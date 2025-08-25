¡ÚMUFG¡ÛMUFG PARK¤Î¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤¬ÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡Ê°Ê²¼¡¢MUFG¡Ë¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë»ÜÀß¡ÖMUFG PARK¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡×¤¬¡¢Âè51²óÅìµþ·úÃÛ¾Þ¡Ê¢¨¡Ë¤ÇÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¡ÊÆÃÊÌ¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MUFG¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Ù³°¤Ç70 Ç¯°Ê¾å¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÎÐÃÏ¤ò¡ÖPARK¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Quality of Life¤òÄÉµá¤Ç¤¤ëµòÅÀ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¡ÖMUFG PARK¡×¤È¤·¤Æ°ìÈÌ³«Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¿´¤Ë¤ª¤±¤ëµ®½Å¤ÊÎÐ´Ä¶¡ÊNature¡Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦·ò¹¯Áý¿Ê´Ä¶¡ÊSports¡Ë¡¢¸òÎ®¡¦¸ò´¿´Ä¶¡ÊCommunication¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¨¥ê¥¢¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢¹¤¤¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡×¤Ï¡¢¡Ø¡ÖËÜ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿Í¡×¤È½Ð²ñ¤¦¾ì¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÀ²½¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÂ¢½ñ¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Î´óÂ£ËÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿´óÂ£¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¹â¤µ4m¤ÎÊÉÌÌËÜÃª¡Ö¿¹¤ÎËÜÃª¡×¤òÀßÃÖ¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇËÜ¤ò»ý¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦±¿±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢·úÃÛ·ÁÂÖ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ø±à¤È°ìÂÎ¤Ç¡¢½á¤¤¤Î¤¢¤ëÆÉ½ñ¥¹¥Úー¥¹¤òÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MUFG¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤ò¡ÖÀ¤³¦¤¬¿Ê¤à¥Á¥«¥é¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤ÈÄê¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬¼¡¤Ø¡¢Á°¤Ø¿Ê¤à¥Á¥«¥é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤ò´ë¶È³èÆ°¤Î»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âMUFG PARK¤È¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î¸òÎ®¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¡ÖÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤¬¿Ê¤à¥Á¥«¥é¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÅìµþ·úÃÛ¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔ·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¶¨²ñ¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡§¸ÅÃ« À¿¾Ï¡Ê¤Õ¤ë¤ä ¤Î¤Ö¤¢¤¡Ë¤Ï¡¢´ØÅì¹Ã¿®±ÛÃÏÊý¤ÎÍ¥¤ì¤¿·úÃÛºîÉÊ¤ÎÉ½¾´¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë·úÃÛ¤ÈÅÔ»Ô¤Î·úÀß¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ·úÃÛµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÃÏ°è´Ä¶¤ÈÀ¸³èÊ¸²½¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾Þ¡£Âè51²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï67ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¿³ºº¤ò´Þ¤àÊ£¿ôÃÊ³¬¤ÎÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ³Æ¾Þ¤¬·èÄê¡£
¢£MUFG PARK¡¿¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/79050/table/125_1_699cb0a86c215fa935348c761ceb218f.jpg?v=202508270256 ]