CData Arc ¤¬2025Ç¯Info-Tech ESB Data Quadrant ¤Ë¤ª¤¤¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥êー¥Àー¤ËÇ§Äê
2025Ç¯8·î25Æü - CData Software Japan ¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Îー¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡¢ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷ ¿¦Ì³¼¹¹Ô¼Ô¡§É¥ÅÄ ·½²ð¡¢°Ê²¼CData¡Ë¤Ï¡¢¡ØCData Arc(https://arc.cdata.com/jp)¡Ù¤¬2025Ç¯Info-Tech Enterprise Service Bus¡ÊESB¡ËData Quadrant(https://jp.cdata.com/resources/infotech-esb-data-quadrant-report-2025/) ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ê¥êー¥Àー¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Áí¹çÉ¾²Á¥¹¥³¥¢10ÅÀÃæ8.4¡¢¿ä¾©²ÄÇ½À94%¡¢Net Emotional Footprint +94 ¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Microsoft Azure Service Bus¡¢Amazon EventBridge¡¢Mulesoft ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇEDI¡ÊÅÅ»Ò¥Çー¥¿¸ò´¹¡ËÏ¢·È¤È¥»¥¥å¥¢¤ÊMFT¡Ê¥Þ¥Íー¥¸¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷¡ËÊ¬Ìî¤Ç»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÏCData Software ËÜ¼Ò¤Îµ»ö(https://www.cdata.com/blog/arc-esb-dataquadrant-champion-2025)¤ÎËÝÌõ¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jp.cdata.com/resources/infotech-esb-data-quadrant-report-2025/
EDI ¤È¥»¥¥å¥¢¤ÊMFT ¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±ÛÀ¤¬É¾²Á¤Î·è¤á¼ê
Áí¹çÉ¾²Á¥¹¥³¥¢8.4 ¤Ê¤É¤Î¹â¤¤É¾²Á¤Ï¡¢CData ¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ûÃÎ¤Î»ö¼Â¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢CData Arc ¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢½ÀÆðÀ¡¢¥µ¥Ýー¥È¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥â¥À¥ó¤«¤Ä³ÈÄ¥²ÄÇ½¤ÊB2B ¥Çー¥¿¸ò´¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÂî±Û¤·¤¿²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£CData Arc ¥Áー¥à¤ÎÀ½ÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢À½ÉÊÀïÎ¬¤È²þÁ±Î¨¤ËÂÐ¤¹¤ë82% ¤ÎËþÂÅÙÉ¾²Á¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥«¥Æ¥´¥êーÆâ¤ÎÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖInfo-Tech ESB Quadrant ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢EDI ¤ª¤è¤Ó¥»¥¥å¥¢¤ÊMFT ¤ÎÊ£»¨À¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸ÜµÒ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈCData Arc ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎZak Reynolds ¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éAI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥¿¥Çー¥¿Ãê½Ð¤È¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢CData Arc ¤Ï»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÂçµ¬ÌÏ´Ä¶¤Ç¤Î¿®ÍêÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡×
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥â¥À¥ó¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹
²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¡¢CData Arc ¤ÏÊ£»¨¤ÊÏ¢·È¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î¹½ÃÛ¤È±¿ÍÑ¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥íー¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡§½èÍý¤ÎÊ¬´ô¡¢¾ò·ïÊ¬´ô¡¢¥¨¥éー¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢³«È¯¼Ô°Ê³°¤Î¿Í¤âÊ£»¨¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¹½ÃÛ²ÄÇ½¤Ë¡£2025Ç¯¤ÎQ2(http://jp.cdata.com/news/20250717-arc-v25-2)¤Ë¤Ï¥á¥¿¥Çー¥¿ÂÐ±þ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÊ¸Ì®¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Ä¾´¶Åª¤ÊUI ¤È¥»¥¥å¥¢¤Ê¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§2024Ç¯Q4(http://jp.cdata.com/news/20241224-arc-v24-3)¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊUX ºþ¿·¤ò¼Â»Ü¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥»¥¥å¥¢¤Ê¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³Æ¼ïµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¼è°úÀè¥Ñー¥È¥Êー¤Î°ì¸µ´ÉÍý¡§2025Ç¯Q1¥ê¥êー¥¹(http://jp.cdata.com/news/20250411-arc-v25-1)¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÀßÄê¡¢¾ÚÌÀ½ñ¡¢¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢B2B ¤Î¼è°úÀè¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ø·¸¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤³¤Î°ì¸µ´ÉÍýµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÄê¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¤ò¸º¤é¤·¡¢Ê£»¨¤ÊB2B ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢Info-Tech ¥ì¥Ýー¥È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÄ¾´¶À¤Ç83%¤ÎÉ¾²Á¡¢´ÉÍý¤ÎÍÆ°×¤µ¤Ç84%¤ÎËþÂÅÙ¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢¤ÈÄ¾ÀÜÁê´Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê²½¤¹¤ëÏ¢·È¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºB2B Ï¢·È¤Î¥Ëー¥º¤Ï¡¢Excel¡¢ CSV ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÏ¢·È¤ä½¾Íè¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CData Arc ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½ÉÊ¤ò¥æー¥¶ー¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥×¥í¥¤¥á¥ó¥È¡§¥â¥À¥ó¤Ê´Ä¶¤Ç¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- REST API ¥³¥Í¥¯¥¿ー¡§2025Ç¯Q1(http://jp.cdata.com/news/20250411-arc-v25-1)¤è¤ê¡¢CData Arc ¤ÏSwagger ¥¤¥ó¥Ýー¥È¤È¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤ÊÀßÄê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¤°Õ¤ÎREST API ¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤«¤Ä´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¡¢EDI ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÏ¢·ÈÊýË¡¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
- Êñ³çÅª¤Ê´ÉÍýAPI ¤È¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡§CData Arc ¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¹½À®¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢CData Arc ¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºCI / CD ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ËÅý¹ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥í¥È¥³¥ëÊÑ´¹¡§CData Arc ¤Ï¥×¥í¥È¥³¥ëÊÑ´¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¥êー¥É¤·¡¢86% ¤ÎËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î³ÈÄ¥Àµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢CData Arc ¤Ï¥Çー¥¿Åý¹ç¤ÎÍÆ°×¤µ¡Ê83%¡Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÎÍÆ°×¤µ¡Ê81%¡Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ÇºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î¥Ç¥×¥í¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿®ÍêÅÙ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ
CData Arc ¤ÏÃ±¤Ë½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£InfoTech ESB Quadrant ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é°Ê²¼¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë85% ¤ÎËþÂÅÙ
- 94% ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊEmotional Footprint¡Ê¹â¤¤¿®Íê¤È¥æー¥¶ーËþÂÅÙ¤ò¼¨¤¹¡Ë
- ¥í¥®¥ó¥°¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯À©Å¬ÍÑ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥È¥Ã¥×3¤ËÁª½Ð
125·ï¤Î¸¡¾ÚºÑ¤ß¸ÜµÒ¥ì¥Ó¥åー¤Ë¤è¤ê¡¢CData Arc ¤ÏESB ¥«¥Æ¥´¥êーÆâ¤ÇºÇ¤â¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ®¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×À
µ®¼Ò¤Î¥Áー¥à¤¬¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î¥Äー¥ë¤äÏ·µà²½¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ£»¨¤ÊEDI ¤ä¥»¥¥å¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢CData Arc(http://jp.cdata.com/news/20250411-arc-v25-1) ¤ÏÊñ³çÅª¤Ê¡¢Ä¹´ü¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂåÂØ¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎInfo-Tech ¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢CData Arc ¤¬¼ÂÀ¤³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¡¢¥â¥À¥ó¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¸ÜµÒ´¶¾ð¤ÈÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Info-Tech ESB ¥ì¥Ýー¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://jp.cdata.com/resources/infotech-esb-data-quadrant-report-2025/)¤·¤Æ¡¢CData Arc ¤¬¼çÍ×¤Ê´ð½à¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤Ã¤ÈCData Arc ¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕÃæ
CData ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÀ½ÉÊ¤òÁàºî¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥»¥ß¥Êー¤òËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CData Arc ¤Î³µÍ×¤ò³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤«¤éSaaS À½ÉÊ¤Ë¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤¹¤ëÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤¿CData Arc ¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼¡²ó³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î27Æü 15:00～16:30
³«ºÅ¾ì½ê¡§Zoom ¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Î¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jp.cdata.com/resources/arc-handson/
¡ãCData Software ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.cdata.com/jp/¡ä
CData Software, Inc. ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Çー¥¿¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤¹¡£270°Ê¾å¤ÎSaaS¡¢NoSQL ¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤ËÉ¸½àÀÜÂ³¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¥Çー¥¿ÀÜÂ³¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¡¢³Æ¼ï¥Äー¥ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£CData À½ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤Î¥Çー¥¿Åý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Salesforce¡¢TIBCO¡¢¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É150°Ê¾å¤Î¥Çー¥¿À½ÉÊ¥Ù¥ó¥Àー¤ËOEM ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¼ÒÌ¾¤Þ¤¿¤ÏÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
CData Software Japan ¹çÆ±²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à : https://www.cdata.com/jp/contact/
E-mail : press@cdata.co.jp