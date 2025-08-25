¥«¥ª¥Ê¥Ó¡Ö¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡×²ÃÌÁ¼Ò¿ô¤¬500¼Ò¤òÆÍÇË
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§º´Æ£ ´²Ç·¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±´ë¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢²ÃÌÁ¼Ò¿ô¤¬500¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¡Ö¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤Ï
¡¡¿Íºà¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¿Íºà¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨¶È¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Ìò³ä¤Ë±þ¤¸¤¿Ï¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¼Ò¤Î¿Íºà³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥Í¥¯¥È¥Ñー¥È¥Êー¡§¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤äAPIÏ¢·È¤Ê¤É
- ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¶¦Æ±¸¦µæ¤Ê¤É
- ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¡§¿Í»ö¡¢¿Íºà¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
- ¥»ー¥ë¥¹¥Ñー¥È¥Êー¡§ÈÎÇäÎÎ°è¤ÎÀïÎ¬ÅªÏ¢·È
¢£¡¡¹â¤¤¥Ëー¥º¤òÇØ·Ê¤ËÏ¢·È¤¬µÞ¿¤¹¤ë¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥Ñー¥È¥Êー¡×
¡¡³Æ¼Ò¤ÇÊ£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³èÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ºÇ¤âÃíÎÏ¤¹¤ëÎÎ°è¤È¤·¤Æ¡¢APIÏ¢·È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥Ñー¥È¥Êー¡×¤¬µÞ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Îò»Ë¤¬¸Å¤¯´ë¶È¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤¬¹â¤¤µëÍ¿´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢É¾²Á¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Êó½·À©ÅÙ¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶È³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤ß¤¬°Û¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ã±ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯BPO¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢³Æ¼Ò¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ï¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³Æ¼Ò¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ö¥êー¥É¡×¤Î»ÑÀª¡ä
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤ä¶ÈÌ³ÂÎÀ©¡¢²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½ÀÆð¤ËÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ö¥êー¥É¡×¤Î¹Í¤¨¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íºà¥Ëー¥º¤¬Ê£»¨²½¡¢¹âÅÙ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ê¿Í»ö»Üºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤ò»ý¤Æ¤ë´Ä¶¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÂæ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢HR¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÏ¢·È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³èÍÑ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëºî¶È¹©¿ô¡¢¥ê¥¹¥¯¡¢¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤ò·Ú¸º¤¹¤ëiPaaS¢¨¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤â¿Ê¤á¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨iPaaS¡Ê¥¢¥¤¥Ñー¥¹¡Ë¡§¡ÖIntegration Platform as a Service¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¡¦Åý¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¤³¤È¡£
¢£¡¡¡Ö¿Íºà¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÁÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤Î¿Íºà¾ðÊó¤ò°ì¸µÅª¤Ë½¸Ìó¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤¬¤½¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ²ÄÇ½¤Ê²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Çー¥¿¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¡¢ÁÈ¿¥²ÝÂê¤ÎÈ¯¸«¤äÅª³Î¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¿Í»öÀïÎ¬¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤«¤é¼Ò²ñ¤Î»ÅÍÍ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î²¼¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ä¥¹¥¥ë¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼«Î§¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ´ë¶È¿ô4,000¼Ò°Ê¾å¢¨¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¦¥à¥á¥¤¥È¡×¤äÍ½¼Â´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥è¥¸¥Ä¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨2024Ç¯12·îËö»þÅÀ
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 38F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2008Ç¯5·î27Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO º´Æ£ ´²Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¦¥à¥á¥¤¥È¡×¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¦¥à¥á¥¤¥È¶ÐÂÕ¡×¡¢Í½¼Â´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥è¥¸¥Ä¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È
²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://corp.kaonavi.jp/