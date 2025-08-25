¡É¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡É¤È»×¤ï¤º¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¿¼·¡¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Solutions¡Ù ¡¢YouTube¤ÇÇÛ¿®³«»Ï
The Breakthrough Company GO¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò »°±º¿ò¹¨¡¢°Ê²¼GO¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Solutions¡Ù¤òYouTube¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Âè°ìÏÃ¤Ï8·î24Æü19»þ¤Ë¹¹¿·¡£°Ê¹ßËè½µÆüÍËÆü¤Î19»þ¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤éÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä´ë²è¤Î¼ï¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î»Å»ö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe Solutions¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä»ñËÜÎÏ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢°ì¤Ä¤Ç¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¡È¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡É¤È¸À¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²ò·èºö¡Ä¡£¡ØThe Solutions¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Îµ°À×¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡ÚIssue¡Û¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡© A but B¤Î¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈÄ¶´¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡©¡×
¡ÚChallenge¡Û¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤ò»î¤ß¤¿¤«¡© ¥È¥é¥¤¤Îµ°À×¡£
¡ÚSolutions¡Û¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤«¡©
¡ÚResult¡Û¤É¤ó¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤«¡© ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¡©
¤Î4¤Ä¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡¢GO¤Î¹Êó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿·R25¤ÎÉûÊÔ½¸Ä¹¡¢¡Ø¤¸¤ß¤ó¤Èー¤Þ¤¬¤¸¤ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅ·Ìî½ÓµÈ¡£¸Åº£ÅìÀ¾¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÆüÍËÆü¤ÎÌë¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬ÌÀÆü¤«¤é¤Î»Å»ö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤È¤Ê¤ë8·î24Æü19»þ¤Ï¡¢¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÈôÌöÅª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢2020Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥Í¥¹¥ìÆüËÜ(³ô)ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤ò¶Ð¤á¤¿¹â²¬¹À»°»á¡£¡Ö¡ÈÂ¾¼Ò¤Î¥Þ¥Í¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¡Ö¡È¤º¤Ã¤È±¦¸ª²¼¤¬¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¤òV»ú²óÉü¤µ¤»¤¿ÈëÌ©¡×¤ò¡¢º¬·¡¤êÍÕ·¡¤ê»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Î»Å»ö¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ë¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
◼︎ÊÔ½¸Ä¹¡¦Å·Ìî½ÓµÈ¥³¥á¥ó¥È
»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Ç¡¢¤À¤±¤É°ì¶Ú¤Î¡Ö²ÝÂê²ò·è¡×¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¡¢¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä¥¹¥Èー¥êー¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤°¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»×¹Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
◼︎The Breakthrough Company GOÂåÉ½¡¦»°±º¿ò¹¨¥³¥á¥ó¥È
¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤ò¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Âè1ÏÃ¡Ö¡Ú±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡Û¡È¹¹ð½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡É¤Ï¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¡©¥ì¥¸¥§¥ó¥É¹â²¬¹À»°¤Î¡Ö¥Þー¥±»×¹Í´°Á´²òÀâ¡×¡×
URL¡§https://youtu.be/OFmcLJ_vvHA
¢§º£¸å¤ÎÇÛ¿®Í½Äê
°Ê¹ß¡¢ÍÌ¾´á¶ñ¥áー¥«ー¤äÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Î»öÎã¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ë²ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
The Solutions
¡ØThe Solutions¡Ù¤Ï¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡á¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ò½¸¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢
¡¦»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥É¥é¥Þ
¡¦¤¹¤°¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î»×¹Í
¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ëè½µÆüÍËÆü¡¢Ìë19»þ¤Ë¹¹¿·Í½Äê¡£
·îÍËÆü¤«¤é¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë»Å»ö¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¹¹¿·¡§Ëè½µÆüÍËÆü19»þ
The Breakthrough Company GO ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊÑ²½¤ÈÄ©Àï¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2017Ç¯¤ËÈ¯Â¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¼´¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤«¤é¡¢³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤òÁ´ÈÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£ÍýÁÛÏÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊÑ²½¡¦À®Ä¹¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡ー¥à¡£
https://goinc.co.jp/