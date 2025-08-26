AI¤Ç¸ú²Ì²»¤¬À¸À®¤Ç¤¤ë¡ÖWaves Place¡×¤È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÀìÍÑ¥¹¥±¥¸¥åー¥éー¡ÖStreamer Times¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßーÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¸ú²Ì²»¤òAIÀ¸À®¤¹¤ëWEB¥µー¥Ó¥¹¡ØWaves Place¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ö¥¹ ¥×¥ìー¥¹¡Ë¡Ù¤ÈÇÛ¿®¼Ô¡Ö¥¹¥È¥êー¥Þー¡×¤È»ëÄ°¼Ô¡Ö¥ê¥¹¥Êー¡×¤òÃç²ð¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÀìÍÑ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥éーWEB¥µー¥Ó¥¹¡ØStreamer Times¡Ê¥¹¥È¥êー¥Þー¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¡Ù¤ò8·î27Æü¤«¤éËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØWaves Place¡Ù¡Êhttps://wavesplace.casio.com/¢¨1¡Ë
²»³Ú¤äÆ°²èÀ©ºî¤Ç¸ú²Ì²»¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë²»¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¤¢¤é¤æ¤ë¸ú²Ì²»¤¬À¸À®¤Ç¤¤ëWEB¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£À¸À®¤·¤¿¸ú²Ì²»¤Ï¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¢¨2¤Ç¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥Õ¥êー¤Î¤¿¤á¡¢¼«¿È¤¬ºîÀ®¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¼«Í³¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AIµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒAIdeaLab¡Ê¥¨ー¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥é¥Ü¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎAI¸ú²Ì²»À¸À®µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢°ì²ó¤ÎÆþÎÏ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙÀ¸À®¤·¤¿²»¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹µ¡Ç½¤ä¡¢Â¾¤Î¥æー¥¶ー¤¬À¸À®¤·¤¿Îà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²»¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 8·î27Æü13»þ¤«¤éÍøÍÑ³«»Ï¡£
¢¨2 ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ï¾¦ÍÑÍøÍÑÉÔ²Ä¡£
¢£¡ØStreamer Times¡Ù¡Êhttps://streamertimes.casio.com/¢¨1¡Ë
¥¹¥È¥êー¥Þー¤È¥ê¥¹¥Êー¤òÃç²ð¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÀìÍÑ¤ÎÈÖÁÈÉ½·¿¥¹¥±¥¸¥åー¥éー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÅÐÏ¿¡¢±ÜÍ÷¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¤¬ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÅÐÏ¿¡¢¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Ï¥¹¥È¥êー¥Þー¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¤ò°ì³ç¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î¹¥¤ß¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥¹¥È¥êー¥Þー¤ò¥ê¥³¥á¥ó¥ÉÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ä¤·¤ÎÈ¯¸«¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¹¥Êー¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÛ¿®»þ´Ö¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥êー¥Þー¸þ¤±¤ÎÍÎÁµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤Ç½ÐÎÏ¤·¡¢SNS¤ØÅê¹Æ¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÉ½¤ÎÀ©ºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥êÌ¾¡§Waves Place
²Á³Ê¡§·î³ÛÀ©¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê0±ß～4,980±ß¡Ë
¸ø³«Æü¡§8·î27Æü
¥¢¥×¥êÌ¾¡§Streamer Times
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ¡ÊÍÎÁµ¡Ç½¤¢¤ê¡Ë
¸ø³«Æü¡§8·î27Æü
¡ÚWaves Place²Á³Ê¡Û
Ì¾¾Î¡§Free
¾¦ÍÑÍøÍÑ¡§¡ß
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¿ô¡§20/·î
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
Ì¾¾Î¡§Starter
¾¦ÍÑÍøÍÑ¡§¡»
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¿ô¡§800/·î
²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ì¾¾Î¡§Standard
¾¦ÍÑÍøÍÑ¡§¡»
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¿ô¡§2,200/·î
²Á³Ê¡§2,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ì¾¾Î¡§Creator
¾¦ÍÑÍøÍÑ¡§¡»
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¿ô¡§5,000/·î
²Á³Ê¡§4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚStreamer TimesÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²Á³Ê¡Û
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÌ¾¡§¥¹¥È¥êー¥Þー¸þ¤± ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë½ÐÎÏµ¡Ç½
²Á³Ê¡§·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Waves Place²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
Streamer Times²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë½ÐÎÏ²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
