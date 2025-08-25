°¦¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£¥¢¥¤¥Õ¥ë¡¡¿·TVCM¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤±§Ãè¿Í½÷¾¡×ÊÓ8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï
¥¢¥¤¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡ÅÄ¸÷½¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥¤¥Õ¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢TVCM¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿½÷¾¡×¥·¥êー¥ºÂè27ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤±§Ãè¿Í½÷¾¡×ÊÓ¤ò2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¿·CM¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ûー¥à¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡¢X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Î¥âー¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤±§Ãè¿Í½÷¾¤«¤é¡¢ÃÏµå¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤Ï¡©
¢£CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡§¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤±§Ãè¿Í½÷¾¡×ÊÓ30ÉÃ
½Ð±é¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂçÃÏ¿¿±û¡¢º£Ìî¹À´î
Êü±Ç³«»ÏÆü¡¡¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë
ÊüÁ÷ÃÏ°è¡¡¡¡¡§Á´¹ñ
»ëÄ°ÍÑURL ¡§https://youtu.be/uq9Z99rW7zg
¢£¥¹¥Èー¥êー¥Üー¥É
¢£¥¢¥¤¥Õ¥ë¡¡¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://www.aiful.co.jp/
¢£¥¢¥¤¥Õ¥ë¡¡CM¥®¥ã¥é¥êー
https://www.aiful.co.jp/statement/cm/
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¾Î
¿·CM¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë00¡§00～2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢£±þÊçÊýË¡
1. £Ø¤Ç¥¢¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@aiful_promotion)¤ò¥Õ¥©¥íー¡£
¥¢¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈURL : https://x.com/aiful_promotion/
2. ¥¢¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥ê¥×¥é¥¤¤¬ÆÏ¤ÃêÁª·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¥ê¥×¥é¥¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿Êý¤ÏÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É¬¤º¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¤ßÅöÁª¥ê¥×¥é¥¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¾ÞÉÊ¾ðÊó¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÞÉÊ¡¿ÅöÁª¿Í¿ô
¥Ûー¥à¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ê50Ì¾ÍÍ¡Ë