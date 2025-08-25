Rehab¡¢¥¨ー¥¶¥¤¡¢ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¤¬¹âÎð¼Ô¤ÎÄã±ÉÍÜ¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÏ¢·È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒRehab for JAPAN¡ÊÅìµþÅÔ¡¢°Ê²¼ Rehab¡Ë¡¢¥¨ー¥¶¥¤³ô¼°²ñ¼Ò hhceco»ö¶ÈÀïÎ¬Éô¡ÊÅìµþÅÔ¡¢°Ê²¼ ¥¨ー¥¶¥¤¡Ë¡¢ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¡¢°Ê²¼ ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¡Ë¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÄã±ÉÍÜ¾õÂÖ¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤Î¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡ÖÄã±ÉÍÜ¡×¤ä¡ÖÄã±ÉÍÜ¤Î¶²¤ì¤¢¤ê¡×¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÄã±ÉÍÜ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÎÏÄã²¼¤Ê¤É¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºßÂð¤ÇÊë¤é¤¹¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Áá´ü¤ÎÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢²ð¸î»ö¶È½ê¤Î¸½¾ìÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±ÉÍÜ¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È²Ã»»¤Î¼èÆÀ¤È¹âÎð¼Ô¤ÎÄã±ÉÍÜ²þÁ±¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Rehab¤¬Äó¶¡¤¹¤ëICT¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¿¦¼ï¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¸þ¾å¤È·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î±ä¿¡¢¤µ¤é¤Ë²ð¸î¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥±¥¢¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢3¼Ò¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ²¼¤Ç¡¢ÄÌ½ê²ð¸î¡Ê¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö±ÉÍÜ¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ê±ÉÍÜ²Ã»»¡Ë¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ²Ã»»¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È²ð¸î¿¦°÷Åù¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤´¤È¤ÎÄã±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ½ê²ð¸î¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÉÔÂ¡¢¸ÄÊÌÀ¤Î¹â¤¤¥±¥¢¥×¥é¥ó¤ÎºîÀ®¤ä¸üÏ«¾Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ëLIFE¡Ê²Ê³ØÅª²ð¸î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ø¤Î¥Çー¥¿Äó½Ð¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³ÉéÃ´¤È¤¤¤Ã¤¿²ð¸î¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ÎÆ³Æþ¤äICT¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙÏ·¿ÍÊÝ·ò·ò¹¯Áý¿ÊÅù»ö¶È ICT Åù¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºßÂð¹âÎð¼Ô¤Î ±ÉÍÜ¡¦¿©À¸³è»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ»ö¶È Êó¹ð½ñ¡Ê2023Ç¯3·î ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
https://jpn.nec.com/profile/sdgs/case/pdf/health_promotion_elderly_report01.pdf
ÂåÉ½¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒRehab for JAPAN¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Âçµ×ÊÝÎ¼
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¨ー¥¶¥¤¼Ò¤ÈÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÌ½ê²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Î¶¦Æ±¼Â¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½·±Îý¡¦¸ý¹Ð¥±¥¢¡¦±ÉÍÜ¤Î°ìÂÎÅª¤Ê¼èÁÈ¤È·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¡ÊMCI¡Ë¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸î¹âÎð¼Ô¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ¸³èµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤È¸½¾ì¤Ëº¬º¹¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒRehab for JAPAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒRehab for JAPAN
ÁÏÎ©¡§2016Ç¯6·î10Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Âçµ×ÊÝ¡¡Î¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Ê³ØÅª²ð¸î¥½¥Õ¥È¡ÖRehab Cloud¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥µー¥Ó¥¹¡ÖRehab Studio¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢AIÅù¤òÍÑ¤¤¤¿²ð¸î´ØÏ¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¸¦µæ³«È¯
URL
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://rehabforjapan.com/
Rehab Cloud¡§https://rehab.cloud/
Rehab Studio¡§https://rehabstudio.online/
ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦¹æ¡§ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
ÁÏÎ©¡§1972Ç¯9·î25Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Î©ÎÓ¡¡¾¡Èþ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µë¿©¤Î¼õÂ÷¶ÈÌ³¡¢°åÎÅÍÑ¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢µë¿©¡¦ÊÛÅö¡Ê¿©ÂðÊØ¡Ë¤ÎÇÛ¿©¶È¡¡Åù
URL¡§https://www.nifs.co.jp/
¥¨ー¥¶¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¨ー¥¶¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ÈÀ¸³è¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤òÂè°ìµÁ¤Ë¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Êhhc¡Ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢¤³¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¿Í¡¹¤Î¡Ö·ò¹¯Í«Î¸¤Î²ò¾Ã¡×¤ä¡Ö°åÎÅ³Óº¹¤ÎÀ§Àµ¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÁ±¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸¦µæ³«È¯¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇäµòÅÀ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Á¡¢ÀïÎ¬Åª½ÅÍ×ÎÎ°è¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡Ö¿À·ÐÎÎ°è¡×¡Ö¤¬¤óÎÎ°è¡×¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤¼À´µÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Ê¿·Ìô¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2021Ç¯4·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖEWAY Future & Beyond¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¹×¸¥¤¹¤Ù¤¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¼çÌò¤ò°åÎÅÎÎ°è¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆü¾ïÎÎ°è¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Â¾»º¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¡ÖÀ¸¤¤¤ë¡×¤ò»Ù¤¨¤ëhhc eco¡ÊhhcÍýÇ°¡Ü¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨ー¥¶¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢https://www.eisai.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈX(https://x.com/Eisai_SDGs)¡¢LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/eisaiglobal/)¡¢Facebook(https://www.facebook.com/EisaiGlobalJp/)¤Ç¤â¾ðÊó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£