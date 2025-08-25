¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤ËÜ¼Ò°ÜÅ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ Âó¿¿¡¢°Ê²¼¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î29Æü(·î)¤è¤ê¡¢½»Í§ÉÔÆ°»º¼®Î±ÉÍÎ¥µÜ¥Ó¥ë¤ËËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¡¦³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£ËÜ¼Ò°ÜÅ¾ ³µÍ×
¡Ú½êºßÃÏ¡Û
¢©104-0061
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¼®Î±ÉÍÎ¥µÜ¥Ó¥ë 7F
¡¡
¡Ú¿·¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾±Ä¶È³«»ÏÆü¡Û
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡
¡ÚÂåÉ½ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û
º£²ó¤Î°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ ¡Ö¼®Î±±Ø¡× 5ÈÖ½Ð¸ý ÅÌÊâ4Ê¬
¤æ¤ê¤«¤â¤á ¡Ö¼®Î±±Ø¡× Åì¸ý ÅÌÊâ5Ê¬
»³¼êÀþ µþÉÍÅìËÌÀþ ¾åÌîÅìµþ¥é¥¤¥ó Åì³¤Æ»Àþ ²£¿Ü²ì¡¦ÁíÉð²÷Â® ¶äºÂÀþ ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ ¤æ¤ê¤«¤â¤á ¡Ö¿·¶¶±Ø¡× ¼®Î±¸ý ÅÌÊâ9Ê¬
¶äºÂÀþ ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ ¡ÖÅì¶äºÂ±Ø¡× Æî³¤¥Ó¥ë¸ý ÅÌÊâ9Ê¬
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ ¡ÖÃÛÃÏ»Ô¾ì±Ø¡× A2½Ð¸ý ÅÌÊâ7Ê¬
¡¡
¢£ËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤ÏMission¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤À¤³¦¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥´ー¥ë¤ò·Ç¤²¡¢SRE¤ÎÆâÀ½²½»ö¶È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ»Ù±ç¤Ç¤¢¤ë´ð´´»ö¶È¤ò´Þ¤á¤¿4¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤½¾¶È°÷¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¡¦ÁÈ¿¥¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ÎÅÙ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¡¢º£¸å¤Î±×¡¹¤Î»ö¶È³ÈÂç¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡Û
¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥éÎÎ°è¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¶¯¤ß¤ò¤â¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëSRE¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖSreake¡Ê¥¹¥êー¥¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢AWS / Google Cloud / Kubernetes ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬µ»½ÑÀïÎ¬¤«¤éÀß·×¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿SREÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬ÀÏ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò´Ê°×¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÁÈ¿¥ÆÃ²½·¿HR¥Ñー¥È¥Êー¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢DX»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¥»¥¥å¥¢¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´ÓÄó¶¡²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÈÅÄ Âó¿¿
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµþÄ®22-1 ¥°¥é¥ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿·½É¸æ±ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§SREÆÃ²½·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖSreake¡Ê¥¹¥êー¥¯¡Ë¡×±¿±Ä( https://sreake.com/ )
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×³«È¯¡¦±¿±Ä ( https://www.securify.jp/ )
¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×³«È¯¡¦±¿±Ä ( https://reckoner.io/ )
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÁÈ¿¥ÆÃ²½·¿HR¥Ñー¥È¥Êー¡ÖRelance(¥ê¥é¥ó¥¹)¡×±¿±Ä ( https://relance.jp/ )
²ñ¼ÒHP ¡§https://3-shake.com/