¿¡ª
ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿·ÅÄÈÞÆà¤¬¡ØFLASH¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£8¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢H¥«¥Ã¥×¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¡£6·î¤Ë¸÷Ê¸¼Ò¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ËÜ»ï¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ²¼¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¤ª¾îÍÍ¤Î±ð»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤Ë¤Ã¤¿¤Ò¤Ê¡¡25ºÐ¡¡1999Ç¯11·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡T160¡¦B93(H)W58H88¡¡ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST2021¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¯¡£½Î¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æº£Ç¯4·î¡¢ËÜ»ï¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥åー¡£1st DVD¡Ø¤Ò¤Êº×¤ê¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤Ï¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@hinanitta1113¡Ë¡¢Instagram¡Ê@hinanitta.official¡Ë¤Ë¤Æ
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û
£µ.¡ØD4DJ¡ÙÀ¼Í¥¡¡¤Ä¤ó¤³¤¬¡ØFLASH¡Ù¤ÇÂç¿Í¤Î¿§¹á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢ÈäÏª¡ª
²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØD4DJ¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¡¢DJ¤ä¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ä¤ó¤³¤¬¡ØFLASH¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£±ð¤Ã¤Ý¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥«¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂç¿Í¤Î¿§¹á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤Ä¤ó¤³¡¡T162¡¦B88W62H89¡¡³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢2019Ç¯¤Ë²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØD4DJ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎÕÉñ¶Ê¤Î¡Ö»°Âð°ª°Í¡×Ìò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー¡£ÇÐÍ¥¡¢DJ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¤ò¿®¤¸¤í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÆ°²è¤òÅê¹ÆÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@tsunko_p¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@tsunko_p¡Ë¤Ë¤Æ
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ðÃÎ¡Û
FLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ¤Ä¤ó¤³¡Ø¹õÈ±¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ù¡Ø¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡Ù¡ØìÔÂô¤Ê»þ´Ö¡Ù¤¬³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÈ¯ÇäÃæ
£¶.¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¸µ¥êー¥Àー¿·¾Â´õ¶õ¤¬¡ØFLASH¡Ù¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÈ©¤ò¸«¤»¤¿¡ª
¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Î2ÂåÌÜ¥êー¥Àー¤Ç¡¢2024Ç¯6·î¤ËÂ´¶È¤·¡¢¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿·¾Â´õ¶õ¤¬¡ØFLASH¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÈ©¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¿À¼Ò½ä¤ê¤¬¼ñÌ£¤À¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿À¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤Ë¤¤¤Ì¤Þ¤¤½¤é¡¡25ºÐ¡¡1999Ç¯10·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡T161¡¡2013Ç¯9·î¤Ë¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸¤Ë²ÃÆþ¡£2017Ç¯2·î¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£2023Ç¯11·î¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー2ÂåÌÜ¥êー¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯6·î¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¢¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¡£¼ñÌ£¤Ï¿À¼Ò½ä¤ê¤È¶¥ÁöÇÏ¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£½ÂÃ«¥¯¥í¥¹FM¤ÇËè·îÂè4¿åÍËÆü¡Ø´õ¶õ¤Î²µ½÷¶æ³ÚÉô(¥Ïー¥È)¡Ù(17»þ～17»þ50Ê¬)¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X(¡÷Kisora_Niinuma_)¡¢Instagram(@kisora_niinuma.official)¤Ë¤Æ
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ðÃÎ¡Û
FLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬¶áÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª
