PERSONA¡Ê¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ë¡¢¡ÖPRO of the DX Award 2025¡Ê¾å´ü¡Ë¡×ºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¥«¥Æ¥´¥ê¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥µ¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPERSONA¡×¤Ï¡¢PRONI³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖPRO of the DX Award 2025¡Ê¾å´ü¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢50,000¼ÒÄ¶¤Î·ÇºÜ´ë¶È¤«¤é¡ÔÀ®Ìó¼ÂÀÓ¡Õ¡Ô·ÑÂ³Î¨¡Õ¡Ô¥æー¥¶ーÉ¾²Á¡Õ¤Î3»ØÉ¸¤ò¤â¤È¤Ë¾å°Ì10¡ó¤òÍ¥½¨¾Þ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¹â¤¤À®²Ì¤ò¼¨¤·¤¿1¼Ò¤ËºÇÍ¥½¨¾Þ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖPERSONA¡×¤Ï¡¢µá¿ÍºîÀ®¤«¤é¸õÊä¼Ô´ÉÍý¡¦Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤··ÑÂ³Î¨Ìó99¡ó*¤ò¸Ø¤ëºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊATS¡Ë¤Ç¤¹¡£
*2025Ç¯7·îËö»þÅÀ
<¼ç¤ÊÆÃÄ§>
- ÇÞÂÎ¼«Æ°Ï¢·È¡Ê600ÇÞÂÎ¡¿99¡óÌÖÍå¡Ë¡§±þÊç¾ðÊó¤òÂ¨»þ¤Ë°ì¸µ²½¤·¡¢ÆþÎÏ¹©¿ô¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼«Æ°ÆüÄøÄ´À°¡õ¥«¥ì¥ó¥ÀーÏ¢·È¡§Google¡¿Outlook¤ÈÆ±´ü¤·¡¢ÌÌÀÜÆüÄø¤ÎÄ´À°¤ò´°Á´¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£
- AI¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡§60Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Çー¥¿²òÀÏ¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¤Î³èÌö³ÎÅÙ¤ä¸ýÀâ¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£
- ¹âµ¡Ç½¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡§18¹àÌÜ¤Î¥¯¥í¥¹Ê¬ÀÏ¤äÌÌÀÜ´±ÊÌ¥ì¥Ýー¥È¤ÇºÎÍÑKPI¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
