¡ØÌî¸ý½Î¡Ù9·îÅÙ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñ&¸òÎ®²ñ¤Î¥²¥¹¥È¤¬·èÄê¡ªÎáÏÂ¤Î¸×¡¦ÌÐÌÚÅ¯Ìé»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¡¦¥Óー¡¦¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸ý¸ù»Ê¡¢°Ê²¼CBT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢µ¯¶ÈÆÃ²½·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿¸ÜÌä¥µー¥Ó¥¹¡ØÌî¸ý½Î¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ) ¤Ë·îÎã¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¸×¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥Ê¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ÂåÉ½¤ÎÌÐÌÚ Å¯Ìé»á¤ò¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë·Þ¤¨¡¢·Ð±Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ìî¸ý½Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¤È¤Ï
¡ØÌî¸ý½Î¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æþ½Î¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖµÁ¤äÊÉÂÇ¤ÁÁêÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëè·î1²ó¡¢²ñ°÷Æ±»Î¤¬Ä¾ÀÜ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢Ìî¸ý¹ÖµÁ¡¦¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥Á¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¸òÎ®²ñ¤Î4¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¼Ô¡¦µ¯¶È²È¡¦»ö¶È¿ä¿Ê¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤ÎÃÎ¸«¤ò¸ò´¹¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÌî¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤ÏËè·îÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢9·î¤ÏÎáÏÂ¤Î¸×¤Ç¤â³èÌö¤·¡Ö¥â¥Æµ¯¶È½Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡×¤ò³«¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚÅ¯Ìé»á¤ÎÅÐÃÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£9·î25Æü³«ºÅ²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×ÌÐÌÚÅ¯Ìé¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ
Ï¢Â³µ¯¶È²È¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¡¢M&A¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÇäµÑ¤â·Ð¸³¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Î·Ð±Ä¼Ô¡ÖÌÐÌÚÅ¯Ìé¤µ¤ó¡×¤¬ÆÃÊÌ¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¸òÎ®²ñ¤Î»þ´Ö¤ËÌ¾»É¸ò´¹¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®²ñ
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ò¤È´ÊÃ±¤Ê¿©»ö¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¸òÎ®»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìî¸ý¤ä¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î²ñÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦µ¯¶È²È¡¦»ö¶È¿ä¿Ê¼Ô¤Ê¤É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤ä¿·¤¿¤Ê¶¨¶ÈÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00～22:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§CBT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥ºËÜ¼Ò¡Ê½©ÍÕ¸¶¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§Ìî¸ý½Î²ñ°÷
ÆâÍÆ¡§Ìî¸ý¹ÖµÁ¡Ü¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥Á¡Ü¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ü¸òÎ®²ñ
»²²ÃÊýË¡¡§Ìî¸ý½ÎÆþ²ñ¸å¡¢ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤è¤ê¿½¹þ¤ß
¢ª¤´Æþ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lounge.dmm.com/detail/9106/
¢£¡ØÌî¸ý½Î¡Ù¤È¤Ï¡©
¡ØÌî¸ý½Î¡Ù¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¡¦¿ÍÌ®¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Ç¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È·è¤á¡¢7ÅÙ¤ÎÅ¾¿¦¤ò·Ð¤ÆÇ¯¾¦100²¯±ß´ë¶È¤ò°ìÂå¤ÇÃÛ¤¤¤¿µ¯¶È²È¡¢Ìî¸ý¸ù»Ê¤¬¼çºË¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¦¥É·¿¸ÜÌä¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÌî¸ý¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡¤ä»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¦¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¸ÜÌä¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¸ÜÌä¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·Ð±Ä²ÝÂê¤ä¤ªÇº¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
