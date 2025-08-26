2.5 ¼¡¸µ MOF ¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¡ª¹âÉÊ¼Á¤ÊÃ±·ë¾½¤ò¹çÀ®¤·Â¿µ¡Ç½ÊªÀ­¤ò²òÌÀ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í·§ËÜÂç³Ø


¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û


¡¦¥È¥ê¥×¥Á¥»¥óÍ¶Æ³ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢2¼¡¸µ¶âÂ°-Í­µ¡¹½Â¤ÂÎ¡ÊMOF¡Ë¤Î¹âÉÊ¼ÁÃ±·ë¾½¡Ê¢¨1¡Ë¹çÀ®¤ËÀ®¸ù


¡¦ÅÅ»Ò¡¦ÍÛ»Ò¤Î°ÛÊýÅª¤ÊÆ±»þÅÁÆ³¤È¡¢¿åÁÇ·ë¹ç¤Ë¤è¤ë°ìÊý¸þÈ¿¶¯¼§À­¤ò¼Â¾Ú


¡¦¹âÀºÅÙ¤Ê¹½Â¤²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥È¥ó²½¥«¥Æ¥³ー¥ë¤ÎÂ¸ºß¤È¿åÁÇ·ë¹ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò½é¤á¤Æ³ÎÇ§


¡¦¹½Â¤¤Ï2¼¡¸µ¤Ç¤â¡¢ÊªÀ­¤ÏÁØ´ÖÊý¸þ¤Ë¹­¤¬¤ë¡Ö5¼¡¸µMOF¡×¤È¤¤¤¦¿·³µÇ°¤òÄó¾§



¡Ú³µÍ×ÀâÌÀ¡Û


¡¡·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡ÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæÉô¤ÎÄ¥Ãæ³Ù¡ÊZhongyue Zhang¡Ë½Ú¶µ¼ø¤È¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Î°¤ÇÈ²ìË®É×¶µ¼ø¡Ê¸½Ë­ÅÄ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¹»Ä¹¡Ë¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2¼¡¸µÆ³ÅÅÀ­MOF¤Î¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¹âÉÊ¼ÁÃ±·ë¾½¤Î¹çÀ®¡×¤È¡Ö¹½Â¤¤ÈÊªÀ­¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Î²òÌÀ¡×¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢»°¼¡¸µ¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥È¥ê¥×¥Á¥»¥óÍ¶Æ³ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤ÆÁØ´Ö¤Î¦Ð-¦ÐÁê¸ßºîÍÑ¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥¬¥é¥¹´ÉÆâ¤Ç¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê³È»¶Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢0.3mmÄ¶¤Î¹âÉÊ¼ÁÃ±·ë¾½¤Î°éÀ®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÜºÙ¤Ê¹½Â¤²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥í¥È¥ó²½¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥³ー¥ëÉô°Ì¤¬¿åÁÇ·ë¹ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÅÅ»Ò¡¦ÍÛ»Ò¤Î°ÛÊýÅª¤ÊÆ±»þÅÁÆ³¤ä¡¢ÁØ´ÖÊý¸þ¤ËÀ¸¤¸¤ë1¼¡¸µÈ¿¶¯¼§À­¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ°Û¤ÊÊªÍýÆÃÀ­¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡°Ê¾å¤è¤ê¡¢¹½Â¤¤Ï2¼¡¸µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅ²Ù¡¦¥¹¥Ô¥ó¤ÎÁê´Ø¤¬3¼¡¸µÅª¤Ë¹­¤¬¤ë¿·¤·¤¤¡Ö2.5¼¡¸µMOF¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¿·¤¿¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢¹½Â¤-ÊªÀ­Áê´Ø¤ÎÍý²ò¤òÂç¤­¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾­ÍèÅª¤Ë¤ÏÎÌ»Ò¾ðÊó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä²½³Ø¥»¥ó¥µー¡¢¼¡À¤ÂåÅÅÃÓºàÎÁ¤Ê¤É¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


¡¡ËÜÀ®²Ì¤ÏÎáÏÂ£·Ç¯£··î£²£³Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«²½³Ø²ñ»¨»ï¡ÖJournal of the American Chemical Society¡×¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸¦µæ¤ÏÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ò¥í¥»ºâÃÄ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñ²È²Ê³ØºâÃÄ¡ÊNSF¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£



¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û


ÏÀÊ¸Ì¾¡§Triptycene-Based 2.5-Dimensional Metal－Organic Frameworks:


Atomically Accurate Structures and Anisotropic Physical Properties


from Hydrogen-Bonding Bridged Protonated Building Units


Ãø¼Ô¡§Qi Chen, Amos Afugu, Yoshiaki Shuku, Zhen-Fei Liu, Kunio Awaga,* and Zhongyue Zhang*


·ÇºÜ»ï¡§Journal of the American Chemical Society


doi¡§10.1021/jacs.5c08703


URL¡§https://doi.org/10.1021/jacs.5c08703


¡Ú¾ÜºÙ¡Û¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2025_file/release20250826.pdf)¡ÊPDF622KB¡Ë