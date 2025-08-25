¡ÚÀ¤³¦½é¡ÛGreen Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à ¥¢¥ó¥¶¥ó¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿åÅÄÍ³Íè¤Î¥á¥¿¥ó¥¬¥¹ºï¸º¤Ë¤è¤ëVerra VM0051¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤ò³«»Ï
¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ùー¥¹¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGreen Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçËÌ½á¡¢°Ê²¼¡§Green Carbon¡ÊÆÉ¤ß¡§¥°¥êー¥ó¥«ー¥Ü¥ó¡Ë¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à ¥¢¥ó¥¶¥ó¾Ê¤Ë¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿åÅÄ¤Ë¤ª¤±¤ëAWDµ»½Ñ¢¨1 Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¥á¥¿¥ó¥¬¥¹ºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê°Ê²¼¡§ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤¬2025Ç¯8·î12Æü¤è¤êÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Green Carbon¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´¡¢¿åÅÄ¡¢¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¿¢ÎÓ¡¢µí¤Î¥²¥Ã¥×ºï¸º¡¢¥Ð¥¤¥ªÃº¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ°è¤Î¼«Á³»ñ¸»¤ÎÆÃÀ¤ËÅ¬¤·¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ÒÀ±¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¬ÃÏÁªÄê¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯2·î3Æü¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥«ー¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È´ð½à´ÉÍýµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëVerra¤Ï¡¢°ð¤ï¤é¢¨3¤«¤é¤Î¥á¥¿¥ó¥¬¥¹ºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ëVerified Carbon Standard¡ÊVCS¡Ë¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÐÏ¿¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊýË¡ÏÀ¤ÎÆâÉôÃæ´Ö¥ì¥Ó¥åー¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ´À°¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2025Ç¯2·î28Æü¡¢¡¡¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈ¯¹Ô´ð½àVCS¤Ï¡¢°ðºî¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ðºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ëÃºÁÇ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊýË¡ÏÀ¡ÖVM0051 Improved Management in Rice Production Systems¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢À©ÅÙ¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¤ÎÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Green Carbon¤¬¥¢¥ó¥¶¥ó¾Ê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVerra¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼õÍý¤µ¤ì¡¢Æ±¼ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤ÎÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥¶¥ó¾Ê¤Ç¤Ï¡¢Ìó100¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¿åÅÄ¤ÇÄÌÇ¯3ºî´ü¤Î¼Â¾Ú¤¬½ªÎ»¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¤ÇÌó11Ëü6,000¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢Ìó400Ëü¥È¥ó¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î12Æü¤Ë¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡»¿åÅÄ¤Ë¤ª¤±¤ëAWDµ»½ÑÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥¶¥ó¾Ê¤Ç¤Î¥á¥¿¥ó¥¬¥¹ºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
ID¡§5649
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¥¢¥ó¥¶¥ó¾Ê
»²²Ãµ¡´Ø¡§
¥Ù¥È¥Ê¥àÂ¦¡§CLRRI¡ÊCuu Long delta Rice Research Institute¡Ë
CTU¡ÊCan Tho University¡Ë
ÆüËÜÂ¦¡¡¡¡¡§Green Carbon³ô¼°²ñ¼Ò
¸¡¾Ú¤ÎÂè»°¼Ôµ¡´Ø¡ÊTPE¡Ë¡§EPIC Sustainability Services Pvt. Ltd.
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»ÏÆü¡§2025Ç¯8·î1Æü
±¿ÍÑÍ½Äê´ü´Ö¡§7Ç¯´Ö(½é´ü¥µ¥¤¥¯¥ë)
Å¬ÍÑÊýË¡ÏÀ¡§VM0051 Improved Management in Rice Production Systems, v1.0
¢¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Green Carbon¤¬¼çÆ³¤·¡¢¸½ÃÏ¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëCLRRI¡¢CTU¤ÈÏ¢·È¤·¡¢An Giang¾ÊDAE(Department of Agriculture and Environment)¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢³«È¯¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î6Æü¤Þ¤Ç°Õ¸«Êç½¸¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2025Ç¯11·î¤è¤êËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬³«»Ï¡¢7Ç¯´Ö¤Î±¿ÍÑ(½é´ü¥µ¥¤¥¯¥ë)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤Î»»Äê¤Ë¤Ï¡¢VerraÇ§ÄêÊýË¡ÏÀ¡ÖVM0051 Improved Management in Rice Production Systems, v1.0¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¸¡¾Ú¤ÏÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëEPIC Sustainability Services Pvt. Ltd.¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®ÍêÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿ÍÑ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¥¢¥ó¥¶¥ó¾ÊDAE¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ÎÍÍ»Ò
¡»¥¢¥ó¥¶¥ó¾Ê¿åÅÄÊà¾ì¤Î¥¬¥¹·×Â¬¤ÎÍÍ»Ò
¡»CTUÂç³ØÆâ¤Î¥¬¥¹²òÀÏÁõÃÖ
¢¨1¡§AWDµ»½Ñ
´ÖÃÇÞõÞô¡ÊAWD¡Ë¤Ï¿åÅÄ¤Î¿å°Ì¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¿ôÆü¤ª¤¤ËÆþ¿å¤È¼«Á³´¥Áç¤ò·«¤êÊÖ¤¹¼êË¡¤Ç¤¹¡£Ï¢Â³Åª¤ÊÆþ¿å¤ËÈæ¤Ù¡¢¿å»ÈÍÑÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿å»ñ¸»¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Green Carbon ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçËÌ ½á
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®2-3-2 È¾Â¢ÌçPREX North 9F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2019Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½ÐÈÎÇä»ö¶È¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢´Ä¶´ØÏ¢»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶ÈµÚ¤ÓESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://green-carbon.co.jp/
¢¡Green Carbon Japan Vietnam,Ltd
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçËÌ½á
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§
Tầng 10, Toa nha Nexus, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Bến
Nghe, Quận 1, Thanh phố Hồ Chi Minh, Việt Nam
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½ÐÈÎÇä»ö¶È¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢´Ä¶´ØÏ¢»ö¶È
¢¡Green Carbon»ö¶È¾Ò²ð
Green Carbon¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÅÐÏ¿¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢ESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÅ¸³«ÎÎ°è¤ÏÆüËÜ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆîÊÆ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê¿åÅÄ¡¢¥Ð¥¤¥ªÃº¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¡¢¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¿¢ÎÓ¡¢µí¤Î¥²¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¿åÅÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙÆüËÜ½é¡¦ºÇÂçµé¡ÊÌó6,220t¡Ë¤Ç¿åÅÄ¤ÎJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÏÌó40,000ha¡ÊÌó80,000t¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÐÏ¿¡¦¿½ÀÁ¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖAgreen(¥¢¥°¥êー¥ó)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¿½ÀÁÅÐÏ¿»þ¤Ë¤«¤«¤ë¼êÂ³¤¤ä½ñÎàºîÀ®¤Ê¤É¤ò´ÊÎ¬²½¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¼Ô¤Î¹©¿ô¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
