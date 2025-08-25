Wantedly¤¬Áª¤Ö¡ÖBEST TEAM NOMINATION 100¡×¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¤¬Áª½Ð
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÅÄ Íµ°ìÏ¯¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãç ¶Ç»Ò¡¢°Ê²¼¡Ö¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー¡×¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖWantedly Awards 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÐÏ¿´ë¶ÈÌó40,000¼Ò¤ÎÃæ¤«¤éºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢£²ÅÙÏ¢Â³¤Ç¡ÖBEST TEAM NOMINATION 100¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎWantedly¥Úー¥¸¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://www.wantedly.com/companies/findy¡Ë
¢¡¡ÖBEST TEAM NOMINATION 100¡×¤È¤Ï
¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー¤¬Áª¤Ö¡¢2024Ç¯8·î～2025Ç¯7·î¤ËWantedly¤Ç¶¦´¶ºÎÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿´ë¶È100¼Ò¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢Wantedly¤ÎÅÐÏ¿´ë¶ÈÌó40,000¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¶¦´¶ºÎÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤Ç¡¢Áí¹çÅª¤ÊºÎÍÑÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Í¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿´ë¶È¤¬¡ÖBEST TEAM NOMINATION 100¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBEST TEAM NOMINATION 100¡×¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://fuze.wantedly.com/¡Ë
¢¡ºÎÍÑ¾ðÊó
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¤Ç¤Ï¡¢¿·Â´¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤òÌä¤ï¤ºÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2016Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Åö¼Ò¤Ï¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¡¦ÁÈ¿¥¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢IT/Web¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖFindy¡×¡¢¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¤Ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖFindy Freelance¡×¡¢·Ð±Ä¤È³«È¯¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°ÀïÎ¬»Ù±çSaaS¡ÖFindy Team+¡Ê¥Áー¥à¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡¢³«È¯¥Äー¥ë¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¡ÖFindy Tools¡×¡¢µÚ¤Ó¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFindy Conference¡×¤Î5¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎß·×²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¤ÏÌó22Ëü¿Í¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¤Î3,500¼Ò¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ë
¤Þ¤¿¡Öµ»½ÑÎ©¹ñÆüËÜ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀßÎ©¼ñ°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥É¿Ê½Ð¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ç¤â¡ÖFindy Team+¡×¤òÅ¸³«¡£´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜÈ¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤ÎIT´ë¶È¤ò1¼Ò¤Ç¤âÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÅö¼Ò¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò / Findy Inc.
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2¡¡¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー 5³¬
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ÅÄ Íµ°ìÏ¯
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://findy.co.jp/
- IT/Web¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖFindy¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)
¡Ê¢¨¡ËFindy Å¾¿¦¡¢Findy Freelance¡¢Findy Team+¡¢Findy Tools¡¢Findy Conference ¤Î5¥µー¥Ó¥¹Îß·×¤Ç¤ÎÅÐÏ¿´ë¶È¿ôµÚ¤Ó²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢1¼ÒËô¤Ï1Ì¾¤ÎÊý¤¬Ê£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£